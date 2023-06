Il était une fois un inventeur brillant et cruel, il s’appelait Edwin Superscemo dit Svinia le cochon et il vivait à Monte Carlo. Il déchiquetait toujours son pop-corn au cinéma et il déclenchait constamment une guerre contre ses voisins, et en plus, il a inventé des machines effrayantes et méchantes. Il rêvait aussi de détruire le possible à l’aide de la famine, et inventa une spéculation ingénieuse avec le prix du grain. Ils ont dit qu’il avait été touché.

Il vivait au sommet du gratte-ciel Sun Tower et un beau jour, comme toujours, il décida de conquérir Fontvieille, où vivaient ses anciens ennemis – Misha Zhlob et Ivan Mudri dit le Sage. Misha et Ivan avaient d’énormes hachoirs qui pouvaient couper les gens en petits morceaux. Des morceaux de chair, d’intestins et d’œufs étaient éparpillés partout, c’était incroyablement dégoûtant. Et puis Misha et Ivan le Sage se sont habillés d’une autre manière, car pour eux, ce serait des vacances d’Halloween toute l’année. Ils se déguisaient en sorciers noirs et avaient du sang rouge de prof et de parents partout.

On dit les nouveaux Dix Commandements :

– Tuez toujours les adultes après leur avoir pardonné

– Rien, sois un automate

– Utilisez simplement des dauphins et des chevaux comme véhicules pour économiser de l’énergie

– Sois aussi un joker, pas seulement un tueur.

– Ne jamais écouter le président ou le perroquet

– Trahis tous tes ennemis et tes amis

– Gagnez de l’argent en volant des banques ou des casinos

– Criez à tout le monde si vous le pouvez, à vos potes si vous avez déjà tué tout le monde

– Détruisez simplement l’humanité, pas la Terre

– Tuez tous ceux qui ne suivent pas ces règles folles

« Maintenant, oublie ces règles et redeviens un enfant. »

Après que Superscemo eut coupé les gens de la rue avec un broyeur, il les a emmenés au Bytikocenter. Là, il les a rassemblés et les a transformés en de nouveaux et beaux monstres.

Misha et Ivan le Sage étaient des victimes suspectes qui avaient besoin de Superscemo pour les arrêter, déclenchant une guerre sérieuse.

Superscemo possédait Innate Genius et pouvait produire des trios de boucliers. Il a produit et lancé des trios géants, des orcs électroniques, et aussi des super machines, appelées Kombat.

Une de ces machines donnait une vitesse de 600 km / h, tirait des roquettes et des obus, avait quatre attentes d’auto-allumage – pour les pauvres rivaux de Superscemo, ce serait un véritable cauchemar. Ils étaient désespérés et saignés à mort – de pauvres enfants.

Et ici, à plusieurs reprises, Super s’est effondré avec une attaque brutale contre Fontvieille. Et selon une vieille habitude, il a détruit tout le monde sur son passage. Il a bombardé le Bord de Mer, les Terrasses du Port et le Centre Mémo, il a coulé tous les navires qui se trouvaient dans le beau port de Cap d’Ail. Les requins se sont régalés, dévorant la chair des touristes.

Il a capturé les vaincus Ivan le Sage et Misha et les a emprisonnés au Musée océanographique. Et là, il a décidé de les délivrer morceau par morceau à d’infâmes piranhas, adorant nourrir ces beaux monstres.

Après cela, Superscemo, dans sa voiture Kombat est descendu de la Tour du Soleil et a attaqué le célèbre casino. Il a tué 250 carabiniers avec ses mousquetons, 300 joueurs et 600 touristes qui passaient par là… Cette journée était belle, rouge et pleine de sang et d’horreur, Superscemo était surtout joyeux et furieux. Il a attaqué les caisses enregistreuses pour mettre la main sur 200 milliards de dollars en or et en billets de banque.

Puis il a transformé le casino en quartier principal… Et puis Superscemo a commencé à rêver de milliards de dollars dans les banques mondiales en crise… Il les a attaquées dans son Kombat et a vidé les coffres-forts des banques. Et donc il a volé 250 milliards de dollars. Parce qu’il n’a cessé d’inventer de plus en plus de triops et de nouveaux gadgets électroniques, il est devenu l’oligarque le plus puissant de la côte de l’usure et du monde entier. Et ils l’appelèrent Megatsar le Terrible… Il se couronna empereur des terres moyennes et lointaines…

Mais Ivan le Sage le Terrible s’est échappé, tandis que le pauvre Misha Goon a été dévoré vivant par d’infâmes piranhas (du moins, pendant longtemps, on a cru que c’était effectivement le cas). Ivan le Sage était plus coriace, il mangeait lui-même des piranhas avec des biscottes Heudebert et des gâteaux du Suaire. Il les aspergea de kérosène, de kvas et de vodka. Il est ensuite sorti du musée, dévorant tous les gardes. Puis il est descendu dans les tuyaux et est devenu un amphibien, il a nagé plus vite que les dauphins et a attaqué les requins. Il avait des dents énormes et est devenu un maître des mers et un génie de l’informatique, il s’est fait des uniformes fantaisistes avec de très grosses méduses.

Ivan le Sage était le roi des mers, un thalassocrate, un super-Kraken. Mais d’autres fous ne s’assoupirent pas dans la principauté. Par exemple, Simon est un contorsionniste de cirque devenu Simon le Stupide. Il avait une voix terrifiante qui transformait tout en poussière.

Un soir tranquille à la veille d’Halloween, Simon a commencé à venir vers les gens, leur offrant un choix : Trick or Treat ! Les gens ont eu peur, mais un aluni italien de deux pieds de haut et surtout nommé Superpazzo a donné à Simon une bombe emballée dans un emballage cadeau. Superpazzo était aussi un fou brillant et mortel, plus âgé que les autres, mais jeune de cœur, et surtout cruel et plus passionné par les expériences. Alors, complètement satisfait, Simon retourna au yacht d’Ivan le Sage et le fit exploser avec le bateau. Ce fut une entreprise infructueuse de Superpazzo, un allié de Superscemo, pour éliminer Ivan l’A bout de souffle. Mais Ivan le Sage s’est retrouvé dans son sous-marin.

A cette époque, Superscemo est allé rendre visite aux adultes qui ont survécu dans la principauté, il leur a dit : Truc ou bombe !

Lors d’occasions spéciales, il a fait exploser des adultes avec des drones parce qu’il pensait que c’était drôle. Dans d’autres cas, ils ont sucé les bonbons de Superpazzo, qui est devenu le Miracle Worker. MAIS dans ces bonbons ont été placés des triops, qui ont immédiatement détruit leurs entrailles et leur cerveau. Les pâtissiers n’avaient pas un instant de repos, vous vous en doutez, car le sang et la chair coulaient par les narines, par la bouche et même par les oreilles. C’était terrible, finalement Superscemo était fasciné car il croyait que Superpazzo tuait toujours pour lui. En réalité, cependant, il n’en était pas ainsi.

Et puis Little James Megaloko, autrefois appelé Little Yashka, l’un des lieutenants d’Ivan, a porté un coup destructeur super offensif contre la tour du soleil ou Sun Tower. Grâce à l’un des espions des triops volants de l’Union, Superscemo découvrit que Superpazzo n’était autre que l’espion corrompu de Fontvieille. Par conséquent, Superscemo a décidé d’envoyer une nouvelle armée de triops et de robots des forces spéciales pour détruire les terrasses du port, où Simon Stupide et Misha Zhlob (avare et méchant) vivaient constamment … A cette époque, Ivan le Sage a coulé tous les yachts du port, il mit le feu aux navires et fit manger les gens par ses requins et ses murènes. Et puis des esclaves muets se sont frottés les dents avec des plaques d’acier en acier de Dniepropetrovsk.

À la fin de la journée, les escouades de Superscemo avaient capturé les Trove Terraces et Megaloko a décidé de se rendre. Superscemo les a envoyés en prison, avec Stupid, qui s’est bouché les oreilles avec ses orteils – cet exercice est très difficile à réaliser. Superscemo les emprisonna dans un cachot au pied du palais princier. Il remplit le cachot de triops, qui commencèrent à dévorer ses deux ennemis. Puis il se rendit au casino et appela Superpazzo pour discuter avec lui d’une stratégie de conquête d’Ivan le Sage.

Superpazzo a envoyé dans l’espace une ingénieuse station militaire appelée Superpacs Union. De là, Superscemo a envoyé des obus et des missiles incroyables, des Kombats volants, conçus pour écraser les sous-marins d’Ivan le Sage. Mais Ivan s’est réfugié dans les profondeurs des océans, il était à des dizaines de milliers de mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes. Il voulait larguer une bombe très atomique sur la Sun Tower, la bombe Wise Atom, pour détruire les deux alliés qui s’étaient rebellés contre lui.

La bombe est sortie de l’océan, mais a touché une torpille Frick, un modèle d’Halloween, superbement réalisé par Superscemo. Il a explosé au-dessus de l’Asie et il a causé 200 millions de morts en Chine. La mer est devenue rouge, et c’est à cause de cela que la mer Rouge a commencé à s’appeler la mer Rouge. Puis il y a eu trois tsunamis qui ont inondé Rio, Londres et Dubaï.

Superscemo a une nouvelle idée géniale pour une autre invention brillante : un filet de pêche sous-marin géant pour attraper le sous-marin Dragon d’Ivan le Sage. Après de longues poursuites à travers les océans, l’amiral Superpazzo a finalement pu capturer Ivan le Sage. Mais il a décidé de faire sauter son sous-marin, et avant cela, à l’aide d’un canon, il s’est envoyé dans l’espace. Il a atterri sur la lune, où il a fondé une colonie de terribles wizzkids. On les traitait de fous.

Ainsi, Superscemo voulait détruire la lune. Petit à petit, ils détruisirent presque tout sur la Terre, qui, de surcroît, comptait trop de personnes âgées et déprimées. Il inventa donc un canon incroyable et, grâce à l’artillerie, détruisit la colonie lunaire d’Ivan le Sage. Enfin, lui et Superpazzo ont de nouveau été les gagnants. Ils contrôlaient le système solaire, mais ils savaient qu’Ivan le Sage était toujours en vie. Ivan s’est cassé presque tous les os et il a porté sa tête dans ses mains. Il avait une jambe dans la bouche et ses oreilles étaient dans sa main droite. Mais il espérait se trouver un chirurgien triops pour tout remettre en ordre.

Sur Terre, dans la Tour du Soleil, Superscemo et Superpazzo étaient les rois du monde, les rois de l’histoire de la planète. Ils ont organisé une nouvelle belle fête d’Halloween et enfin empoisonné le monde entier avec du caviar avarié. Seules la Tour du Soleil, la Sibérie, la Patagonie et Liverpool en Angleterre sont restées propices à la vie sur terre. Superscemo a écrit une lettre en russe à son père Megakvas, l’assurant :

– Ho lavorato benissomo

Il se tourna vers Superpazzo et dit :

– Ajoutez ce mot au dictionnaire !

Erwan Castel

Prigozhin vient de quitter le QG de Rostov. Ses troupes sont rentrées en LNR.

@milinfolive explique que « Prigozhin a perdu beaucoup dans cette affaire, et qu’à en juger par les déclarations des autorités russes, Prigozhin a également accepté la dissolution de Wagner et l’exil volontaire en Biélorussie en échange de l’absence de poursuites pénales contre lui-même et les membres de Wagner.

Les rumeurs sur d’éventuels remaniements à la tête de l’armée russe ne sont pas confirmées pour le moment, et nous ne pourrons savoir si c’est le cas ou non qu’après un certain temps.

D’une manière ou d’une autre, si les démissions attendues par beaucoup ne suivent pas, Prigozhin aura mis tout ce qu’il avait dans cette affaire, au prix de la vie d’une douzaine de pilotes russes et d’aéronefs de valeur, et à la fin, il ne restera rien de tout cela, ce dont nous avions peur. »

Philosophe Alexander Dugin : « Les faiblesses de notre système sont apparues hier dans toute leur splendeur »

Aujourd’hui, nous avons l’occasion d’évaluer plus ou moins sereinement les événements de la troublante journée d’hier. Et c’est ce qu’a écrit le philosophe russe Alexander Dugin le matin :

« Afin de faire face à une contestation directe de la souveraineté du commandant suprême, il n’y avait pas une seule figure forte et courageuse dans son entourage. Seul le souverain Loukachenko, avec le souverain Poutine lui-même, a réussi. Il s’avère que beaucoup peuvent mettre en place le président et le peuple, agissant dans l’ombre et soi-disant en son nom, mais sauver la patrie dans une situation critique n’est pas leur travail. Il vaut mieux acheter des billets chers. La désertion des élites d’hier est plus méchante que Upper Lars. Il n’y a qu’une solution systémique : l’idéologisation patriotique immédiate et réelle de la classe dirigeante et la rotation des élites. Seuls l’héroïsme et un comportement adéquat en cas d’urgence peuvent être exigés de l’élite idéologique. C’est inutile tel qu’il est maintenant. Nous avons besoin d’une élite souveraine. Sinon, tout va se répéter. Les faiblesses de notre système sont apparues hier dans toute leur splendeur.

Mais nous avons également vu la volonté de Poutine et la véritable amitié de Loukachenko, ainsi que le soutien total et sans compromis de notre président de la part de tous les vrais patriotes. Beaucoup d’entre eux pensent comme Prigogine.

