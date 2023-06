Dans « Prince of Persia » de 2010 de Mike Newell, la scène où le Cheikh Amar dit à Dastan : « Est-ce que tu connais les M’baka ? » Ça vous parle ? Juste avant la course d’autruches.

Eh bien, je vais vous parler des M’BALEKs

Ceux que vous avez baptisé les Éteints froncés, moi je les avais baptisé les M’BALEKs.

Au-delà de leur extinction cérébrale et cognitive, ils s’en foutent ou comme ils le disent ici : ils s’en balek (traduction = ils s’en battent les couilles).

Le M’balek est présent autour de nous.

Le M’balek a accepté tout ce que la dictature sanitaire lui a imposé.

Le M’balek s’est fait injecter sans résistance.

Le M’balek a accepté le pass nazitaire.

Le M’balek applique le plan de Davos et acceptera toutes les restrictions qu’on lui imposera.

Soumis un jour, soumis toujours !

Dans ma ville, la nouvelle consigne est d’avoir des poubelles avec un QR code.

Le nouveau moyen de soutirer de l’argent au contribuable alors qu’on paye tous déjà une taxe d’ordures ménagères.

Il faut être écolo, il faut faire le tri. Le nouveau leitmotiv.

Honnêtement le tri des déchets c’est à l’Élysée qu’il faut le faire. Et pas que : le sénat, le conseil constitutionnel, le parlement, l’UE, le WEF, le Bilderberg…. Tous à la poubelle et surtout pas de recyclage.

En version plus violente, et comme dit Léodagan dans la série Kaamelott : «Tout cramer et reprendre à zéro. »

Le rêve, n’est-ce pas ?

Hélas, ça ne peut pas se faire tant qu’il y aura des millions de M’baleks.

Les M’baleks sont hypnotisés, lobotomisés, engourdis et envoûtés par la chuchoteuse.

Ils sont obnubilés par le consumérisme.

Ne perdez pas votre temps avec eux, ça ne sert à rien. Ils s’en Balek !

Nous, les non injectés, sommes si peu nombreux.

Nous avons refusé le dogme imposé.

Nous avons refusé d’utiliser le pass nazitaire

Nous avons refusé leur maltraitance

Nous avons refusé la soumission.

Ne vous bercez pas d’illusions inutiles.

Préparez-vous !

Un Homme averti en vaut deux et un Homme préparé en vaut quatre.

Soyez attentifs à votre environnement et observez-le constamment.

Faites SECESSION !

