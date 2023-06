Est-ce possible?

Sa logique est simple.

1. Ukraine. Pertes dans l’année environ 100 000 personnes. Cela par rapport à la population au début de 2022 de 30 millions est de 0,33%. Dans 10 ans, 3,3% de la population sera tuée, 6% d’hommes. C’est encore très peu pour le système politique en Ukraine aujourd’hui, qui est un régime totalitaire polytechnologique artificiel, comme une secte. La société ne s’en apercevra même pas. L’Ukraine sera prête à se battre pendant encore 20 ans.

2. États-Unis. Presque aucune perte. Remplacez les vieilles armes par des plus récentes. Le complexe militaro-industriel se charge un peu plus. Et les États-Unis tirent de nombreux avantages politiques de la guerre en Ukraine.

3. Union européenne. Les dépenses ne sont pas importantes. Petits problèmes de réfugiés. Mais tout est très supportable.

4. Russie. Les pertes sont apparemment 2 fois moins qu’en Ukraine. Avec une population de 5 fois (en Russie 150 millions, en Ukraine 30 millions) de plus, la perte relative est de 50.000 par an, soit 0,03% de la population. Sur 10 ans, la Russie aura perdu moins de 0,3% de la population. C’est 10 fois moins que l’Ukraine. Cela n’affectera pas la politique et l’économie. L’économie russe n’est pas tombée suite aux sanctions, au contraire elle s’en porte mieux.

5. La conclusion est donc claire. 10 ans de guerre, c’est tout à fait à la portée de tout le monde. Après cela, tout le monde ira calmement pour encore 10 ans de guerre, et ainsi de suite, sauf si les armes nucléaires entrent en jeu.

6. Comment va l’économie de l’Ukraine ? Merci, tout va bien. L’Ukraine n’a pas besoin d’économie. Tous les besoins des habitants de l’Ukraine, d’une part, sont artificiellement minimisés et, d’autre part, ils sont couverts par le budget de l’UE.

Les options de Medvedev pour le développement du conflit en Ukraine semblent-elles réalistes ? L’UE ne divisera pas l’Ukraine. Les États-Unis et l’UE n’ont pas besoin d’une Ukraine prospère, ils n’ont pas besoin de l’Ukraine en tant que membre normal de l’UE. Le destin de l’Ukraine selon les plans des États-Unis et de l’Europe n’est que l’anti-Russie. Seulement un pays pauvre et diabolique.

31 mai 2023 Algora Blog





Hannibal Genséric

https://numidia-liberum.blogspot.com/2023/06/des-images-satellites-montrent-la.html?sc=1685643541648#c2076447174220051202

https://edwardslavsquat.substack.com/p/moscows-who-masochism

LE TYPE QUI NOUS CONDUIT À LA 3e GUERRE MONDIALE…

s'est étalé par terre pour la énième fois,il y a une heure,à Colorado Springs🇺🇸,après avoir mis en garde les diplômés de l'Académie de l'US Air Force sur les menaces russe et chinoise.

Il a désigné ensuite la marche responsable. https://t.co/pkRC6REAws — François Asselineau (@UPR_Asselineau) June 1, 2023

https://www.egaliteetreconciliation.fr/La-Russie-subit-des-frappes-ininterrompues-et-repousse-une-tentative-d-invasion-ukrainienne-72583.html