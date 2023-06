CHANGEMENT DE TON

DES MÉDIAS OCCIDENTAUX

Ils affirment depuis 1an½ que Poutine est à l'agonie et que la🇷🇺,à bout d'armes et de munitions,va s'effondrer.

Et voici que CNN🇺🇸annonce que la contre-offensive🇺🇦du jour se solde par un désastre matériel et humain.https://t.co/N3M7ZoE3IK