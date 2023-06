L’actualité française, on la relie aux individus de race française dès que l’on sort dans la rue. Belle race de porcs dont la viande est la matière première idéale pour y appliquer quelques talents charcutiers. Tout ce que vous pouvez lire comme aberrations dans les nouvelles, tout ce qui vous fera avaler de travers en vous nouant brutalement la gorge, le français en est le terrible et vindicatif prompteur. C’est lui le sonneur des temps et de l’époque, le cinquième cavalier de l’Apocalypse qu’aucune eschatologie n’a su voir ni nommer.

Sortez et regardez : actifs erratiques, chantiers perpétuels, le béton pousse là où passe le français, mongoliens survitaminés habillés comme des sacs à patates, des gros, des gras, des obèses en vêtements moulants, premier pays en Europe en termes de surfaces commerciales, tous en survêtement et sacoche, les vieux en baskets, pavillonnards, les jeunes cochons de souche mâles et femelles habillés et s’exprimant dans le même sabir que les cités de l’immigration, tatoués, sous traitement médicamenteux, mécréants fanatiques, frétillants de travail et de « missions », sans-culottes, carabots, logés dans des cubes et des rectangles montés en toute hâte et dénaturant l’habitation et les lieux, endettés, tous utiles, antiracistes, antifascistes, Yaoundé, Kaboul, burger-Uber eats partout, valeureux de la république, gros cons, scatophages, entrepreneurs, défilés de monstres lgbtiques à poils, footballistiques, recomposés, tapineurs, paillards visqueux, macronards deux fois et prochainement philippards, tous en voiture allemandes écornant le prestige de ces constructeurs, vaccinés, numérisés, musculeux transpirants basic-fit, en terrasses, d’accord avec tout sauf avec ce qui est élevé, beau, raffiné et noble.

Oublions macron, les scandales, l' »oligarchie » de la rhétorique Philip routarde, les juifs, les cagots et les loges. Voyons plutôt Stéphane, Magali, Jean-Louis et Jacqueline.

Tout ça est le liquide amniotique français. Vive Simone Veil.

Une attaque est en cours et c’est un triple scandale :



