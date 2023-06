Aux premières triomphales clameurs saluant « l’affranchissement des masses », les voilà qu’eux aussi, tressaillent, s’ébranlent et foncent en trombes sur la France, de partout, aux moindres rumeurs. Au signal que la « Bête est morte ! »… Ils laissent tomber Tel-Aviv… Ils s’envolent du Kamtchatka… Ils jaillissent de Silésie… des tréfonds Bessarabiens… des bords de la Chine, des bourbes d’Ukraine, des Insulindes, de tous les égouts d’Amérique… Ils pullulent par toutes les routes pour les rats. Ils se précipitent par myriades… Ils dévalent…ils comblent… Charles Martel n’avait rien vu !… C’est des genres de personnes discrètes celles qui nous pillent, nous saignent actuellement à côté de celles qui nous guettent. Ça sera une telle bousculade, une ruée tellement farouche vers tous les nougats que ça sera des « écrasements de terre » dans les frontières où ils passeront. Ils chargeront si dense, si épais, entre Dunkerque et la Côte d’Azur qu’on verra plus ni chemins, ni routes.

Céline, Bagatelles…

Quand tu lis les médias allemands, tous les matins sont relatées des scènes de violences inouïes, des attaques au couteau (en moyenne 60 par jour) etc. C'est le cas aussi en Italie, France… Mais chut il ne faut pas en parler sinon tu récupères politiquement ! STOP ! pic.twitter.com/CzPpaRTS5w — SILVANO TROTTA OFFICIEL (@silvano_trotta) June 22, 2023

Très grave déclaration du ministre espagnol gauchiste de l’Égalité, Irene Montero : "Les enfants ont le droit d’avoir des relations sexuelles avec qui ils veulent, toujours sur la base du consentement".

L'agenda de la perversité avance à grands pas. pic.twitter.com/JOCC3GoXLt — Céline d’Arc (@pam33771) September 23, 2022

Je parlais avec un responsable d'une societe de marketing cette semaine et il m'a dit clairement que c'est ce que les entreprises demandent. Il trouve la chose caricaturale, mais les clients exigent tous la meme chose. https://t.co/kgk2uBdSph — Aldo Sterone (@AldoSterone111) June 20, 2023

L’agression de #Bordeaux a été magistralement évacuée par les médias et le pouvoir :

– interdiction d’en parler sinon « récupération »

– interdiction de la montrer sinon plainte

– l’œuvre d’un fou ! Circulez !

– un enlèvement ? Un complice selon les voisins ? 🤫

➡️ orwellien ! — Florian Philippot (@f_philippot) June 21, 2023

Musk a fait suspendre le compte de Lapix, l'une des harpies les plus insupportables du journalisme français.



Hier, elle lui avait demandé d'accentuer davantage la censure. Musk l'a servie. Il a de l'humour. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Ongx6rVHR6 — vl_plus (@vl_plus) June 21, 2023