http://echelledejacob.blogspot.com/2023/05/la-medaille-dor-decernee-une-bouteille.html#more

Ils n’y ont vu que du feu.

2,50 euros. C’est le prix de la bouteille de vin qui a remporté la médaille d’or du « Concours international de vin Gilbert & Gaillard ». À l’origine de la supercherie, Éric Boschman, élu meilleur sommelier de Belgique en 1988, dans le cadre de l’émission de la RTBF « On n’est pas des pigeons ». Celui qui est également comédien a présenté cette bouteille, pourtant achetée dans un supermarché, comme « exceptionnelle » à ses confrères.

https://e7c7cf69d6ab64482c9027f8f37554ee.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Pour l’occasion, le sommelier avait mis toutes les chances de son côté: la piquette avait été maquillée en bonne bouteille, via une étiquette factice, un logo à la forme d’un pigeon, et le nom de « Château Colombier », un vin soi-disant produit à partir de cépages situés en Côtes de Sambre et Meuse (Wallonie). À la surprise générale, le vin a donc remporté le concours.

Le jury particulièrement élogieux

Lors de la dégustation à l’aveugle, le jury s’est effectivement montré particulièrement élogieux. « Robe rouge grenat vif. Nez timide associant fruits à noyau, groseilles, chêne discret. Bouche suave, nerveuse et riche aux jeunes effluves nets qui promettent une jolie complexité. Évolution sur de fines épices et une touche de suie. Fort intéressant« .

about:blank

Pour Éric Boschman, cette blague révèle une tendance bien moins drôle : la multiplication de ce genre de concours et le manque de professionnalisme de certains juges (NDLR : ridicule, et voici pourquoi)..

https://zejournal.mobi/index.php/news/show_detail/14417

Pourquoi il faut avoir peur des experts

Nous vivons au siècle des experts, dont le patriarche Joseph,

le conseiller de Pharaon, est le fondateur (voyez ou relisez

Genèse, 41 à 48).

Le domaine par excellence de l’expertise est celui de la

science économique : ce n’est pas pour rien que, dans Le

Monde, les économistes comme Piketty avaient décrété que le

programme de Hollande était le meilleur pour sortir de la

crise. Mais dans un petit film intitulé « Pourquoi les experts

se trompent » , le documentariste John Freed a relevé les

inepties de tous les caïds concernés.

Pourquoi un tel recours aux experts ? C’est le nombre de

chaînes de télé qui devient prodigieux, confirmant que

l’humanité ne fait plus rien ou presque. On regarde 6.000

chaînes de télé et on a besoin d’experts sur tous les sujets

pour savoir quoi penser en matière de sommeil, de nourriture,

de sexe, d’atomisme nord-coréen ou de hamsters transgéniques.

Et qu’est-ce qu’un expert ? C’est un hâbleur qui dispose d’un

jargon (philo, éco, psycho, théo, techno-quelque chose) et

surtout d’un réseau média qui le réinvite jusqu’à la nausée.

C’est qu’un expert, pour devenir médiatique, doit se régler en

conséquence. Il est là pour produire une technicité du

discours politiquement correct, justifier la chute d’un avion,

la diabolisation des uns et le bombardement des autres.

Le film de Freed commence par le vin, sujet a

priori œcuménique. Il nous apprend que l’on a organisé un

concours qui engageait la science de 54 sommeliers ou

œnologues… Tout le monde a jargonné : « Il est lourd, sa robe

est souple, il sent la cerise, il y a du cuivre – surtout au

Chili ! – et du camphre », etc. Mais il n’y a pas eu de

vainqueur car personne ne n’est rendu compte qu’il n’y avait

pas… de vin rouge ! Il y avait un vin blanc qui avait été

maquillé pour paraître rouge. Personne ne l’a su, sauf

l’ingénieur moléculaire farceur qui avait organisé le show. Un

bon viticulteur bourguignon confirma, guilleret, les

escroqueries de ce milieu huppé et explique qu’aucun vin, même

un montrachet ou un romanée-conti, ne devrait coûter plus de

quinze euros. Le reste est une simple affaire de réclame.

Pardon : de prestige.

Le film continue sur sa lancée : l’art moderne avec ses copies

indécelables et ses toiles blanches ; la météo avec son

réchauffement climatique ; la bourse, bien sûr, avec la

fameuse parabole du singe qui ne se trompe pas plus qu’un

analyste payé des fortunes.

Puis il s’arrête. Nous continuons.

L’affaire devient plus grave, en effet, quand il s’agit

d’experts « néo-cons » en terrorisme, en islamisme, en néosoviétisme, en n’importe quel « isme ». Mais quand il s’agit

de faire la guerre à l’Irak ou à la Russie et de détruire

l’Europe, pourquoi ne pas se tromper ?

Vivement un comité d’experts faisant la chasse aux experts !

Car l’expert est devenu une âme de destruction massive.

« Quant aux gens, il les réduisit en servage, d’un bout à

l’autre du territoire égyptien. » (Genèse, 47, 21)

Pourquoi il faut avoir peur des experts (reseauinternational.net)

Le patron de l’OMS a fait plus de 10 fois la pub ce jour du futur Traité mondial sur les pandémies ! Obsession folle !



Il vient d’écrire qu’il en «a besoin », comme « engagement générationnel ».



Car « la prochaine pandémie ne nous attendra pas » !

➡️Omerta à briser d’urgence ! — Florian Philippot (@f_philippot) May 22, 2023

Experts et France rurale :

Il était une fois un berger et ses moutons au bord de la route. Tout d’un coup, surgit une Jeep Cherokee flambant neuve, conduite par un jeune homme en chemise Hugo Boss, pantalon YSL, baskets Nike. La voiture s’arrête et le jeune homme s’adresse au berger :

« Si je devine combien de moutons vous avez, vous m’en donnez un ? »

Le berger regarde le jeune homme, regarde les moutons qui broutent, et dit « Oui. »

Le jeune homme gare la voiture, branche le notebook et le GSM, entre dans un site de la NASA, scrute le terrain à l’aide du GPS, établit une base de données, 60 tableaux Excel pleins d’algorithmes et d’exponentielles, plus un rapport de 150 pages imprimé sur sa mini imprimante high-tech.

Cela fait, il se tourne vers le berger et dit : « Vous avez 1 586 moutons. »

Le berger répond : « C’est tout à fait correct. Vous pouvez prendre votre mouton. »

Le jeune homme prend le mouton et le met dans le coffre de la Jeep. À ce moment-là, le berger lui demande : « Si je devine votre profession, vous me rendez mon mouton ? »

Le jeune homme répond : « Oui. »

Le berger dit alors tout de suite : « Vous êtes consultant. »

« Comment avez-vous deviné ? », lui demande le jeune homme.

« Très facile ! », répond le berger, « Vous êtes venu ici sans qu’on vous appelle. Vous me donnez des réponses que j’ai déjà. Et vous ne comprenez rien au business… Allez : rendez-moi mon chien !