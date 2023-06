Les lettres persanes (ou perçantes) sont le premier grand témoignage du présent permanent de la France ludique et conformiste, consumériste et médiatique, nihiliste et très beauf…

Le roi de France est le plus puissant prince de l’Europe. Il n’a point de mines d’or, comme le roi d’Espagne son voisin ; mais il a plus de richesses que lui, parce qu’il les tire de la vanité de ses sujets, plus inépuisable que les mines. On lui a vu entreprendre ou soutenir de grandes guerres, n’ayant d’autres fonds que des titres d’honneur à vendre ; et, par un prodige de l’orgueil humain, ses troupes se trouvaient payées, ses places munies, et ses flottes équipées. D’ailleurs, ce roi est un grand magicien : il exerce son empire sur l’esprit même de ses sujets ; il les fait penser comme il veut. S’il n’a qu’un million d’écus dans son trésor, et qu’il en ait besoin de deux, il n’a qu’à leur persuader qu’un écu en vaut deux ; et ils le croient. S’il a une guerre difficile à soutenir, et qu’il n’ait point d’argent, il n’a qu’à leur mettre dans la tête qu’un morceau de papier est de l’argent ; et ils en sont aussitôt convaincus. Il va même jusqu’à leur faire croire qu’il les guérit de toutes sortes de maux, en les touchant, tant est grande la force et la puissance qu’il a sur les esprits…

Ce que je dis de ce prince ne doit pas t’étonner : il y a un autre magicien plus fort que lui, qui n’est pas moins maître de son esprit, qu’il l’est lui-même de celui des autres. Ce magicien s’appelle le pape : tantôt il lui fait croire que trois ne sont qu’un ; que le pain qu’on mange n’est pas du pain, ou que le vin qu’on boit n’est pas du vin ; et mille autres choses de cette espèce. Et, pour le tenir toujours en haleine, et ne point lui laisser perdre l’habitude de croire, il lui donne, de temps en temps, pour l’exercer, de certains articles de croyance. Il y a deux ans qu’il lui envoya un grand écrit, qu’il appela Constitution, et voulut obliger, sous de grandes peines, ce prince et ses sujets, de croire tout ce qui y était contenu. Il réussit à l’égard du prince, qui se soumit aussitôt, et donna l’exemple à ses sujets : mais quelques-uns d’entre eux se révoltèrent, et dirent qu’ils ne voulaient rien croire de tout ce qui était dans cet écrit. Ce sont les femmes qui ont été les motrices de toute cette révolte, qui divise toute la cour, tout le royaume, et toutes les familles.

Lettre XXIV.

Le pape est le chef des chrétiens. C’est une vieille idole, qu’on encense par habitude. Il était autrefois redoutable aux princes même ; car il les déposait aussi facilement que nos magnifiques sultans déposent les rois d’Irimette et de Géorgie. Mais on ne le craint plus. Il se dit successeur d’un des premiers chrétiens, qu’on appelle saint Pierre : et c’est certainement une riche succession ; car il a des trésors immenses, et un grand pays sous sa domination…

LETTRE XXIX

Voilà comment le gouvernement compte enterrer toutes les affaires et les scandales en cours!

Fascinant de voir à quelle vitesse le ban et l'arrière ban de la Macronie se mobilise (sur ordre ?) après s'être tus quand le meurtre monstrueux de Lola fut révélé.

Pensées aux parents ! https://t.co/iZv8Q4o2Wa — phil.bechade (@pittbull_grrr) June 8, 2023

Merde ?

Attaque au couteau contre des enfants à #Annecy. Des images montrent des passants tenter de maitriser l'individu. Au moins 7 blessés dont 6 enfants en bas âge (3 ans)pic.twitter.com/fePxmV13Sg — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) June 8, 2023