VENDREDI 23 JUIN 2023 – 08:00

Rédigé par Kit Knightly via Off-Guardian.org,

À la fin du mois dernier, le bureau du secrétaire général des Nations unies a publié un document politique sur les objectifs de l’ONU.

Suite du rapport 2021 « Our Common Agenda » , le titre du nouveau rapport en dit long, « A Global Digital Compact ». C’est le but, une législation internationale qui chercherait à contrôler et faire respecter l’utilisation de la technologie numérique.

Les clauses proposées promeuvent tout ce que vous vous attendez à ce qu’elles promeuvent.

Identités numériques liées à l’accès financier :

Les identifiants numériques liés aux comptes bancaires ou d’argent mobile peuvent améliorer la fourniture de la couverture de protection sociale et servir à mieux atteindre les bénéficiaires éligibles. Les technologies numériques peuvent aider à réduire les fuites, les erreurs et les coûts dans la conception des programmes de protection sociale

Systèmes de crédit social basés sur l’environnement ou le changement climatique :

Les capteurs et les moniteurs connectés à l’Internet des objets, les plates-formes de données basées sur le cloud, les systèmes de suivi activés par la blockchain et les passeports de produits numériques ouvrent de nouvelles capacités pour la mesure et le suivi des impacts environnementaux et sociaux à travers les chaînes de valeur.

Partenariat public-privé:

Les partenariats entre les États, le secteur privé et la société civile tirent parti de la capacité des outils numériques à fournir des solutions pour le développement à travers les objectifs de développement durable. Les exemples incluent la Digital Public Infrastructure Alliance, la Coalition for Digital Environmental Sustainability et les partenariats public-privé pour la réponse aux catastrophes.

Contrer le « préjudice » en ligne :

La désinformation, les discours de haine et les activités malveillantes et criminelles dans le cyberespace augmentent les risques et les coûts pour tout le monde en ligne […] nous devons renforcer la responsabilité pour les actes nuisibles et malveillants en ligne.

Ce sont les plus évidents, il y a aussi un langage plus sournois et insidieux concernant «l’équité» et «l’accès». Le rapport s’inquiète du fait que de nombreuses personnes dans le monde (principalement les pays en développement) n’ont pas un accès régulier à Internet.

Cette préoccupation serait plus honnêtement exprimée dans le langage du contrôle : les personnes qui ne consomment pas de médias numériques ne peuvent pas être hypnotisées, les personnes qui ne communiquent pas en ligne ne peuvent pas être censurées et les personnes qui ne dépendent pas des services bancaires numériques. ne peut pas être contrôlé.

En résumé, le Digital Global Compact est une législation mondialiste au service de l’objectif final de la politique mondialiste : le contrôle de tous les aspects de la vie, obtenu en insérant un filtre numérique entre les personnes et la réalité.

Banque, communication, consommation média, shopping. Chaque interaction que vous aurez se fera à travers une membrane numérique qui peut à la fois surveiller vos échanges avec le monde et – si cela est jugé nécessaire – vous refuser l’accès à ce monde.

Un dernier point intéressant à noter concerne les mots que le rapport n’utilise pas. « Globaliste » et « mondialisme » n’apparaissent pas une seule fois, « passeports vaccinaux » ou « certificats vaccinaux » ne sont pas non plus mentionnés. Ni le « crédit social » ni la « monnaie numérique de la banque centrale ». Ils sont discutés, mais pas mentionnés.

Ils semblent éviter les mots à la mode dont ils savent qu’ils déclencheront une résistance ou déclencheront une sonnette d’alarme. Auraient-ils fait cela avant que les sceptiques ne commencent à gagner la conversation sur Covid ? Je ne pense pas.

Vous n’avez pas à me croire sur parole, bien sûr, vous pouvez lire l’intégralité du rapport vous-même.

Il n’y a rien d’étonnant là-dedans, évidemment. Mais c’est définitivement un « moment de silence à haute voix » et un lien à envoyer à ceux qui vous considèrent toujours comme un théoricien du complot.

