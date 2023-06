Les ministres des Affaires étrangères des pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) se sont réunis les 1er et 2 juin au Cap pour fixer l’ordre du jour du sommet d’août. Ils ont été rejoints par des collègues d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis (EAU), d’Égypte, du Kazakhstan, d’Iran, de Cuba et d’Argentine. Ce n’est pas une coïncidence puisque le bloc discute d’une expansion à 19 pays et de la création potentielle d’une monnaie commerciale commune, en vue d’en faire une monnaie de réserve.

La tourmente économique aux États-Unis – inflation, énorme dette nationale, taux d’intérêt élevés – a rendu le dollar américain vulnérable. La politique américaine de ralentissement du commerce mondial en dollars et la déstabilisation politique dans les pays déloyaux ont conduit de nombreuses personnes à rechercher une alternative au dollar. Les pays BRICS ne font pas exception, et le fait que de nombreux autres pays se tournent désormais vers les BRICS témoigne du pouvoir croissant de l’association alternative aux États-Unis.

Nouvelle monnaie de réserve à l’ordre du jour des BRICS

Jusqu’à 80 % du commerce mondial est actuellement réglé en dollars américains, mais la part du dollar dans les réserves des banques centrales de nombreux pays est tombée à 56 %.

Une nouvelle monnaie commune pour le règlement des paiements entre les États membres du BRICS simplifiera les transactions. En conséquence, les membres du bloc auront leur propre système de paiement.

Après la réunion au Cap, les ministres des Affaires étrangères se sont tournés vers la BRICS New Development Bank (NDB) avec une demande de recommandations sur la manière dont la nouvelle monnaie commune pourrait fonctionner, a déclaré Bloomberg .

La présidente de la NDB, Dilma Rousseff, a déclaré cette semaine que la banque cherchait à élargir encore la liste de ses membres. Le Bangladesh et les Émirats arabes unis ont rejoint la NDB en 2021, suivis par l’Uruguay et l’Égypte plus tard. L’Arabie saoudite discute de l’adhésion.

Le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a déclaré que le bloc pourrait être « transformateur » car il pourrait représenter des pays « qui veulent jouer un rôle dans les affaires mondiales, en apportant des avantages au Sud global ».

Les membres du BRICS ont refusé de se joindre à des organisations telles que le G7 pour imposer des sanctions à la Russie. C’est une condition pour rejoindre les BRICS, estime la partie russe.

Très probablement, la nouvelle monnaie BRICS sera le yuan

La Chine est un partenaire commercial important pour la plupart des pays BRICS et ceux qui souhaitent rejoindre le bloc. Un rapport de l’OMFIF Global Public Investor publié en juillet 2022 indique que 31 % des gestionnaires de réserves bancaires interrogés prévoyaient d’augmenter leurs avoirs en yuans d’ici un an à deux ans.

Selon Bloomberg, la Russie achètera pour 200 millions de dollars de yuans par mois pour ses réserves de change. Le gouvernement chinois travaille à l’établissement d’une zone de libre-échange avec les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) qui comprend les Émirats arabes unis, Bahreïn, l’Arabie saoudite, Oman, le Qatar et le Koweït.

Cela stimulera le commerce du pétrole en yuan ainsi que les liens d’investissement. Il convient de noter que l’adhésion de l’Arabie saoudite aux BRICS pourrait changer la donne pour le sort du pétrodollar. L’Irak a également annoncé son intention de commencer à négocier du pétrole en yuan et de rejoindre les BRICS.

De manière significative, en mars 2023, le yuan a surperformé le dollar dans les transactions transfrontalières de la Chine et représentait 48,4 % de toutes les transactions, tandis que la part du dollar est tombée à 46,7 %.

Pékin a également lancé des marchés offshore du yuan dans des centres financiers clés, tels que Singapour, Londres, Paris, Hong Kong et Luxembourg et a signé des accords bilatéraux d’échange de devises locales avec la Russie, le Brésil, l’Argentine, le Kazakhstan, le Bangladesh, le Pakistan et le Laos et prévoit d’ouvrir de nouvelles lignes. au Moyen-Orient.

La tendance est claire : un nombre croissant de pays se tourneront vers le commerce du yuan.

Si des mécanismes de paiement alternatifs commercialement viables émergent, ils pourraient encore plus défier le dollar, surtout si l’inflation américaine augmente fortement plus tard cette année.

Bien sûr, le yuan ne pourra pas évincer le dollar du jour au lendemain, mais ce processus pourrait néanmoins se produire plus rapidement, contrairement à de nombreuses prévisions en Occident.

Les membres du BRICS représentent aujourd’hui plus de 42 % de la population mondiale, 23 % du produit intérieur brut mondial et 18 % du commerce. Les données du PIB de l’année dernière montrent que collectivement, les économies BRICS, en termes de PPA, sont déjà plus grandes que les économies du G7 réunies. La part du G7 dans le PIB mondial a diminué. Le Japon n’a pas affiché de croissance nette de son PIB depuis 20 ans. L’Italie ne grandit pratiquement pas. Par conséquent, l’idée que les pays du G7 sont quelque chose que le monde entier suit est erronée.



