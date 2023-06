A propos d'Horreur Bergé, il faut tout de même lui reconnaître un don de préscience que le "Canard" n'a pas manqué saluer à sa juste valeur ! pic.twitter.com/92kyorrExO — phil.bechade (@pittbull_grrr) June 9, 2023

Sous hypnose !? Le drame d’Annecy a-t-il été commandité par le pouvoir ? +> Bonne question

En effet, étrange coïncidence

dans tel ou tel de mes livres/essai j’avais déjà relevé plusieurs étonnantes conjonctions entre de graves « faits divers » et des événements politiques d’importance !

Le drame d’Annecy a-t-il été commandité par le pouvoir ?

http://mai68.org/spip2/spip.php?article15465

France – 8 juin 2023 – Une attaque d’une grande lâcheté !

NON ! Je ne parle pas de l’attaque terroriste d’Annecy !

Je parle de l’attaque contre les retraites du gouvernement qui a tout fait pour empêcher le vote à l’Assemblée de l’amendement LIOT destiné à abroger la contre-réforme des retraites.

À moins que les deux ne soient liées ; car, en effet, c’est pile le jour où l’amendement LIOT devait être examiné à l’Assemblée qu’a eu lieu l’attaque terroriste d’Annecy.

Il ne serait donc pas étonnant que les Services spéciaux secrets aient commandité l’attaque d’Annecy pour faire oublier le non-vote de l’amendement LIOT.

La question se pose d’autant plus qu’à partir de ce moment, on n’a quasiment plus entendu parler de ce qu’était devenu cet amendement LIOT, alors que l’avenir des retraites est pourtant ce qui intéresse le plus les gens. À partir de ce moment, les médias du pouvoir ont été saturés par le drame d’Annecy.

La question d’une attaque commanditée par le pouvoir à Annecy se pose d’autant plus que

la dirigeante macroniste Aurore Bergé a récupéré le drame d’Annecy dans le but d’éviter de parler des retraites :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article15460

« Être en ce moment dans l’hémicycle avec une espèce de bataille de chiffonniers sur une recevabilité ou non d’amendements nous paraît en total décalage par rapport à l’effroi qui à mon avis submerge notre pays » a déclaré devant la presse la patronne des députés Renaissance Aurore Bergé.

Vous pouvez lire cet article et déposer vos commentaires ici :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article15465

La manipulation du terrorisme par l’État

Pour bien comprendre la manipulation du terrorisme par l’État, son mobile et sa technique, voici un recueil de références indispensables présentées sous le titre « Terrorisme d’État sous faux drapeau, esquisse d’une bibliographie » :

http://mai68.org/spip/spip.php?article1053

Sujet : Annecy

Date : 10/06/2023 01:15:16 Europe/Paris

https://t.me/chloefinfosofficiel/4828

ATTAQUE AU COUTEAU À ANNECY

8.06.23

Beaucoup d’éléments font penser à un False flag

L’homme est décrit par la médiasphère comme étant un « Chrétien de Syrie », Abdalmasih H.

Quelques éléments qui posent question :

• L’homme embrasse sa croix ou parle dans un micro ?

• Il a un tatouage sur ses mollets imberbes

• Le propriétaire des droits des vidéos de l’attaque est : haut cadre de la Sacem

• …

Le décryptage :

Article du Dauphiné – 8.06.23

https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2023/06/08/attaque-au-couteau-sur-le-paquier-huit-enfants-victimes

Les vidéos de l’attaque :

https://vk.com/wall468081427_6075

https://t.me/chloefinfosofficiel/4832

Reportage de France 2 – 12.02.15 :

ENVOYÉ SPÉCIAL

Le FBI fabrique de faux complots terroristes

Tiens donc, les services de renseignement seraient à la source des attentats False flag (sous fausse bannière) ?

Le Bataclan, Charlie, Nice, etc par exemple ?

Source : France télévision – 13.02.15

https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/video-le-fbi-accuse-de-fabriquer-de-faux-complots-terroristes_823565.html

Article du Libre Penseur – 14.02.15

https://www.lelibrepenseur.org/france-2-est-conspirationniste-mais-que-fait-le-csa

Vidéos Odysee :

• Version courte

• Version longue

Henri a fait une longue déposition à la police : ou il fallait rentrer dans les détails de L’OPÉRATION !

Opération militaire ?!

#AnnecyAttack #Alliance

Henri a fait une longue déposition à la police : ou il fallait rentrer dans les détails de L’OPÉRATION ! 🤔



Opération militaire ?! 🔥🚨



#AnnecyAttack #Alliance pic.twitter.com/TXkWWIhLYv — AlexNoMatrixé (@AlexSofamous) June 9, 2023

Le fait qu’il se reprenne est troublant. Il aurait pu employer ce mot d’opération, sans se reprendre.

Mais il se reprend…

Ça signifie qu’il sait ce qu’est une operation, et son regard après est étrange, il cherche à voir chez son interlocuteur si celui ci s’est rendu compte

Le fait qu'il se reprenne est troublant. Il aurait pu employer ce mot d'opération, sans se reprendre.

Mais il se reprend…

Ça signifie qu'il sait ce qu'est une operation, et son regard après est étrange, il cherche à voir chez son interlocuteur si celui ci s'est rendu compte — Tidiane (77) (@Tidiane84101146) June 9, 2023

Élisabeth FV

De Platon à CNN : l’enchaînement par les infos

Se réinformer, c’est se rappeler que nous courons comme des fous après l’information, ou plutôt après la désinformation et sa nouvelle frelatée.

Or Sénèque écrit déjà : « De la curiosité provient un vice affreux : celui d’écouter tout ce qui se raconte, de s’enquérir indiscrètement des petites nouvelles (auscultatio et publicorum secretorumque inquisitio), tant intimes que publiques, et d’être toujours plein d’histoires. »

Dans sa Satire VI, Juvénal se moque des commères : « Celle-ci saura dire de qui telle veuve est enceinte et de quel mois, les mots et les positions de telle autre quand elle fait l’amour… Elle guette aux portes de la ville les nouvelles, les rumeurs toutes fraîches ; au besoin elle en fabrique : le Niphates vient de submerger les populations, un déluge couvre les campagnes, les villes chancellent, le sol s’affaisse. Voilà ce qu’aux carrefours, pour le premier venu, elle débite ! »

On lit dans les Caractères de Théophraste, écrits quatre siècles auparavant, que le bavardage démocratique a déjà épuisé la vérité avec les sophismes : « Il s’échauffe ensuite dans la conversation, déclame contre le temps présent, et soutient que les hommes qui vivent présentement ne valent point leurs pères. De là il se jette sur ce qui se débite au marché, sur la cherté du blé, sur le grand nombre d’étrangers qui sont dans la ville ; il dit que le siècle est dur, et qu’on a bien de la peine à vivre. »

Inflation, immigration, idéalisation du passé, tout y est !

Puis, « deux mille ans après », un journaliste dénonce l’esclavage vis-à-vis de la presse moderne : « Lassalle lui-même a constaté combien était mince le fond intellectuel de la bourgeoisie dont les opinions sont fabriquées par les gazettes. “Celui qui lit aujourd’hui son journal, écrivait-il, n’a plus besoin de penser, d’apprendre, d’étudier. Il est prêt sur tous les sujets et se considère comme les dominant tous.” Il y a soixante ans que Fichte, dans une espèce de vision prophétique qui n’omettait aucun détail, a peint ces lecteurs « qui ne lisent plus de livres, mais seulement ce que les journaux disent des livres, et à qui cette lecture narcotique finit par faire perdre toute volonté, toute intelligence, toute pensée et jusqu’à la faculté de comprendre. »

Mais cinquante ans avant, Henry David Thoreau écrit en Amérique : « Pour le philosophe, toute nouvelle, comme on l’appelle, est commérage, et ceux qui l’éditent aussi bien que ceux qui la lisent ne sont autres que commères attablées à leur thé. Toutefois sont-ils en nombre, qui se montrent avides de ces commérages. »

Thoreau se moque ensuite avec le ton offensif qui le caractérise de son intoxiqué : « En s’éveillant il dresse la tête et demande : “ Quelles nouvelles ?” comme si le reste de l’humanité s’était tenu en faction près de lui. Il en est qui donnent l’ordre de les réveiller toutes les demi-heures, certes sans autre but. Après une nuit de sommeil les nouvelles sont aussi indispensables que le premier déjeuner. »

Et c’était avant CNN. Parlons-en justement.

Les chaînes info polluent et envahissent notre vie, elles la siphonnent même. Où que j’aille, dans un bar, dans une gare, chez quelqu’un (une personne âgée et seule se retrouve vite aujourd’hui zombie ébaudi par l’info, voyez l’âge médian de l’électeur Merkel – plus de soixante ans), A l’hôtel, je me retrouve assiégé et terrassé par le flot d’une information bouclée, continue, obtuse et mensongère, et présentée en général par des poupées Barbie et des androïdes aux ordres. L’homo-techno-sapiens en marche !

Ce « flot de purin de la mélodie mondiale » (Francis Ponge) homogénéise le monde, et ce surtout depuis que toutes les chaînes info alignées sur Francfort, sur Bruxelles et sur Washington, servent les mêmes agendas : vive les marchés, vive leurs indices, vive ce pape, vive les réfugiés, vive la guerre contre la Russie, vive la croisade anti-chinoise, vive le dalaï-lama, vive Clooney, vive les people à Cannes, vive les messages humanitaires de ces people, vive les résultats sportifs, vive la politique et vive le nouveau gouvernement de traîtres socialos en Grèce ou en Espagne !

Au début on nous fit le coup avec Eurosport, mais cela ne rapportait pas assez au système, à ses banksters, à ses armées, à sa stratégie de stress-test et de terreur, à sa construction européenne, au délire martial américain. Donc on a imposé partout des chaines info qui nous enchaînent et on s’est retrouvé abrutis comme dans la caverne de Platon par le même spectacle de marionnettes. Il m’est arrivé de lire en même temps aussi le même télétexte en France et en Espagne. Et toutes ces chaînes info nationale diffuseront le poison BCE-CIA-PS aux quatre coins du globe !

Il s’agit de « répéter, dit le maître ». Gustave le Bon explique dans sa légendaire psychologie des foules qui enchanta le Dr Freud : « La chose affirmée arrive, par la répétition, à s’établir dans les esprits au point qu’ils finissent par l’accepter comme une vérité démontrée. »

On arrive ainsi à nous imposer les vérités suivantes : les Russes ont détruit tel avion malais et vont envahir l’Europe ; des peuples se sont révoltés pendant le printemps arabe et ont établi partout la démocratie ; les banques centrales nous sont sauvé de la faillite ; la bourse c’est la vie ; Hillary est bonne pour la santé et The Donald un tyran en herbe ; un hyper-président est le sauveur de la France !

La mondialisation veut un automate, un bestiau mondialisé pour ses aéroports et sa publicité. Et Le Bon ajoutait encore : « Le tic d’un cheval dans une écurie est bientôt imité par les autres chevaux de la même écurie. Une panique, un mouvement désordonné de quelques moutons s’étend bientôt à tout le troupeau. Chez l’homme en foule toutes les émotions sont très rapidement contagieuses, et c’est ce qui explique la soudaineté des paniques. »

https://www.dedefensa.org/article/de-platon-a-cnn-lenchainement-par-les-infos