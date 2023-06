Bonjour Mr Bonnal,

Je me présente Amal D., 50 ans.

Je réside dans le Grand Est.

Une ville de campagne d’environ 4000 personnes.

Elle se situe non loin de Châlons en Champagne et de Reims.

Une ville grise, froide, pluvieuse et entourée de camps militaires, de champs de Colza , de céréales et de betteraves entre autres.

Peu de reliefs dans ce paysage plat.

Quand on vient de la méditerranée, c’est un choc.



On est bientôt fin mai et j’ai encore froid. Depuis le 25-05- j’ai tombé la veste la journée. Le soir reste frais.

Update : depuis juin enfin la chaleur et le soleil.



J’ai observé beaucoup de changements d’habitudes dans mon paysage quotidien. Beaucoup de gens ont disparu de mon champ de vision habituel : les piliers de la ville si vous souhaitez.



Des personnes d’un certain âge qui étaient souvent en ville ; ils ne sont plus là. Sont-ils malades ou sont-ils morts. Je ne sais pas. Le journal communal n’a plus de rubrique nécrologique depuis plus de 2 ans.





J’habite pas loin du cimetière, j’en vois souvent des enterrements qui ne sont pas signalés dans le journal local (l’union, l’ardennais) et beaucoup de personnes que j’ai côtoyées sont mortes.

Ma belle-mère, qui réside dans l’arrière-pays héraultais, a perdu 3 de ses voisins par crise cardiaque en un mois.



L’inflation a ramené la classe moyenne à Aldi.

A Aldi, il n’y a plus de pain les lundis sur demande de l’association des boulangers de France pour soutenir les boulangeries (je tiens cela de la caissière). Cela fait plus de deux mois déjà.



J’ai vu aussi une personne voler dans le magasin et mon conjoint a vu une personne s’enfuir avec un caddie plein.



La situation est grave et les gens sont AVEUGLES.



Je ne les entends pas râler plus que ça.



Ils sont hypnotisés par la télévision (que je surnomme la « chuchoteuse », terme emprunté à la série « Le mystérieux cercle Bénédict »).



Je n’ai jamais vu, ici, un élan de révolte.

Même pendant les gilets jaunes, cette région était à côté de la plaque.

Par contre pour la délation, ils sont champions.

De bons traîtres.

Passons.



La réalité est qu’il n’y aura pas de révolte massive du peuple.

La réalité est que les gens n’ont plus que la valeur Mammon.

La réalité est que les gens ne comprennent pas ce qui ce passe.

La réalité est que les gens sont IGNORANTS, ABRUTIS et DEBILES.



Ce n’est pas possible d’avancer avec cette masse inerte.



La mentalité a changé.

Le paradigme est changé.

La rationalité a quitté la majorité.



Aujourd’hui,

j’ai laissé tombé la lutte collective.

J’étais là (avec mon conjoint) le 17-11-2018, j’ai fait les manifestations, les blocages et des actions diverses en régional et plus tard à PARIS.



Je peux vous dire que ce que j’y ai vu était Incroyable.



Je me rends compte que cette étincelle a vite était éteinte par les réponses violentes de la milice gouvernementale et l’incapacité de coordonner des actions avec des citoyens abrutis.



Je ne suis plus active depuis 3 ans maintenant, mais je continue à subir les pressions silencieuses du gouvernement.

Les comptes bancaires fermés, les problèmes administratifs, les procès sans fondement, les enquêtes de gendarmerie.

De gros moyens ont été déployés pour taire notre résistance.

Je ne suis pas la seule, nous sommes quelques uns à subir cela dans le silence et l’ignorance totale.



Maintenant, mon type de résistance a changé.





J’ai fait SECESSION.



Je donne le moins que possible.

Je ne consomme que ce dont j’ai besoin.



Heureusement ; que les livres existent encore (pas pour longtemps, j’ai peur).

Je lis, je lis pour comprendre et apprendre.



J’ai vu la perversion, la laideur et la haine s’engouffrer dans les âmes perdues.

J’ai vu la bonté et la gentillesse disparaître

J’ai vu l’ignorance envahir les Hommes et les institutions.



Je vois le MAL installé en eux.

Je vois la PEUR installé en eux,

Ce sont les bons ingrédients de la servitude.



Je ne supporte plus cette espèce ratée et irrécupérable.

Ces êtres sans cervelles mais avec une langue pointue et bien pendue.

Je reste maintenant dans mon coin avec mon mari.

On ne fréquente plus personne. On sort marcher dans les champs de colza.

On lit et on écoute de la musique( en ce moment c’est de la musique baroque tels que la Follia ou encore les chants byzantins).



On prie pour que ce calvaire nous soit supportable.



C’est dur de vivre entouré de fous.

Ce monde est fou. FOU.

PS.: Nous trouvons que votre émission CDG est superbe et je regrette de voir que vous n’ayez pas un plus grand public. Cela confirme que peu de gens ont une vision globale de la situation.



Je vous remercie de prendre le temps de me lire.

Je vous remercie pour les CDG avec votre ami Daouad (désolée si j’ai écorché son nom).

Vous êtes pour nous une bouffée d’air frais. Ah si nous étions un peu plus nombreux.

Enfin, mon prénom veut dire espoir, alors je garde Espoir.

Que Dieu vous bénisse et vous protège.

Nos sincères salutations

Francesco C. et Amal D.

RELIRE NOTRE TEXTE SUR LES BODY SNATCHERS ALORS :

On gobe la fin du courant après le virus et le vaccin. Vive la télé!

Tout cela m’a amené à revoir l’invasion des profanateurs de sépulture (les body snatchers sont plutôt les kidnappeurs de corps), classique de série B qui conte comment nos corps sont remplacés par des entités extraterrestres et comment nos esprits sont terrassés par des entités. L’idée est proche de la gestion hallucinatoire qui est la marque du monde moderne, comme nous l’avons rappelé avec Guénon.

Orient et Occident

On le cite encore et toujours, c’est dans Orient et Occident :

« Sans doute, le pouvoir des mots s’est déjà exercé plus ou moins en d’autres temps que le nôtre ; mais ce dont on n’a pas d’exemple, c’est cette gigantesque hallucination collective par laquelle toute une partie de l’humanité en est arrivée à prendre les plus vaines chimères pour d’incontestables réalités ; et, parmi ces idoles de l’esprit moderne, celles que nous dénonçons présentement sont peut-être les plus pernicieuses de toutes. »

Et ici Guénon – qui parle surtout des mots qui grâce à l’imprimerie ont produit la réforme protestante et son siècle et demi de folie européenne -, se rapproche, sans doute sans le vouloir, des meilleurs films hollywoodiens, ceux qui distillent ce que le cinéaste copte australien Alex Proyas (voyez l’exceptionnel Dark City) nomme la « paranoïa positive » !

Partout où je passe d’ailleurs, le vois les gens lire des « livres de développement personnel » qui leur apprennent à sa conformer au fascisme de gauche ambiant.

Don Siegel

Mais venons-en à nos profanateurs de sépulture et à Don Siegel. Siegel est l’auteur inspiré de l’évadé d’Alcatraz et de l’inspecteur Harry que nous avions cité dans un texte sur l’élection de Donald Trump. Vétéran, tout-terrain, monteur de Raoul Walsh et maître modeste de série B : tout pour nous plaire…

Pour le critique de cinoche français, pas très fute-fute et de gauche, le film fauché mais inspiré du maître traitait de McCarthy (toujours lui !) et de la guerre froide… En réalité le film marque les progrès de la monstruosité passive à l’époque moderne – façon rhinocéros d’Ionesco pour faire franco-scolaire… Le début du film montre des gens qui résistent encore ou qui ont pris rendez-vous chez leur médecin de campagne… Mais ils se soumettent tous ensuite. Ensuite on voit comment les entités nouvelles arrivent dans des cosses avant de remplacer les individus condamnés (c’est cela le vrai grand remplacement, et on le voit à l’œuvre partout dans le monde !), et ces cosses se disent pods en anglais, et cela m’a fait penser à notre iPod et à tout le reste : l’individu actuel reste connecté neuf heures par jour et il est progressivement possédé par cette matrice.Le mot est plus juste que système, car la matrice est partout sans être nulle part, comme l’Amérique et ses images, ses data, sa monnaie… Même la résistance numérisée fait triompher le système.

Au début du film quelque chose me marque, moi qui suis le consommateur zombi de la génération hifi : dans le restaurant déserté le jukebox a remplacé l’orchestre. Là on est dans la galaxie technologique, la machine va remplacer et non seconder l’homme : elle va jouer, jouir et vivre à sa place. C’est le sujet de ce film et pas la guerre froide ou les abominables persécutions anticommunistes.

Notre déshumanisation progressive et indolore

Le film donc dénonçait notre déshumanisation progressive et indolore sous l’effet de la technique et de la communication. Et ce n’est pas moi qui le dit mais Don Siegel en personne :

« Nous avions quelque chose à dire, car les envahisseurs, dans notre film, étaient des cosses, des follicules qui en poussant se mettaient à ressembler aux gens, mais qui restaient privés de sentiments, privés d’espoir. Ils mangeaient, ils buvaient, ils respiraient et ils vivaient, mais rien de plus, comme beaucoup de personnes finalement. Le film a presque été ruiné par les responsables d’Allied Studios, qui rajoutèrent un prologue et une conclusion que je n’aime pas… Ce qu’ils n’ont pas compris, c’est que le film était sur eux : ils n’étaient pas autre chose que des légumes vivants ! »

Ce passage stupéfiant était cité dans la revue Positif par l’excellent critique Robert Benayoun (lisez son livre sur Resnais) de formation surréaliste il est vrai, les surréalistes ayant été les premiers, avant les situationnistes, Philip K. Dick et les routards façon Céline-Kerouac, à chercher à échapper à ce faux monde.

Les autres s’y complaisent, c’est bien aussi ce que nous devrons comprendre. Ils vont les faire crever de froid et de faim en riant.

