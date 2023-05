D’autres lecteurs (E.L.) s’amusent ou ragent ; il semble que les antisystèmes ont bouffé du Bonnal :

Je ne vois pas où est le mal ?! il faut de la solidarité dans ce pays et la Bretagne est le parfait exemple pour cela ! Le Breton t’explique que l’accueil, la mixité et le savoir vivre ensemble doivent être les devises principales de notre France, c’est avec une satisfaction sans limite que le Breton nous montrera l’exemple ! Puisque la Bretagne est vide dans ses campagnes, je souhaiterai de plus faire la demande des réquisitions de toutes les maisons vides durant l’année qui font le bonheur de nos « amis » Anglais et qui grâce à eux, les prix/m2 ont explosé ! Vive la Bretanistan et vive enfin la construction de lieux culte de la diversité à la place des églises de campagne ! et merci aux Bretons pour leur solidarité, liberté, amitié ! Enfin un Paris qui va redevenir celui des années 80-90 !

Ps : en ce qui concerne la nourriture, il faudra éviter de heurter la sensibilité avec les galettes au jambon de porc et surtout interdiction à la bière ! kenavo !

les Bretons ont la mémoire très sélective… ils regrettaient un roi qui les avait écrasé et massacré lors de l’affaire des papiers-timbrés… ensuite, ils ont pris leur revanche sur les « affreux communards », en fournissant le gros des régiments qui massacrèrent le Commune et installèrent le IIIème république laïcarde… Et aujourd’hui, ils votent massivement euro-macroniste et vatican II…

Rappelons d’ailleurs toujours que les Bretons, s’ils ne sont pas contents, n’ont qu’à retourner chez eux en Grande-Bretagne (d’où ils avaient été grand remplacés par les Anglais). En effet, les habitants de l’Armorique historiques sont les Armoricains, bons gallo-romans de langue d’oïl (appelés avec mépris « Gallo » par les Bretons). Rennes et Nantes n’ont jamais parlé breton mais la variante locale de la langue d’oïl.

Bref, quoi l’Histoire est compliquée… J’observe en tout cas qu’aujourd’hui la Bretagne vote comme Paris, et que nombre de milliardaires français sont originaires de Bretagne.

Je vois bien des rafles dans les rues de Paris des trains réquisitionnés et des camps de concentration. Un esprit taquin pourrait même se demander si ils pourraient revenir un jour a Paris et si a l’occasion d’une pandémie, des vaccins obligatoires, des raisons sanitaires…et des camps de travail dans la France profonde, repeupler l’Ukraine va savoir , l’imagination de nos élites peut parfois se révéler fertile quand ils ont carte blanche…

Les Castors en Bretagne sont pour la plupart, des Parigots venus envahir les côtes pour leurs retraites dorées, avec une explosion du prix de l’immobilier (vue sur mer)… Et les populations des grandes villes bretonnes, avec une immigration jamais vue auparavant et des gauchistes bourgeois qui ne changeront d’avis que quand leur patrimoine immobilier se prendra une énorme claque…

Dans la Bretagne profonde, je peine à croire que ça veaute beaucoup à gauche, mais c’est tellement peu peuplé que ça ne compte pas, enfin presque…

Des hordes de Mammadou affamés au milieu des dinardais en pantalon lie de vin et les jeunes dinardaises en petit pull marin : ils vont être occupés les « citoyens vigilants ». Trop bon.

Eh les Chances ! Si j’étais à votre place, j’exigerai de manger au restaurant tous les soirs : à La Gonelle, par exemple, les fruits de mer sont excellents et la vue sur Saint-Malo splendide !

Si c’est non alors vous restez sur Panam avec les supporters de Liverpool…

Vous pouvez aussi dormir au Grand Hôtel, Le George V, les brunchs sont sûrement sympas même si cela semble un peu surfait.

Il y a aussi Le Grand Hôtel Dinard, profitez-en pour saluer François Pinault !

Pensez à demander des jetons pour tenter votre chance au casino du bord de mer entre deux baignades c’est chouette !

Faites-vous plaisir c’est Hidalgo qui paie avec Macron et l’oligarchie du Club Le Siècle.

La France est devenue un dépotoir, une niche à merde .Mais il y a les JO eh ben oui ,ça fait tache ,alors pour que la « fête soit présentable » on déplace la marchandise gênante .C’est un peu comme au restaurant lorsqu’on vous dit que c’est un produit frais et qu’on vous sert de la merde .Paris la ville du romantisme Africain ,la ville des lumières éteintes .Tout ce bordel est d’une médiocrité absolument abject et ceux qui organisent cette mascarade sont à vomir…

Mais courage : selon les abrutis de BVoltaire.fr (où j’ai écrit trois ans), Marine LP et Jordan B. sont derrière Edouard Philippe dans les sondages !