Il ne faut pas être un génie pour comprendre où cela pourrait se produire très prochainement. Pour un instant, j’aimerais que vous imaginiez un scénario « fictif » plutôt glaçant. Dans un futur proche, tous les « citoyens du monde » devront posséder une « identification numérique » appropriée, faute de quoi ils ne seront pas autorisés à accéder au nouveau système financier numérique mondial. Les banques centrales du monde entier ont déployé leurs nouvelles « monnaies numériques de banque centrale », mais pour utiliser ces devises, vous devez « prouver que vous êtes bien la personne en question », et la seule façon de le faire est avec le nouveau système mondial d’identification numérique qui a été mis en place. Alors que l’argent liquide est progressivement supprimé, ceux qui résistent à faire partie du nouveau système mondial sont de plus en plus relégués à quelques exclus de la société. Presque personne n’est prêt à les employer plus longtemps, il leur est devenu pratiquement impossible d’obtenir des prêts et ils sont méprisés par une grande partie de la population. Et puis après que la grande majorité de la population mondiale se soit « volontairement » inscrite au nouveau système mondial d’identification numérique, il est annoncé que le système deviendra désormais obligatoire. Cela signifie que toute personne qui ne se soumet pas ne pourra pas acheter, vendre, obtenir un emploi ou avoir un compte bancaire.

Vous pensez peut-être que j’exagère en insistant sur les dangers d’un système mondial d’identification numérique.

Si seulement je me trompais.

Une fois qu’un système mondial d’identification numérique sera introduit, il deviendra rapidement notre forme d’identification la plus importante jamais réalisée.

Il deviendra plus important que votre permis de conduire et plus important que votre numéro de sécurité sociale.

Assez rapidement, cela deviendrait obligatoire pour presque toutes les transactions financières que vous effectuez en ligne.

Beaucoup de gens peuvent penser que ce serait une bonne chose. Après tout, il y a tellement d’escrocs et de voleurs sur Internet de nos jours.

Et je conviens qu’il y a un besoin de plus de sécurité financière sur Internet, mais je suis à 100 % contre tout type de système mondial d’identification numérique parce que le potentiel de tyrannie serait hors de propos.

Malheureusement, c’est exactement le type de système qui est actuellement proposé par les décideurs des Nations Unies.

Dans une note d’orientation de mai 2023 intitulée « A Global Digital Compact — an Open, Free and Secure Digital Future for All » , on nous dit qu’« un avenir numérique ouvert, libre, sécurisé et centré sur l’humain » est absolument essentiel pour la « réalisation des objectifs de développement durable »…

Le présent mémoire propose l’élaboration d’un Pacte numérique mondial qui définirait des principes, des objectifs et des actions pour faire progresser un avenir numérique ouvert, libre, sûr et centré sur l’humain, ancré dans les droits humains universels et qui permet d’atteindre les objectifs de développement durable. On nous décrit les domaines dans lesquels le besoin d’une coopération numérique multipartite est urgent et on nous explique comment un Pacte numérique mondial peut aider à concrétiser l’engagement pris dans la déclaration sur la commémoration du soixante-quinzième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies (résolution 75 de l’Assemblée générale /1) à « façonner une vision partagée de la coopération numérique » en fournissant un cadre global inclusif. Un tel cadre est essentiel pour l’action multipartite nécessaire pour surmonter le numérique.

La plupart des gens dans la population générale ne seraient pas trop alarmés après avoir lu ce paragraphe d’introduction.

Mais comme on dit, le diable est dans les détails.

Si vous allez à la page 8 du policy brief, vous trouverez la section où un système d’identification numérique « lié à des comptes bancaires ou mobiles money » est proposé…

Les identifiants numériques liés aux comptes bancaires ou d’argent mobile peuvent améliorer la fourniture de la couverture de protection sociale et servir à mieux atteindre les bénéficiaires éligibles. Les technologies numériques peuvent aider à réduire les fuites, les erreurs et les coûts dans la conception des programmes de protection sociale.

J’en ai brièvement parlé l’autre jour, mais je ne pense pas que la plupart des gens aient compris les implications que cela a pour nous tous.

Dans un tel système, si votre score de crédit social devient trop bas, vous pourriez être mis en « prison numérique » pendant un certain temps. Vos « privilèges numériques » seraient suspendus pendant un certain temps, ce qui signifierait que vous ne pourriez pas acheter, vendre ou vivre votre vie normale pendant la durée de votre punition.

Bien sûr, si vous insistez suffisamment pour être un « récidiviste », vous pourriez voir vos « privilèges numériques » révoqués de façon permanente.

Que feriez-vous alors ?

Vous ne seriez pas en mesure d’acheter ou de vendre quoi que ce soit.

Vous ne seriez pas en mesure d’obtenir un emploi.

Vous ne seriez pas en mesure d’avoir un compte bancaire.

Au mieux, vous seriez un paria total de la société.

Ne soyez pas dupe en pensant que ce genre de système est loin d’être terminé.

Dans trois mois, l’Union européenne « obligera » tous les États membres à offrir un « portefeuille d’identité numérique » à chacun de leurs citoyens et entreprises…

L’Union européenne rendra obligatoire l’identité numérique dans le cadre de l’eIDAS 2.0, qui entrera en vigueur en septembre 2023 et garantira que tous les États membres offrent un portefeuille d’identité numérique (DIW) aux citoyens et aux entreprises. Selon la Commission européenne, « Au moins 80 % des citoyens devraient pouvoir utiliser une solution d’identification numérique pour accéder aux principaux services publics d’ici 2030 ».

Dans un premier temps, la participation des particuliers et des entreprises au système de l’UE sera volontaire.

Mais ces dernières années, nous avons vu à quelle vitesse des mesures « volontaires » peuvent devenir « obligatoires ».

Quand je dis que nous vivons l’une des périodes les plus critiques de toute l’histoire de l’humanité, je ne plaisante pas.

Il y a une raison pour laquelle le Royaume-Uni, l’UE et les États-Unis se préparent tous à déployer des CBDC.

Et il y a une raison pour laquelle « l’identification numérique » est soudainement devenue un sujet aussi brûlant.

Ils veulent vraiment construire une prison numérique pour nous tous, et si vous envisagez de vous y opposer, c’est maintenant.

Source: theeconomiccollapseblog

