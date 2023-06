Une lectrice et rédactrice (Jenny, reprise chez Tandonnet) :

Faillite vous avez dit faillite ?

RDV dentiste de 12h40…

ALLER :

– Tram en panne, pas d’info.=> 20 min de marche à la gare de RER la plus proche.

– En gare : 5 tickets démagnétisés, personne au guichet pour y remédier. J’en rachète 1. – Rame sans clim.

– Desserte interrompue, obligée de sortir à Gare du Nord (!!! je vous passe les détails).

– Ensuite Metro ligne 4, OK ( !!)

– Puis ligne 9. Clim en panne (rame automatique san fenêtres…)

RETOUR…

– Cette fois, RER en panne.

– Donc Option ligne 1 (OK)

– Puis 5, dysfonctionnant.

– Tram à l’arrivée toujours en panne (3h plus tard). => 20 min de marche

Journée sport + sauna, ça maintient en forme…

Heureusement que j’ai un boss compréhensif… »

Repris chez Tandonnet :

Deuxième Jenny :

Ils vont nous avoir à l’usure….

Google a localisé mon tel via un compte e-mail que j’ai consulté une seule fois il y a 3 mois et qui fut volontairement aussitôt déconnecté du device et de google…. Une localisation parfaite au mètre près.. Merveilleuse technologie indeed…

Passablement énervée j’ai donc tout bloqué, comme si mon tel avait été volé…

Vous connaissez la suite : j’ai dû faire débloquer le tel et tout réinstaller. Dont les fumeuses « app ». Je n’ai que le kindle et celles « obligatoires » : l’app de ma banque sans laquelle je ne peux pas faire une transaction ni consulter mon compte (c’est nouveau… ) et Vianavigo pour anticiper les merdes dans les transports.

J’y vais : réinstallation de l’app de la banque …

Download.

Activation ? On me demande le code à 7 chiffres. Hein ? QUEL CODE ??? .

Code perdu ? Pas de soucis: il arrivera par la poste.

Il arrive.

Je procède donc à l’activation :

Taper identifiant du compte à 9 chiffres : RAS.

Entrer Password du compte à 8 chiffres : RAS, il n’a pas changé.

Taper le Code d’activation reçu par la poste : je flash un QR code, une page s’ouvre. On me demande de choisir 8 chiffres. Dont acte. Chiant, curieux qu’on demande un QR code, mais RAS.

Une autre page s’ouvre…..

Entrez maintenant votre code à 5 chiffres.. PUTAIN MAIS QUEL CODE A 5 CHIFFRES????

Allez-y, donnez-moi l’ID numérique via fingerprint ou en via l’iris, qu’on en finisse !!!!!

Grosse fatigue….

Jenny 3 :

On en peut plus Nicolas de toutes les conneries c’est de pire en pire, la charge est continue..

Publiez, publiez !

Je vous avais fait un mail ce matin, effacé finalement, sur la mort samedi de Nordine, patron du bar de mon quartier, haut lieu de résistance de tous les complotistes, rebelles, anti-vax, anti-otan, anti-tout… 49 ans, non vaxiné !!!!! (mais vie de patachon…). Quelle ironie….

Nous voici donc errants dans les nimbes du monde des moutons (en attendant une possible réouverture…)

Michael Snyder et le cauchemar numérique :

L’avenir est là, et si vous aimez être dominé par des fous du contrôle, vous allez l’adorer.

L’identification numérique est l’un des principaux domaines sur lesquels les mondialistes se concentrent actuellement et, comme vous le verrez ci-dessous, les changements radicaux qui sont actuellement proposés sont extrêmement effrayants. Mais la plupart des Américains n’ont aucune idée de ce qui se passe. Au lieu de cela, beaucoup d’entre eux sont obsédés par les drames relativement insignifiants que nos organes d’information corporatifs ne cessent de mettre en avant.

Pendant ce temps, les mondialistes atteignent leurs objectifs à la vitesse de l’éclair, et il n’y a pratiquement aucune résistance. Voici 8 signes qui montrent que le programme futuriste de contrôle des mondialistes progresse rapidement…

1. À partir de septembre, l’Union européenne imposera à tous les États membres d’offrir un «portefeuille d’identité numérique» à l’ensemble de leurs citoyens et de leurs entreprises…

L’Union européenne rendra obligatoire l’identité numérique dans le cadre de l’eIDAS 2.0, qui entrera en vigueur en septembre 2023 et garantira que tous les États membres proposent un portefeuille d’identité numérique (DIW) à leurs citoyens et à leurs entreprises. Selon la Commission européenne, «au moins 80% des citoyens devraient pouvoir utiliser une solution d’identification numérique pour accéder aux principaux services publics d’ici à 2030».

2. Un système d‘«empreintes digitales numériques» pour les Américains est soudain devenu le principal cheval de bataille de Barack Obama…

L’ancien président Barack Obama a suggéré dans une nouvelle interview le développement d’«empreintes digitales numériques» pour lutter contre la désinformation et distinguer les informations vraies des informations trompeuses pour les consommateurs.

M. Obama s’est entretenu avec son ancien conseiller principal à la Maison-Blanche, David Axelrod, dans le cadre du podcast de ce dernier, «The Axe Files», sur CNN Audio. Au cours de l’entretien, M. Axelrod a fait remarquer qu’il avait vu «de la désinformation, de la désinformation et des deepfakes» ciblant M. Obama.

3. Un document d’orientation des Nations unies, que vous pouvez trouver ici, propose un système mondial d’identification numérique lié à nos comptes bancaires […].

Les identifiants numériques liés aux comptes bancaires ou aux comptes d’argent mobile peuvent améliorer la couverture de la protection sociale et permettre de mieux atteindre les bénéficiaires éligibles. Les technologies numériques peuvent contribuer à réduire les fuites, les erreurs et les coûts dans la conception des programmes de protection sociale.

4. L’Organisation mondiale de la santé a adopté «le système de certification numérique COVID-19 de l’Union européenne (UE)» et prévoit de le transformer en «système mondial»…

En juin 2023, l’OMS adoptera le système de certification numérique COVID-19 de l’Union européenne (UE) pour mettre en place un système mondial qui contribuera à faciliter la mobilité mondiale et à protéger les citoyens du monde entier contre les menaces sanitaires actuelles et futures, y compris les pandémies. Il s’agit du premier élément constitutif du réseau mondial de certification de la santé numérique de l’OMS (GDHCN), qui développera une large gamme de produits numériques afin d’améliorer la santé de tous.

«En s’appuyant sur le réseau de certification numérique de l’Union européenne, qui connaît un grand succès, l’OMS entend offrir à tous ses États membres l’accès à un outil de santé numérique à source ouverte, fondé sur les principes d’équité, d’innovation, de transparence et de protection des données et de la vie privée», a déclaré le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. «Les nouveaux produits de santé numérique en cours de développement visent à aider les populations du monde entier à recevoir des services de santé de qualité plus rapidement et plus efficacement».

5. Aux États-Unis, des agences fédérales ont acheté des quantités massives d’informations sur des citoyens américains auprès de courtiers en données, et nous sommes avertis que ces informations pourraient potentiellement être utilisées à des fins de «chantage, de traque, de harcèlement et d’humiliation publique»…

Les agences fédérales accumulent secrètement des montagnes de données qui pourraient être utilisées à des fins de «chantage, de traque, de harcèlement et d’humiliation publique» des citoyens américains.

Cette allégation n’émane pas d’un fanatique des libertés civiles aux cheveux roses, mais d’un nouveau rapport destiné au chef des services d’espionnage de la nation, Avril Haines.

6. Il a été révélé que le Pentagone utilisait des outils en ligne très effrayants afin de «suivre, localiser et identifier secrètement toute personne exprimant une dissidence ou même un mécontentement à l’égard des actions de l’armée américaine et de ses dirigeants»…

Dans un rapport choquant publié par The Intercept le 17 juin, des détails ont été révélés sur une stratégie de surveillance de la sécurité nationale des États-Unis visant à suivre, localiser et identifier secrètement toute personne exprimant une dissidence ou même un mécontentement à l’égard des actions de l’armée américaine et de ses dirigeants.

Ces mesures, prises par le bataillon des services de protection de l’armée, s’inscrivent dans le cadre de leur mission de protection des généraux contre «l’assassinat, l’enlèvement, les blessures ou l’embarras».

7. Comme je l’ai expliqué hier, l’ONU a mis au point un système mondial de vérification des faits appelé «iVerify», en collaboration avec de grandes entreprises technologiques et des organisations financées par Soros. L’objectif est de pouvoir contrôler la «désinformation» et les «discours de haine» sur toute la planète...

Les Nations unies ont dévoilé un service «automatisé» de vérification des faits pour lutter contre la désinformation et les discours haineux sur Internet, dans le cadre d’un projet mené en partenariat avec des entreprises de haute technologie et des organisations financées par Soros.

En réponse à ce qu’ils appellent la «pollution de l’information en ligne», qui constitue selon eux un «défi mondial», le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a lancé sa plateforme iVerify pour lutter contre la désinformation et les discours haineux en ligne.

Comité d’accueil très bienveillant pour Emmanuel Macron qui arrive aux Campanules : « Marseille avec Macron », « Marseille vous souhaite la bienvenue ». Un policier plaisante : « c’est une fan zone en fait »

Rendez vous maintenant tout de suite sur le TikTok @TF1Info pic.twitter.com/fvlLFBIr6P — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) June 26, 2023

8. Le FMI admet publiquement qu’il construit «une plateforme CBDC mondiale» pour toutes les monnaies numériques des banques centrales nationales qui seront bientôt déployées…

Lors d’une présentation à une conférence au Maroc, Kristalina Georgievahe, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), a annoncé que l’organisme mondial «travaille dur sur le concept d’une plateforme CBDC mondiale».

Mme Georgieva a déclaré que les monnaies numériques des banques centrales devaient être interopérables entre les pays, précisant que «si nous voulons réussir, les CBDC ne peuvent pas être des propositions nationales fragmentées».

«Pour que les transactions soient plus efficaces et plus équitables, nous avons besoin de systèmes qui relient les pays», a poursuivi Mme Georgieva, ajoutant : «En d’autres termes, nous avons besoin d’interopérabilité».

Si vous pouvez lire toute cette liste sans être extrêmement alarmé, je ne sais pas s’il y a encore de l’espoir pour vous.

Les mondialistes construisent une grille de contrôle numérique mondiale qui leur donnerait potentiellement un pouvoir sans précédent sur la vie de chaque homme, femme et enfant de la planète entière.

Dans un tel système, si vous insistez pour être un rebelle, votre accès au système numérique pourrait être complètement révoqué.

Que feriez-vous alors ?

Comment survivriez-vous si vous ne pouviez pas acheter, vendre, trouver un emploi ou ouvrir un compte en banque ?

La technologie extrêmement avancée que nous possédons aujourd’hui nous a permis de faire beaucoup de bonnes choses, mais elle a aussi le potentiel d’être utilisée pour imposer la tyrannie à l’échelle mondiale.

Nous devons résister aux changements que les mondialistes tentent de nous imposer.

Malheureusement, la plupart des Américains ne parlent même pas de ces changements, et ce parce que les grands médias leur disent de se concentrer sur d’autres choses.

source : The Economic Collapse via Marie-Claire Tellier