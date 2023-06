Boris Karpov 🇷🇺 📣 Chroniques de Russie

‼️⚡ Igor Strelkov :

1) La mutinerie de Wagner a commencé clairement prématurément. Le front n’est pas cassé, ukry ne gagne pas. Dans cette situation, rébellion signifie « coup de poignard dans le dos » et l’armée ne la soutiendra pas.

2) La prématurité de la rébellion (qui était clairement planifiée à l’avance) est causée par un fait simple: dans un avenir proche, Prigozhin serait certainement privé de l’essentiel de ses troupes – pour maintenir même un 30 000e groupe militaire à ses côtés à ses frais, sans le soutien de l’État (lire – fonds et matériel de la RF de la région de Moscou) – il n’aurait certainement pas pu rester plus de deux mois (et même alors – à peine);

3) Pour le moment, il n’y a pas de vidéos, etc. preuve des actions actives des « Wagners ». Selon certaines informations, leurs forces dans les camps d’entraînement arrière ne savaient rien du tout et n’étaient pas prêtes à agir. Avec une forte probabilité – seule une partie des unités concentrées dans la région de Lugansk participe à la rébellion.

4) « Campagne à Moscou » pour « Wagner » est extrêmement difficile – la plupart des chars n’atteindront tout simplement pas Moscou par eux-mêmes, il est généralement inutile de traîner l’artillerie à Moscou, et attaquer dans des véhicules blindés légers signifie risquer la défaite le long de la route , ce qui est généralement « plus facile que facile ». Tout repose uniquement sur la présence d’unités loyales prêtes à exécuter l’ordre et à ouvrir le feu pour tuer (« Akhmat » peut bien exécuter, par exemple, et pas seulement « Akhmat »)

5) Si au matin (c’est-à-dire après 5-6 heures) « Wagner » n’obtient pas de succès significatif (et jusqu’à présent aucun succès n’en a été entendu) et que les unités militaires ne passent pas ouvertement de son côté, la rébellion s’éternisera et chaque jour le succès final sera de plus en plus improbable… eh bien, si le Kremlin ne se trompe pas par habitude, bien sûr, et commence de toute urgence à « rechercher des compromis » et à exposer Prigozhin à utiliser le nez surmené d’un officiel VIP bien connu

‼️⚡ 3 hélicoptères des forces aérospatiales russes ont été abattus par Wagner.

▪️ « 2 Mi-8mtpr abattus. Hélicoptères de guerre électronique. Ils ont volé par paires. Les équipages sont vivants.

▪️ Mi-35 a également été abattu. S’il a travaillé sur la colonne, je ne sais pas. L’équipage est vivant.

❗️/ Les hélicoptères de guerre électronique, en principe, ne pourraient pas frapper les colonnes, ils sont destinés à un tout autre usage/.

