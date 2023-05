71% DES FRANÇAIS NE CROIENT PLUS LEURS MÉDIAS

Reuters🇬🇧a demandé à 2000 personnes/pays dans 12 "États démocratiques" s'ils ont confiance ou pas dans leurs médias.

En 2022,cette confiance est

▪️la plus forte en🇫🇮

69% (+4 pts en 1 an)

▪️la plus basse en🇫🇷 29% (-1)

et aux🇺🇸 26% (-3) pic.twitter.com/yZNw950bkp