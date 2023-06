Le bruit

« Le jour je n’ai pas de repos, la nuit je ne dors pas ! »

They went, took their places facing Tiamat, They took counsel concerning the gods their offspring. Apsu made ready to speak, Saying to her, Tiamat, in a loud voice, “Their behavior is noisome to me! By day I have no rest, at night I do not sleep! I wish to put an end to their behavior, to do away with it! Let silence reign that we may sleep.”

Cet extrait d’Enūma Eliš me parle, surtout ce passage: « By day I have no rest, at night I do not sleep! »

Même Apsu ne supporte pas le bruit !

C’est notre quotidien. Du bruit, du bruit, du bruit.

Les gens n’existent que par le bruit.

Le culte du bruit : c’est de fournir un travail, non pas de qualité, mais d’émettre une quantité excessive de bruit lors de son exécution.

Quand une personne s’attelle à une activité quelconque, elle se voit systématiquement obligée de le faire avec beaucoup de bruit, plus que de raison.

Qu’est ce qui ce passe dans leurs têtes ?

Le bruit c’est :

Le passage incessant de voitures avec des remorques bringuebalantes (je bricole, vous m’entendez ?).

Les gens parlant fort devant votre fenêtre (écoutez-moi, je raconte ma vie).

Les gens qui mettent leur téléphone en hautparleur (c’est récent et gênant).

Les disputes qui éclatent à tout bout de champ (phénomène récurrent depuis une quinzaine de jours).

Les avions de chasse qui survolent tous les jours la ville et qui tirent non loin (j’habite à côté d’un champ de tir).

Les hélicoptères et les tirs de canon (ça ne s’arrête qu’à Noël et en août).

Macron a dit « Nous sommes en guerre ! » et bien chez moi c’est la guerre tous les jours.

C’est pire pendant les opérations spéciales. Il y en a souvent ici.

Pendant l’opération Orion, nous avions deux camions britanniques postés au bout de la rue ; les moteurs tournaient H24 pour avoir du chauffage.

Vous me direz : « Il faut qu’ils s’entraînent les braves ».

Je vous réponds : « Certes. Mais quand vous voyez les zozos, je vous prie de croire qu’on est mal barré ».

En discutant avec les soldats anglais, j’ai appris la défaite de l’armée française lors de ces exercices. Cela confirme mes craintes ; si demain, une guerre éclate, on sera dans la mouise. Que Dieu nous préserve !

Revenons au bruit.

Les semi-remorques, les bennes, les tracteurs, les scooters, les bus, et pourtant je ne vis pas sur la route principale. Ils passent et repassent. Toujours les mêmes (l’essence n’est pas assez chère).

De jeunes militaires avec leurs puissantes berlines et la musique à fond (l’essence n’est pas assez chère).

Les tondeuses, tailles haies, rotofils, même le dimanche, quand ils n’ont pas le droit de le faire (l’essence n’est toujours pas assez chère).

Les ados avec leurs enceintes à fond (les casques sont une bonne alternative, mais non).

Le voisin dans son garage qui scie toute la journée (je lui ferai bien manger sa scie).

Les enfants qui hurlent (ils ne savent plus parler calmement).

Du bruit, du bruit et encore du bruit.

Ça m’épuise ! Mon corps ne le supporte plus. J’ai besoin d’avoir du calme. Du calme pour réfléchir, pour lire, pour écrire, et surtout pour me RE-PO-SER.

Du calme ! Diantre !

Pourtant, l’année dernière c’était plus calme, dès 21H00 j’avais la paix ; mais cette année, c’est la fiesta (Olé ! Entendu le WE dernier).

Que de bruit.

Il y a peu de temps, j’ai découvert qu’en France il existe un conseil national du bruit (CNB).

Il y est nommé 42 membres titulaires et 29 suppléants.

Le nom du conseil me laisse perplexe : Si cela avait été un conseil national de lutte contre le bruit, j’aurais eu une vague idée de sa fonction. Mais un conseil national du bruit, on se demande à quoi ça sert.

J’imagine des brainstormings et des réunions pour la promotion et la diffusion du bruit afin de nous rendre tous zinzins (ils en sont capables). Je les entends dire : « Installez des chantiers bruyants dans les villes. ».

On sait que le bruit est une arme de guerre psychologique, et étant donné qu’ils sont en guerre contre nous, ça se tient. Cela serait un bon moyen de garder la population dans une fatigue et dans un stress permanent qui les poussera à la consommation excessive d’alcool et de psychotropes ; du coup pas de rébellion.

N’empêche que le bruit est là, constant et très fort, c’est épuisant à la longue.

« Let silence reign that we may sleep ».

Qu’est-ce que j’aurais aimé qu’Apsu soit là pour les réduire au silence!

Source :

Enūma Eliš I Translation by B. R. Foster (revised from Before the Muses, 3rd edition, 439–445)

Tocqueville :

Du jour où un établissement européen se forme dans le voisinage du territoire

occupé par les Indiens, le gibier prend aussitôt l’alarme

Des milliers de sauvages, errants dans les forêts, sans demeures fixes, ne l’effrayaient point ; mais à l’instant où les bruits continus de l’industrie européenne se font entendre en quelque endroit, il commence à fuir et

à se retirer vers l’ouest, où son instinct lui apprend qu’il rencontrera des déserts encore sans bornes. « Les troupeaux de bisons se retirent sans cesse, disent MM. Cass et Clark dans leur rapport au congrès, 4 février 1829 ; il y a quelques années, ils s’approchaient encore du pied des Alléghanys ; dans quelques années, il sera peut-être difficile d’en voir sur les plaines immenses qui s’étendent le long des montagnes Rocheuses. » On m’a assuré que cet effet de l’approche des blancs se faisait souvent sentir à deux cents lieues de leur frontière.

Démocratie en Amérique, p. 312.