De nombreux éléments louches et incohérences sont visibles dans l’affaire, la dite agression d’un prétendu Chrétien de Syrie qui aurait poignardé des passants tout en criant « gloire à Jésus ».Cela semble encore être un false flag (attentat sous fausse bannière), une opération de la cabale et de la mafia maçonnique. Les Chrétiens d’Orient, souvent présentés comme des victimes du dangereux « islamisme » par les médias mainstream, sont maintenant présentés comme de dangereux fanatiques, et ce n’est plus Allah akbar mais Jésus akbar que les prétendus terroristes arabes se mettent à crier.

Avant d’entamer l’article et d’aborder ce qui est curieux, nous vous donnons d’entrée de jeu les raisons et l’objectif d’un tel false flag :

– Pointer du doigt et stigmatiser encore plus – comme tous les faux attentats sous fausse bannière / false flags utilisés, en somme – l’homme moyen-oriental (arabe, assyrien ou araméen qu’importe) mais aussi les Chrétiens, présentés comme fanatiques. Nous savons que les satanistes de l’élite et la franc-maçonnerie luciférienne font la guerre au monothéisme abrahamique en vue de le détruire et le remplacer par le culte mondial de Lucifer. La possibilité d’achèvement du plan du Nouvel Ordre Mondial passe nécessairement par la diabolisation de l’homme moyen-oriental, le Sémite autochtone, danger qui tient tête au mondialisme maçonnique.

– Faire peur et détourner les peuples du vrai problème (la mafia khazare satanique et maçonnique au pouvoir) – qui est pourtant elle aussi à l’origine de cette immigration.

– Justifier et faire monter le sionisme en Europe et en Occident (idéologie sioniste = idéologie nazie et vice-versa) et le projet du Grand Israël (incluant la Syrie et la Grande Syrie, toute la région du bilad-el-Cham).

– Monter les tensions et la haine entre communautés (Arabes / arabophones / Orientaux et les autres), diviser pour mieux régner (croyants entre eux et chrétiens / juifs / musulmans VS athées, agnostiques, païens, polythéistes), mais aussi autochtones européens VS migrants étrangers.

– Accroître le plan de surveillance et contrôle de la société, justifié par le sécuritarisme politique et les états d’urgence, et la prétendue nécessité d’un État policier (Ordo Ab Chao, l’Ordre par le Chaos), les passants crient fort « police, police, appelez la police !! », ce qui montre l’amour et la dépendance que portent ces gens aux forces de l’ordre, et donc leur attache au système. Rappelons que policiers = sbires de la mafia étatique et serviteurs n⁰1 de l’Ordre Mondial, d’où la volonté de les présenter comme des sauveurs.

– Etc.

SYMBOLISME

Numérologie satanique, gématrie et symbolisme occulte :

« 6 personnes blessées, dont 4 enfants de 22 mois à 3 ans »

22 × 3 = 66

À côté du 6 du nombre total de personnes : 666

LES ÉLÉMENTS LOUCHES

Olivier Chassignol Sacem

La personne qui détient les droits sur la vidéo d’Annecy, Olivier Chassignol, est haut cadre de la Sacem !

Lapsus révélateur de Henri le « héros »

Dans une interview, le Henri heroïsé par les médias mainstream suite au false flag attaque au couteau d’Annecy se gourre et dit « opération » au lieu d’attaque.

C’est ce qu’on dit il s’agissait bien d’une mise en scène et opération organisée par l’État maçonnique français.

Post vidéo sur le canal Telegram ODDRclub (Amalek) :

Henri le mytho avec son sac à dos de la mort. Aussi couillu qu’Arnaud Beltrame. – Amalek

Oreillette

L’assaillant aurait une oreillette camouflée sur lui. On se demande à qui il parle à ce moment là…

Certains disent qu’il s’agissait d’une chaîne avec la croix « chrétienne » – ou plutôt fausse croix chrétienne, croix de Saturne – qu’il tenait en invoquant Jésus or on voit bien que la couleur de la chaîne est blanche ce qui fait penser à un fil / câble, une chaîne est censée être métallique / grise, elle ne serait pas autant visible sur une vidéo zoomée d’aussi faible qualité. La manière de la tenir est aussi étrange et laisse penser qu’il écoute et reçoit des ordres. À noter que même dans le cas où il aurait s’agit d’un collier ou d’une chaîne, cela peut servir de camouflage pour une oreillette.

Échange :

Des baskets toutes neuves et bien blanches

Quelles belles baskets toutes neuves et toutes blanches il a pour un migrant ! Il n’est pas venu en France à pieds.

Tatouage

Le monothéisme abrahamique et les livres émanant de Dieu sont théologiquement catégoriques : tu ne modifieras pas ton corps, donc pas de tatouage (d’autant que se tatouer est aussi de la sorcellerie lié à des pratiques païennes occultes magico-religieuses). Faire donc passer quelqu’un qui porte un tatouage pour un fanatique du monothéisme abrahamique, c’est un non-sens.

On peut aussi notifier le fait que ses jambes paraissent épilées / rasées, toutes lisses. Vu sa forte barbe et son origine méditerranéenne un tel homme est censé avoir une certaine pilosité naturelle aux jambes et au corps… Le contraste entre sa pilosité faciale et l’imberbité de ses jambes est improbable pour un homme méditerranéen moyen-oriental, censé être un minimum poilu et non totalement imberbe. Un vrai « extrémiste » religieux ne se raserait pas les jambes.

C’est sans parler du fait qu’il porte des chaussures de la marque sioniste et satanique Nike (dont le logo représente l’anneau de Saturne). Pas très éveillé pour un soi-disant extrémiste de la religion…

Des passants circulent tranquillement à côté du prétendu terroriste ou tentent de s’en prendre à lui (qui est armé)

Une fille joggeuse faisant du sport (footing) passe tranquillement devant lui sans avoir peur. Une autre qui fait du vélo passe à côté. Et plusieurs personnes passent près de lui ou essaient de le toucher alors qu’on sait tous que devant une telle scène d’horreur 99% des Français s’enfuiraient en courant… (même pas capables de défendre quelqu’un qui se fait voler son téléphone alors imaginez un terrroriste armé d’un couteau charcutant les passants).

Toboggan

Parallèlement plusieurs personnes courrent après le terroriste voire s’en prennent à kui soi-disant pour l’arrêter – y compris une femme -, or la chose la plus logique face à un homme armé fou est de prendre la fuite (en tentant de protéger les siens bien sûr). De plus la majorité écrasante des Français n’agiraient pas en face d’un homme armé d’un couteau là dans la vidéo tout le monde tente de le toucher ou l’arrêter chose largement improbable en France, dans une situation réelle les gens auraient tous déguerpi.

Un adolescent fait tranquillement du toboggan dans la vidéo de la prétendue attaque au couteau d’Annecy par un « migrant chrétien syrien »

Peu avant cette même séquence, la femme qui reste à côté est filmée en train de crier et se battre à mains nues avec le terroriste armé plutôt que de s’enfuir sachant qu’elle est désarmée…

La manière de courir et sa démarche

Bien entendu la piètre qualité de la photo est faite exprès, afin de faire croire au public que ce sont des passants lambda qui ont filmé la scène et non des comédiens payés pour la mise en scène.

Le caméraman

La scène est filmée sous tous les angles et le caméraman est comme par hasard toujours là au bon endroit, au bon moment.

SYMBOLISME dans les éléments louches

Vêtements noirs

En symbolisme notons le fait qu’il soit habillé tout en noir. Le noir étant l’une des couleurs vestimentaires favorite du satanisme. Ni l’Evangile ni la Torah ni le Coran prescrivent de s’habiller tout vêtu de noir, seules les sectes qui ont déformé la révélation par des falsifications et infiltration sataniste dans la religion (comme le talmud ou les hadiths). Remarquerez que le noir est aussi la couleur du fond (sous écriture blanche) que les sionistes ont choisi pour les drapeaux des groupuscules terroristes Daech, Al Qaïda etc.

Couleur du turban

Le keffieh (turban oriental) que porte l’assaillant est bleu, couleur prisée des maçonnistes et très utilisée dans le symbolisme occulte de la cabale (cas similaire à la couleur bleue dans de l’étoile de Remphan – fausse étoile de David – du drapeau d’Israël – et du G du symbole maçonnique du compas et de l’équerre). Plus encore, le keffieh a deux couleurs : bleu et blanc, exactement comme le drapeau d’Israël.

Symbolisme théologique

Le prétendu agresseur, soi-disant de confession chrétienne, porterait le nom d’Abdalmasih, qui signifie littéralement en arabe serviteur du messie. Il va de soi qu’il s’agit d’une référence symbolique du faux messie de la cabale.

Le keffieh / foulard de Yéshoua / Jésus

L’assaillant porte le keffieh, turban traditionnel moyen-oriental (kufiya, aussi appelé hattah, ghutrah, shemagh, mashadah en arabe, l’équivalent de la sudra en hébreu et de la tallit araméenne qu’aurait porté Jésus / Yeshua).

Trop d’éléments louches

Autant d’incohérences étrange non ? N’oubliez pas que la cabale laisse toujours volontairement des indices dans ses PsyOps qui montrent que le mensonge est là, afin que si le peuple y croit, sa naïveté soit synonyme de consentement au plan des élites satanistes.

Mise en scène grossière

Il faut vraiment voir la vidéo pour comprendre. Une réelle impression de cinéma, avec une scène piteusement tournée, et des acteurs qui, on dirait, jouent au jeu du chat et la souris, un vrai sketch.

L’homme effectue des va-et-vient et gesticule de droite et gauche comme s’il était dans un cirque. Ce n’est pas de cette manière qu’un réel criminel avec des intentions criminelles réelles s’y prendrait pour attaquer ses cibles.

On voit aussi l’évènement se dérouler au ralenti. La manière dont tout le monde bouge est incohérente. Certains passent courant près de la scène, une femme crie fort à côté de l’homme. Normalement et logiquement en face d’un tel événement les personnes à côté fuient le plus loin possible.

[…] c’est aujourd’hui aussi que la journée médiatique française a débuté avec une #AlerteEnlèvement choquante déroutante, suivie d’un incroyable Benny Hill de l’horreur.

Sur les 2 vidéos d’Annecy, on voit cet homme caché derrière lunettes de soleil, barbe et turban, courir dans tous les sens comme s’il était persécuté, passant à plusieurs reprises à côté d’une femme et d’un enfant, sans s’arrêter pour les attaquer, mais en lançant des coups de couteaux très éloignés et hésitants.

Ensuite on le retrouve ailleurs, là où il sera interpellé, dans une vidéo de très pietre qualité… Ce n’est pas fondamental, mais il me semble qu’il n’a pas le même haut noir (je peux me tromper on distingue très mal).

Ce qui m’interpelle le plus dans cet attentat du Mr Bean « réfugié », c’est que les victimes sont européennes, tout comme la récession.

Personne à priori en France ne reconnaîtrait ces personnes étrangères (sauf pour la victime française bien-sûr).

D’autre part, je remarque que le fugitif de l’enlèvement de Dunkerque (bien que maghrébin) semble être tatoué, ainsi que l’attaquant d’Annecy est aussi tatoué, mais ce dernier est finalement presenté comme chrétien, et revendique visiblement son amour pour Jésus en embrassant sa croix sur une autre vidéo…

Je me réserve l’analyse complète, j’ai trouvé beaucoup d’incohérences, comme toujours dans les événements chocs médiatisés.

Ici les 2 vidéos (bizarrement fuitées comme d’habitude), regardez-le bouger, écoutez les cris, faites-vous votre propre avis : https://vk.com/wall468081427_6075

J’ai été forcé de publier 2 fois aujourd’hui, j’espère que les drames spectaculaires ne vont pas se multiplier à mesure que la république maçonnique s’enfonce dans le retour de bâton économique et dans la montée des contestations sociales (hors opposition médiatisée, bien entendu).

#FrancMaçonnerieDÉGAGE – Mehdi Mnaouar

Commentaires :

Texte sur Don Siegel et les Body Snatchers :

On gobe la fin du courant après le virus et le vaccin. Vive la télé!

Tout cela m’a amené à revoir l’invasion des profanateurs de sépulture (les body snatchers sont plutôt les kidnappeurs de corps), classique de série B qui conte comment nos corps sont remplacés par des entités extraterrestres et comment nos esprits sont terrassés par des entités. L’idée est proche de la gestion hallucinatoire qui est la marque du monde moderne, comme nous l’avons rappelé avec Guénon.

Orient et Occident

On le cite encore et toujours, c’est dans Orient et Occident :

« Sans doute, le pouvoir des mots s’est déjà exercé plus ou moins en d’autres temps que le nôtre ; mais ce dont on n’a pas d’exemple, c’est cette gigantesque hallucination collective par laquelle toute une partie de l’humanité en est arrivée à prendre les plus vaines chimères pour d’incontestables réalités ; et, parmi ces idoles de l’esprit moderne, celles que nous dénonçons présentement sont peut-être les plus pernicieuses de toutes. »

Et ici Guénon – qui parle surtout des mots qui grâce à l’imprimerie ont produit la réforme protestante et son siècle et demi de folie européenne -, se rapproche, sans doute sans le vouloir, des meilleurs films hollywoodiens, ceux qui distillent ce que le cinéaste copte australien Alex Proyas (voyez l’exceptionnel Dark City) nomme la « paranoïa positive » !

Partout où je passe d’ailleurs, le vois les gens lire des « livres de développement personnel » qui leur apprennent à sa conformer au fascisme de gauche ambiant.

Don Siegel

Mais venons-en à nos profanateurs de sépulture et à Don Siegel. Siegel est l’auteur inspiré de l’évadé d’Alcatraz et de l’inspecteur Harry que nous avions cité dans un texte sur l’élection de Donald Trump. Vétéran, tout-terrain, monteur de Raoul Walsh et maître modeste de série B : tout pour nous plaire…

Pour le critique de cinoche français, pas très fute-fute et de gauche, le film fauché mais inspiré du maître traitait de McCarthy (toujours lui !) et de la guerre froide… En réalité le film marque les progrès de la monstruosité passive à l’époque moderne – façon rhinocéros d’Ionesco pour faire franco-scolaire… Le début du film montre des gens qui résistent encore ou qui ont pris rendez-vous chez leur médecin de campagne… Mais ils se soumettent tous ensuite. Ensuite on voit comment les entités nouvelles arrivent dans des cosses avant de remplacer les individus condamnés (c’est cela le vrai grand remplacement, et on le voit à l’œuvre partout dans le monde !), et ces cosses se disent pods en anglais, et cela m’a fait penser à notre iPod et à tout le reste : l’individu actuel reste connecté neuf heures par jour et il est progressivement possédé par cette matrice.Le mot est plus juste que système, car la matrice est partout sans être nulle part, comme l’Amérique et ses images, ses data, sa monnaie… Même la résistance numérisée fait triompher le système.

Au début du film quelque chose me marque, moi qui suis le consommateur zombi de la génération hifi : dans le restaurant déserté le jukebox a remplacé l’orchestre. Là on est dans la galaxie technologique, la machine va remplacer et non seconder l’homme : elle va jouer, jouir et vivre à sa place. C’est le sujet de ce film et pas la guerre froide ou les abominables persécutions anticommunistes.

Notre déshumanisation progressive et indolore

Le film donc dénonçait notre déshumanisation progressive et indolore sous l’effet de la technique et de la communication. Et ce n’est pas moi qui le dit mais Don Siegel en personne :

« Nous avions quelque chose à dire, car les envahisseurs, dans notre film, étaient des cosses, des follicules qui en poussant se mettaient à ressembler aux gens, mais qui restaient privés de sentiments, privés d’espoir. Ils mangeaient, ils buvaient, ils respiraient et ils vivaient, mais rien de plus, comme beaucoup de personnes finalement. Le film a presque été ruiné par les responsables d’Allied Studios, qui rajoutèrent un prologue et une conclusion que je n’aime pas… Ce qu’ils n’ont pas compris, c’est que le film était sur eux : ils n’étaient pas autre chose que des légumes vivants ! »

Ce passage stupéfiant était cité dans la revue Positif par l’excellent critique Robert Benayoun (lisez son livre sur Resnais) de formation surréaliste il est vrai, les surréalistes ayant été les premiers, avant les situationnistes, Philip K. Dick et les routards façon Céline-Kerouac, à chercher à échapper à ce faux monde.

Les autres s’y complaisent, c’est bien aussi ce que nous devrons comprendre. Ils vont les faire crever de froid et de faim en riant.

Quelques sources littéraires et cinématographiques

Nicolas Bonnal – Stanley Kubrick ; Ridley Scott (Amazon.fr, Dualpha)

Don Siegel – L’invasion des profanateurs de sépulture, 1956

Don Siegel-L’évadé d’Alcatraz (1979)

Alex Proyas – Dark city (avec Kiefer Sutherland et Rufus Sewell)

https://lesakerfrancophone.fr/decadence-morale-et-deperissement-demographique-des-peuples-retour-sur-les-analyses-dibn-khaldun