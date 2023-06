CITATION DU GENERAL :

https://archive.org/stream/mmoiresdeguerr03gaul/mmoiresdeguerr03gaul_djvu.txt

Puis, il m’a exposé ses idées générales sur l’Extrême-Orient :

« Je sais quel désir vous avez de voir participer vos bâtiments de guerre à la bataille contre les Japonais. Je vous comprends et je le désire moi-même beaucoup. La question est à l’étude.

Mais, au sujet de l’Asie, voici quelques idées qui me paraissent essentielles.

« Après la défaite du Japon, la situation de la race blanche dans le Pacifique sera encore plus critique que dans le passé. Les idées d’indépendance sont devenues plus familières à toutes ces popu- lations, jusqu’ici soumises à l’autorité des pays européens. Ceci s’applique aux Indes, aux Indes néerlandaises et à l’Indochine.

« Je crois que, si nous ne voulons pas être bientôt tous chassés par ces populations, il faut que nous trouvions une formule générale pour résoudre le problème de nos rapports entre Blancs et Jaunes. Ceci pourrait prendre la forme d’une organisation générale dans laquelle chaque pays continuerait à s’occuper des pays dont il s’occupe actuellement. »

Un nouveau vaccin Covid de Bill Gates vient d'être approuvé pour usage public sans tests complets.

Le vaccin à nanoparticles auto-assemblées #SKYCovion a reçu l'approbation réglementaire de l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé.

On ne… pic.twitter.com/swJ2Ma01Lx — L'Observateur Q2 (@LobservateurLi2) June 18, 2023

Les Suisses viennent d’accepter la prolongation de la loi Covid et le plan climatique. De bons toutous du WEF ! Honte aux Suisses qui ont votés pour ! Hallucinant de bêtise humaine ! — SILVANO TROTTA OFFICIEL (@silvano_trotta) June 18, 2023

LA DÉCHÉANCE DES ÉTATS-UNIS S'ACCÉLÈRE

À son arrivée en visite officielle à Pékin🇨🇳,le Secrétaire d’État🇺🇸 Blinken a subi l'humiliation de n'être accueilli par personne : ni tapis rouge,ni fanfare,ni ministre.

Un tel affront aurait été absolument inimaginable il y a encore 2 ans. https://t.co/4hy5g0WXgK — François Asselineau (@UPR_Asselineau) June 18, 2023

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Le-president-algerien-Tebboune-jette-Macron-et-se-tourne-vers-Poutine-72759.html