L’ancien ministre de l’Education nationale assure que ses retraites de professeur d’université et du conseil économique et social ne lui suffisent pas.

Par Frédéric Sergeur

Publié le 05/05/2021 à 18h34 & mis à jour le 05/05/2021 à 20h56

Ce sont des propos qui risquent de faire polémique. Invité dans l’émission “L’instant de Luxe” sur la chaîne Non Stop People mercredi 5 mai, Luc Ferry s’est notamment exprimé sur ses revenus. Alors qu’il gagne près de 4.000 euros par mois, l’ancien ministre de l’Education nationale s’est plaint d’avoir des difficultés à vivre correctement. « Les gens me disent, vous vous avez quand même votre retraite de ministre. Mais il n’y a rien du tout. Non seulement on n’a pas de retraite de ministre, mais quand on est ministre, on cotise soi-même, voilà. Donc, j’ai zéro”, a-t-il d’abord balayé.

Luc Ferry a expliqué gagner environ 3.200 euros avec sa retraite de professeur d’université, à laquelle il faut ajouter “une retraite du conseil économique et social” d’environ 800 euros et les droits d’auteur de ses livres, dont il n’a pas précisé le montant. Quand le présentateur de l’émission lui a demandé s’il arrivait à vivre avec une retraite de plus de 3.000 euros, il a répondu sans hésitation : « Évidemment pas”. “Il me faut beaucoup plus”, a-t-il également assuré.

>> A lire aussi – Ministères, collectivités, hôpitaux… les écarts de salaires dans la fonction publique

L’ancien ministre a fait savoir que les études de ses deux filles, âgées de 20 et 21 ans, lui coûtaient cher. “Mes filles sont dans des écoles qui sont extrêmement chères, j’ai notamment une fille qui est à l’école hôtelière de Lausanne et donc j’ai fait un gros, gros emprunt pour payer leurs études, oui”, a-t-il assuré, précisant avoir emprunté 200.000 euros dans ce cadre. “Mes filles sont les êtres que j’aime évidemment le plus au monde, je fais tout pour elles”, a-t-il ajouté, voyant cet emprunt comme “un investissement pour elles, pour la vie”.

https://www.capital.fr/economie-politique/avec-4000-euros-par-mois-luc-ferry-narrive-evidemment-pas-a-vivre-il-me-faut-beaucoup-plus-1402290

« Européennes 2024: les nouvelles pistes du programme du RN » : à lire d’urgence !



Le RN a abandonné le Frexit depuis 2017, il abandonne maintenant le souverainisme !

Son nouveau programme européen est délirant ! Quasi fédéral ! Il « européanise » tout ! https://t.co/9ZEaHJ2pmb — Florian Philippot (@f_philippot) June 15, 2023