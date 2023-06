R.P. Bruckberger et Claude Lévi-Strauss : quand le grand anthropologue regrette (timidement) la fin du rituel dans l’Eglise catholique romaine au lendemain de Vatican 2. Bruckberger explique aussi qu’avec l’Inquisition cette Eglise catholique dite chrétienne inventa le monde dit moderne. Rappel d’Alain Daniélou sur notre effondrement européen et le Kali-Yuga.

Bruckberger reproduit une interview de Lévi-Strauss dans sa Lettre ouverte au pape polonais Jean-Paul II :

Je vous dirai que ce qui se passe dans l’Eglise depuis le dernier concile me trouble. Il me semble vu de l’extérieur, que l’on appauvrit ou que l’on dépouille la foi religieuse (ou son exercice) d’une très grande partie des va leurs propres à toucher la sensibilité, gui n’est pas moins importante que la raison.

LE JOURNALISTE. – Par exemple ?

C. LÉVI-STRAUSS. C’est vraiment l’appauvrissement du rituel qui me frappe. Un ethnologue a toujours le plus grand respect pour le rituel. Et un respect d’autant plus grand que ce rituel plonge ses racines dans lointain passé. Il y verra le moyen de rendre immédiatement perceptibles un certain nombre de valeurs qui moins toucheraient directement l’âme si l’on s’efforçait de les faire pénétrer par des moyens uniquement rationnels, Louis XIV dit, dans son testament, en de s’efforçant justifier e cérémonial de la Cour, des choses assez profondes : qu’on ne peut pas demander à tout le monde d’aller au fond des choses Il faut qu’il y ait des expressions sensibles qui ne passent pas le biais de la connaissance discursive

Le journaliste : vous pensez qu’affadissement du rituel d’un groupe social est le signe d’une crise de son système des valeurs ?

– J’entends bien que tout rituel doit évoluer. Une société religieusement vivante serait une société capable d’enrichir son rituel. Mais les tentatives de renouvellement du moins ce que j’en vois quand j’assiste à des messes d’enterre ment ou de mariage ne paraissent pas très convaincantes. »

Commentaire de Bruckberger :

« On ne peut dire plus clairement, ni avec plus de prudence et de gentillesse, qu’en France, la réforme liturgique issue du dernier concile est un fiasco. Un grand savant agnostique s’en dit troublé. Nos évêques, eux, n’en sont nullement troublés : même si elle devait entraîner la mort du patient, ils nous forceraient à tenir la bouche ouverte jusqu’à ce que toute la potion soit avalée. Un grand savant explique ce qu’Aristote nous avait depuis appris : longtemps qu’il n’est rien dans qui ne l’intelligence qui ne soit d’abord tombé sous le sens et que tout ce qui touche la sensibilité, surtout si ça vient de loin, doit être modifié avec la plus grande prudence. »

Sur l’Inquisition :

Invité récemment par la télévision française pour un débat sur l’Inquisition, pour y arriver prêt, j’ai bien été obligé d’approfondir ce qui n’était jusque-là que connaissances vagues et scolaires. Je suis tombé sur le Manuel et guide pratique des inquisiteurs de Nicolas Emmerich et Francesco Pena, dominicains, l’un du XIV, l’autre du XVIème siècle. J’ai été horrifié et je l’ai dit. Tous les principes de désintégration de la société moderne sont déjà là, et d’abord ce fameux principe que la fin justifie les moyens.

Himmler, chef et organisateur de la Gestapo, Lénine lui-même, ont lu et étudié le Manuel des inquisiteurs. Le système était là tout entier: ils n’ont eu qu’à l’uti liser sur une immense échelle et à l’industrialiser. Mais le système était là, ce n’est pas eux qui l’ont inventé, il était là, complet, exprimé dans une langue juridique admirable : avec l’usage de la torture physique pour arracher des aveux, le conseil de dire le faux pour savoir le vrai; l’instigation à la délation et la récompense du délateur. Ce n’est pas parce que les ennemis de l’Eglise ont maintenant utilisé ce système sur une très grande échelle, à l’échelle de la « mass production» et de la « mass distribution », ce n’est pas parce que, en notre siècle, ils ont industrialisé la torture et la délation, industrialisé dans les camps de concentration et dans l’archipel du Goulag le mensonge et la violence, que l’origine de ce système en est moins souillée. Et l’origine de ce système, c’est l’Inquisition officiellement patronnée par les papes et mise en place avec zèle par les dominicains…

Alain Daniélou et le Kali-Yuga européen : « …j'ai commencé à reprendre contact avec l'Europe qui m'est apparue comme une région malade, atteinte d'une sorte de cancer qui fait que certaines cellules se développent de façon incontrôlée et contaminent peu à peu les autres. Ce développement a forcément une limite. L'espace vital est de plus en plus réduit pour chacun dans ces énormes termitières qui recouvrent peu à peu les campagnes et les forêts. Certains aspects de la vie prennent une place démesurée par rapport à d'autres, créant un profond déséquilibre. La recherche de la prospérité étouffe celle de la sagesse et du bonheur de vivre…Lorsque l'équilibre naturel est rompu, certaines espèces animales tendent à se multiplier jusqu'au point où elles se détruisent elles-mêmes… J'ai été surpris par l'incohérence des concepts, la naïveté des Croyances, le manque de rigueur des raisonnements. » Extraits de ses Mémoires.

On m’a souvent demandé si je ne pourrais pas définir des lignes de conduite, une méthode, une « religion » qui pourrait sortir l’Occident de l’impasse ou du moins aider quelques-uns à se réaliser. Mais je ne suis ni un maître ni un prophète. Dans un monde qui court à sa perte, selon la théorie des cycles, il n’existe de salut qu’individuel. Nous approchons, selon la conception hindoue, de la fin du kali yuga, l’âge des conflits, qui doit finir par un cataclysme. Kalki, le dernier « messie » qui doit apparaître, monte sur un cheval blanc, lorsqu’une grande partie de l’humanité sera détruite par une explosion sous-marine, pourra accorder à quelques-uns de un sursis dans cette aventure merveilleuse qu’a été celle l’homme sur la Terre.

C’est armé de ce bagage que j’ai commencé à reprendre contact avec l’Europe qui m’est apparue comme une région malade, atteinte d’une sorte de cancer qui fait que certaines cellules se développent de façon incontrôlée et contaminent peu à peu les autres. Ce développement a forcément une limite. L’espace vital est de plus en plus réduit pour chacun dans ces énormes termitières qui recouvrent peu à peu les campagnes et les forêts. Certains aspects de la vie prennent une place démesurée par rapport à d’autres, créant un profond déséquilibre. La recherche de la prospérité étouffe celle de la sagesse et du bonheur de vivre. Je me suis interrogé sur les raisons qui rendaient les Occidentaux modernes si agités et en somme assez rarement heureux. Les Aryens dont sont issus la plupart des peuples qui ont dominé l’Europe, les Achéens, les Doriens, les Celtes, les Romains, les Germains, les Russes, sont des peuples de prédateurs. Ayant récemment envahi une grande partie de la planète, peuplé les Amériques et l’Australie, imposé leurs langues à l’Afrique et parfois même à l’Asie, ils ont atteint une limite et leur force d’expansion se retourne contre eux-mêmes. Il semble peu probable qu’ils arrivent à se contrôler. C’est un vaste problème d’histoire. Lorsque l’équilibre naturel est rompu, certaines espèces animales tendent à se multiplier jusqu’au point où elles se détruisent elles-mêmes. J’ai été surpris par l’incohérence des concepts, la naïveté des Croyances, le manque de rigueur des raisonnements. De soi-disant « intellectuels » s’acharnent, sur des bases plus qu’incertaines, à Changer le monde sans en étudier la logique ni en rechercher la raison d’être, et prétendent « réformer » la société en partant de Postulats irréalistes qui ne tiennent aucun compte de la nature et du rôle de l’animal humain dans l’ensemble de la Création.