Lecteur :

Complot

Quand on regarde les vidéos, on se rend compte de nombreuses incohérences qui sautent aux yeux. Sur la première vidéo, dont les droits sont crédités à un certain Olivier Chassignole, haut cadre de la Sacem, on assiste à une scène digne d’un épisode de Benny Hill. On voit clairement l’assaillant faire semblant de vouloir tuer les gens et poignarder (à côté) l’enfant dans la poussette, pendant que les personnes autour tournent en rond et font du toboggan au lieu de s’enfuir.

Une femme hystérique crie au secours en restant plantée sur place… et que dire de l’homme au sac à dos qu’on voit aussi sur LCI faire un lapsus en disant « opération » au lieu d’ »attaque ». De plus, il porte un tee-shirt avec un logo rappelant l’equerre et le compas… (on l’aperçoit lorsque le président le rencontre à Annecy). Et que penser du « terroriste » qui exhibe son pendentif en criant « au nom de Jésus-Christ » comme s’il se rappelait soudain qu’il devait le dire lors de son long cirque ?

Sur la deuxième vidéo, on voit les policiers pointer leurs armes et tirer sur un homme en gris à côté de l’assaillant. Un autre policier pointe son arme sur lui mais ne tire pas. C’est alors que le « terroriste » s se jette de lui-même au sol sur l’autre type. Un sketch.

Tout cela ressemble à une mise en scène totale et mal orchestrée. Dans une interview ce matin sur BFM, Toussaint donne la parole à deux prétendus habitants d’Annecy, mais l’un d’eux ressemble étrangement à un agent de la DGSE, et tous deux insistent lourdement sur le mot « rituel ».

L’ensemble forme un beau complot maçonnique qui dégage une odeur pestilentielle à des kilomètres.

Quant au héros au sac à dos, la seule chose qu’il trouve à dire au président lors de leur rencontre, c’est qu’il souhaite assister à l’inauguration de NDDP. La réaction de Macron est alors digne de la Bête de l’Apocalypse, tant il semble connecté avec l’espace et le cosmos, l’air vide et béat.

Il ne serait pas étonnant qu’il se passe quelque chose là-bas…

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Qui-poignarde-nos-enfants-72666.html