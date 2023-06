Lhttps://nouveau-monde.ca/lassassin-infanticide-dannecy-en-france-est-il-bien-ce-quil-parait/

Paul Craig Roberts (paulcraigroberts.org)

Une chorale d’enfants a été empêchée de chanter l’hymne national américain dans le Capitole américain par la police du Capitole car cela pourrait offenser quelqu’un.

https://www.lewrockwell.com/2023/06/michael-snyder/the-national-anthem-the-bible-and-the-christian-faith-are-all-considered-to-be-highly-offensive- en-amérique-maintenant/

La Bible est retirée des écoles publiques de l’Utah parce qu’elle représente un danger pour les enfants.

https://www.fox13now.com/news/local-news/bible-removed-from-some-davis-school-district-libraries-due-to-vulgarity-or-violence

Facebook a jugé que les déclarations chrétiennes violent les « normes communautaires de Facebook en matière de discours de haine ».

https://www.charismanews.com/culture/92285-has-jesus-become-a-buzzword-on-social-media

L’UE affirme que la politique de liberté d’expression d’Elon Musk pour Twitter constitue de la « désinformation ».

https://www.rt.com/news/577458-musk-eu-disinformation-free-speech/

Les Blancs sont un mythe, dit l’Université de Cambridge.

L’Université de Cambridge enseigne aux étudiants que les Anglo-Saxons n’ont jamais existé en tant que groupe ethnique distinct, dans le but de « démanteler les mythes » du nationalisme anglais, a rapporté samedi le UK Telegraph. Les universitaires libéraux ont longtemps décrié le terme pour son association avec la « blancheur ».

https://www.rt.com/news/577453-anglo-saxons-cambridge-university/

Nous ne pouvons pas avoir une nation parce que les nations offensent.

Nous ne pouvons pas avoir le christianisme parce que le christianisme offense.

Nous ne pouvons pas avoir la liberté d’expression parce que la liberté d’expression est offensante.

Nous ne pouvons pas avoir la blancheur parce que la blancheur est raciste et offense.

Ce sont les positions déclarées de la police du Capitole des États-Unis, du district scolaire public de l’Utah, de Facebook, de l’Union européenne et de l’Université de Cambridge.

Dame Greta (extraits)

On aura compris que le féminisme déteste les blancs, blanches y compris. Et c’est ce qui nous ramène à la Greta.

Laurent Alexandre est souvent agaçant, ce n’est pas la question. Le fait qu’il soit insulté par sa scandaleuse fiche Wikipédia nous le rend sympathique. Il déclarait à Atlantico.fr, du courageux Serge Federbusch :

« D’emblée, une chose étonnante est que ce discours a été écrit, ce qui montre bien que les spin-doctors (ou communicants) qui manipulent Greta Thunberg se sentent tout puissants. Ils se permettent de dire que le CO2 n’est pas leur objectif contrairement au fait de mettre la société occidentale – responsable de tous les maux de la terre – à mort. Ils ont tout de même dit que la crise climatique est liée au patriarcat raciste, colonial, oppressif et qu’il est nécessaire de le démanteler. C’est un discours trotskiste, révolutionnaire au sens propre du terme et il est très étonnant de voir ce passage à l’acte car ils vendent la mèche alors que jusqu’à présent ils n’ont jamais dit quel était leur véritable agenda. On est passé en réalité de la défense des coquelicots à la volonté de détruire l’homme blanc, hétérosexuel, chrétien et européen. »

Et d’ajouter :

« C’est un discours qui fait de l’homme blanc hétérosexuel et père de famille le responsable de la totalité des malheurs sur terre. C’est une énorme faute de communication car on ne peut plus dire après un tel écrit «je ne m’occupe que de la science, du CO2, de la réalité scientifique ». C’est un discours politique extrémiste, masochiste pour l’Europe, qui est rendue responsable de tout ce qui ne va pas sur terre. »

Le bolchévisme féministe est nordique, protestant et américain à l’origine. En Europe ex-catholique il fait des ravages. Emmanuel Todd disait lui en couvrant les musulmans « L’Amérique, dont le féminisme est devenu, au cours des années, de plus en plus dogmatique, de plus en plus agressif, et dont la tolérance à la diversité effective du monde baisse sans cesse, était d’une certaine manière programmée pour entrer en conflit avec le monde arabe, ou plus généralement avec la partie du monde musulman dont les structures familiales ressemblent à celles du monde arabe, ce que l’on peut nommer le monde arabo-musulman. »

En y pensant, je crois que je finirai en Europe de l’Est ou dans un pays musulman, ce sera moins dangereux qu’en macaroni ou en Italie. Voyez les chiffres : moins de meurtres, moins de criminalité et moins de suicides. Parlez-nous après de leur barbarie, aux musulmans ? Il est vrai que si on amène une guerre civile avec des guerriers de la liberté à l’appui… il semble d’ailleurs que la culture du chaos soit telle en occident qu’il faille y imposer partout une guerre civile – ou incivile. On ronchonnera entre deux égorgements…

Emmanuel Todd ajoutait juste après :

« Il y a quelque chose d’inquiétant à voir une telle dimension devenir un facteur structurant des relations internationales. Ce conflit culturel a pris depuis le 11 septembre un côté bouffon et à nouveau théâtral, du genre comédie de boulevard mondialisée. D’un côté, l’Amérique, pays des femmes castratrices, dont le précédent président avait dû passer devant une commission pour prouver qu’il n’avait pas couché avec une stagiaire ; de l’autre, Ben Laden, un terroriste polygame avec ses innombrables demi-frères et demi-sœurs. Nous sommes ici dans la caricature d’un monde qui disparaît. Le monde musulman n’a pas besoin des conseils de l’Amérique pour évoluer sur le plan des mœurs. »

Espérons qu’on en reste au stade théâtral. Mais qui pensait en regardent le bouffonnant/théâtral dictateur de Chaplin que l’original envahirait Tchéquie, Pologne, Russie, Ukraine et massacrerait des dizaines de millions de personnes ?

Rappelons avec Jonah Goldberg que les féministes nazies expliquaient l’infériorité physique de la femme par le fait que ces salauds d’hommes les avaient privées de nourriture pendant des millénaires, alors qu’ils sortaient pour chasser… Cela me rappelle ces universités sociétales en Amérique où on nous explique que les noirs ont inventé la technologie en Égypte, et qu’on leur a tout piqué ensuite ! C’est Harold Boom qui nous disait que les carottes étaient cuites sur les campus dès 1959 !

Avec des arguments comme ça, on ne risque plus la discussion argumentative. Elle rappellerait la Grèce et son univers d’esprits polluants…

