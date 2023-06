François D. écrit : Chaque jour qui passe tend à renforcer la probabilité que nous vivons bien la Grande tribulation.Et dans ce cas, il n’y a effectivement plus grand-chose d’autre à faire que de prier, car le sort en est jeté, et d’aider les gens pas complètement endormis ou zombifiés à mieux se préparer sur divers plans.

Victoire

Un ami sort de sa retraite et de son impartialité chrétienne revendiquée pour mentionner les sanctions dures prises à l’encontre d’un prêtre russe qui fait prier « pour la paix » au lieu de faire prier « pour la victoire ». Je ne me prononcerai pas sur ce fait dont je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais comme cela, au débouté, je dirais que prier pour la victoire, c’est prier pour la paix, ou bien la victoire de la Russie le dérange-t-il, en soi?

Je prie pour la victoire et pour la paix. Pourquoi est-ce que je prie pour la victoire? Parce qu’à l’instar de tous ceux qui viennent ici, au risque, comme mon Belge, de prendre des bombes sur la tête (et il me précise, à ce propos « il faut que je me dépêche de partir »), je ne veux pas de la société que l’on construit en occident, de ses « valeurs », de son wokisme, de son hypocrisie, de sa vilenie, de sa médiocratie, de son autosatisfaction délirante, de ses appels au meurtre, de ses justifications des assassinats terroristes, des persécutions religieuses, des bombardements de civils, des discriminations sur la base de l’appartenance nationale, des idées, et même du sexe, dont je ne vois pas d’exemple ici, même avec la guerre. C’est la société des bandes dessinées de Lauzier et des facs totalitaires de l’après soixante-huit, dans toute sa hargne et sa stupidité, devenue mondialiste, qui me faisait déjà horreur quand elle était circonscrite aux milieux parisiens. Je prie pour la victoire afin que ne se produise pas un maïdan en Russie, avec toute l’imbécilité brutale et les cruautés qui ont suivi celui de l’Ukraine, et pour que l’Ukraine elle-même vive en paix, enfin ses populations, et en particulier ses populations de l’est, qui sont de facto occupées et massacrées par celles de l’ouest, auxquelles elles ont été livrées par l’arbitraire soviétique, puis occidental. Je prie pour la victoire afin que ce cauchemar ne s’exporte pas davantage en Europe, et en particulier en France. Pour que ne s’installe pas le « Meilleur des Mondes » sur toute la planète. Pour que les garçons qui combattent afin de l’éviter puissent enfin rentrer chez eux sains et saufs. Car en face, ils ne désarmeront pas, et si la Russie cale, elle sera dépecée, pillée et livrée à la haine bestiale et à l’avidité de tous ces malades qui ont perdu, ruiné l’Europe et qui ont fait de ses ressortissants des étrangers sur leur propre sol. Se trouve-t-il des personnes assez sincèrement naïves pour croire qu’il pourrait en être autrement et nier que c’était dès le départ le projet, je veux dire, dès 2014? Alors elles manquent singulièrement de discernement. Ou bien elles sont, volontairement ou non, désinformées.

Je prie pour que de telles choses arrêtent de se produire et ne se produisent pas ailleurs:

https://vk.com/video430235804_456244369

https://orthodoxologie.blogspot.com/2023/05/lukraine-poursuit-le-metropolite-longin.html

https://chroniquesdepereslavl.blogspot.com/2023/06/victoire.html

L’Irlande annonce qu’elle va massacrer 200 000 vaches pour répondre aux exigences « écologiques » de l’Union européenne !



L’escrologie mondialiste en action !



On arrête quand cette folie furieuse ?! — Florian Philippot (@f_philippot) June 4, 2023