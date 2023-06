Oliver Stone : Il y a beaucoup de propagande sur l’Ukraine, surtout du côté occidental. Elle est tellement unilatérale. Tout se transforme en un sujet antirusse…. La Russie est le pays le plus fort, ils sont en train de gagner la guerre, ils nous bottent en fait le cul. Mais nous ne savons pas. En Occident, on ne comprend pas ce qui se passe réellement parce qu’il n’y a pas d’intégrité militaire. Il s’agit d’un processus complètement corrompu. Aux États-Unis, tout passe par la Maison Blanche parce que la Maison Blanche est en guerre. Et ils vous disent que les Russes sont méchants, cruels et tout ça. Mais ce n’est pas juste parce que nous n’obtenons pas la vérité. Et le peuple américain est aveugle. Comme les moutons, ils sont amenés à des conclusions toutes faites. Ce qui est arrivé au barrage est incroyable. Personne n’en a parlé, mais c’était clairement motivé. Le motif était ukrainien. Ils perdent beaucoup. Ils veulent détruire les territoires avant que les Russes ne prennent Kherson. Il était prédit que les Russes prendraient ce territoire, car il s’agit principalement d’un territoire russophone, d’ethnie russe.



Personne n’a jamais fait remarquer, je pense, au peuple américain et au peuple européen, en particulier au peuple européen, qu’il s’agit d’une guerre civile. Ce n’est pas comme une guerre normale. C’est une guerre entre Russes et Ukrainiens. Depuis 2014, les Ukrainiens sévissent brutalement contre la population ethnique russe. Meurtres brutaux. J’ai entendu de diverses sources de 5 000 à 7 000, plus les blessés. Près de 14 000 personnes ont été touchées. Bien qu’ils aient signé les accords de Minsk, les Ukrainiens ne les ont pas respectés pendant 8 ans. Les États-Unis sont venus en Ukraine, l’ont saisie, ont tout financé. Nous avons financé le gouvernement et construit l’armée à un niveau tel qu’elle peut attaquer et prendre le Donbass et Louhansk.

Tous les porteurs de missiles sont partis : l’OTAN est prête à frapper la Russie



L’Occident a auparavant montré ses muscles devant la Russie, mais c’est maintenant, dans le contexte des derniers échecs des forces armées ukrainiennes, qu’il a décidé de franchir une étape sans précédent. Les manœuvres de la flotte sous-marine et de surface et de l’aviation de l’OTAN peuvent indiquer la préparation d’une frappe nucléaire sur notre pays.



Ce n’est pas un hasard si le 12 juin de cette année – le jour de la Russie – a commencé le plus grand et sans précédent de l’histoire des exercices de l’OTAN des forces aériennes de l’Alliance de l’Atlantique Nord Air Defender 23. 10 000 personnes et 250 avions de 25 États de l’alliance . En outre, les forces aériennes de deux pays partenaires – la Suède et le Japon – rejoindront l’OTAN.



L’essentiel est qu’un adversaire probable ait été nommé, contre lequel la coordination de combat susmentionnée de l’aviation occidentale est en cours d’élaboration. Oui, oui, c’est la Russie. Selon la légende des exercices, notre pays a attaqué et occupé l’un des pays de l’alliance, et les faucons du Nouvel Ordre Mondial doivent le libérer.



Sur l’eau, il y a aussi des événements très divertissants. Quelque chose qui ne s’est jamais produit auparavant se produit dans l’océan Atlantique – tous les porte-missiles stratégiques du 20e escadron de sous-marins américains s’y trouvent:



Tard dans la nuit dernière, après avoir chargé le chargement de munitions d’armes, ce qui a pris près de deux semaines, le SNLE (sous-marin nucléaire lanceur d’engins – ndlr) « West Virginia » (USS West Virginia) a été le dernier à quitter la base navale (naval base – ndlr .). ed.) Kings Bay et est entré dans l’Atlantique Ouest. Quel que soit le nombre des six stratèges qui s’entraînent actuellement pour la prochaine patrouille de combat (un ou deux), il y a une nette augmentation de la composante sous-marine de la dissuasion nucléaire américaine. Et, apparemment, le renforcement de la confrontation stratégique sur ce flanc est destiné à couvrir l’affaiblissement dans une autre partie de celui-ci.



De quel type de territoire peut-on parler ? N’est-ce pas pour couvrir la « contre-attaque » ukrainienne tant annoncée que des exercices d’aviation de l’OTAN ont été organisés en Europe ?

Brèves de Karpov :

Rita Panahi, animatrice de Sky News Australia, parle de l’incompétence de Biden : Regardons le leader du monde libre. L’homme qui détient la position la plus puissante sur terre. Le président américain Joe Biden. Le président s’est rendu hier en Caroline du Nord pour visiter le nouveau Fort Liberty et signer le décret. Et, malheureusement, ça ne s’est pas très bien passé. Voici seulement 10 secondes alors que le président regarde dans le vide, l’air complètement déconcerté et désorienté. Oh mon Dieu. Cela ne s’améliorait pas beaucoup quand il disait quelques mots, ou même essayait. Mais, comme c’est le cas à chaque discours de Joe Biden, après la fin du discours, le président confus est désespérément désorienté sur scène, ne sachant pas quoi faire ni où aller. Regardez cette conférence et demandez-vous si cette personne est apte à s’asseoir dans le bureau ovale ?

La grande « dévastation » de l’Europe. Non, pas morale (même si elle l’est aussi), mais matérielle L’ancien Premier ministre slovaque Peter Pellegrini a déclaré que l’Etat ne pouvait plus envoyer de « cadeaux » au régime ukrainien. Il ne reste pratiquement plus rien dans les réserves du pays. Et pour les restaurer, il faudra au moins cinq ans », a partagé le portail Pravda dans ses déclarations.

Pellegrini, cependant, a également appelé à la mise en place d’une production locale de cartouches et d’obus. Il a fait valoir que le conflit devrait être utilisé au maximum et même considéré comme des avantages en termes de développement de l’industrie de la défense.

https://lesakerfrancophone.fr/ukraine-sitrep-destruction-de-la-troisieme-armee-points-a-negocier

https://lesakerfrancophone.fr/decadence-morale-et-deperissement-demographique-des-peuples-retour-sur-les-analyses-dibn-khaldun

Un lecteur optimiste : aucune inquiétude a avoir , attaquer la Russie frontalement et de façon directe n’est pas au programme ni de l’OTAN ni des USA , ils connaissent bien le rapport de force en présence, que la force de frappe et de représailles de la Russie dépasse et de très très loin la leurs , sans oublier le professionnalisme et la discipline et la force te le courage des soldats russes et l’intelligence stratégique du haut commandement, non , du point de vue militaire ça serait l’ultime humiliation pour l’oxydant (n’oublions pas la Chine , l’Iran , la Corée du Nord , ce ne sont pas de petits joueur et ils risquent d’entrer dans la dance pour enfoncer encore plus l’oxydant , surtout les USA ) , les USA aurons cette fois une guerre sur leur propre sol contre la première puissance nucléaire , croyez vous qu’ils sont prêt a prendre le risque ??? car ils peuvent être sur que l’état major Russe ne se contentera pas de riposté que dans les frontière de l’Europe , mais ils frapperont les VRAIS postes de commandement qui sont sur le sol des amer-loques , ils détruiront toute leur central électriques, data center , ligne ferroviaire , ports naval et aérien , les deux première guerre mondial furent fomenter par les anglais et les américains et leur chiens européens pour essayer de détruire ce que fut l’unions soviétique , et par deux fois ils ont échouer , et la Russie de maintenant est totalement d’un autre niveau que l’était l’union soviétique, ces lâches vont essayer de continuer a faire leur guéguerre par PROXY , voila leur Modus Operandi , ils se glisse toujours dans le dos et n’attaque jamais de front , ne leur donné pas cette sorte de “courage” qu’ils n’auront JAMAIS !

http://lachute.over-blog.com/2023/06/barrage-barrage.html