Marie

Je me suis décollée des infos, je parcours cependant régulièrement votre blog. L’actualité y est glaçante. Mais réalité ne rime pas avec optimisme.

Pour tout vous dire, j’étais à Paris ce weekend, j’ai fait une incursion dans un monde hostile et stressant. Mes enfants m’avaient offert pour mon anniversaire un concert de Hans Zimmer. Je me suis régalé musicalement sur quelques morceaux comme inception ou interstellar. L’orchestre était incroyable, limite rock metal par moments(ce n’est pas ma tasse de thé), une violoncelliste très « sex » qui me mettait mal à l’aise, habillée de cuir avec un rectangle la taille d’un mouchoir de poche qui lui servait de jupe. Bref, mise en scène limite glauque pour un spectacle, je dirais même un « show » aux accents hollywoodiens et tout ce qui va avec. Une salle comble de 30 000 personnes (Bercy Arena), une chaleur parisienne sans air…les encombrements et les odeurs bizarres, le bitume et le métissage partout, des masqués qui marchent en mode zombi…je me disais qu’il doit être bien difficile de voir la réalité sans filtre lorsque l’on baigne à longueur de journée dans cet environnement de la matrice…bref, je suis rentrée chez moi à Seborga, en me disant que c’était la dernière fois que j’acceptais ce genre d’invitation, même si j’ai remercié mes enfants. J’ai essayé de leur parler un peu de ce qui se passe, mais même s’ils ne sont pas vaccinés, ils ne comprennent pas mon pessimisme…

Je n’attends plus rien de ce monde humain, je ne vois aucune issue si ce n’est une intervention divine, et en attendant je lance un SOS (save our soul) à notre créateur. Je ne vois rien d’autre…

Et voilà ! L’UE ajoute 3,5 milliards pour la guerre en Ukraine ! Soit 700 millions payés par la France !



Ça va être difficile de continuer à nous vendre le fameux « l’Europe c’est la paix » ! 🤦



Entretien de la guerre et ruine : ça suffit !

⤵️ pic.twitter.com/nGgdh3dOwq — Florian Philippot (@f_philippot) June 26, 2023

Quelle honte !



Ces crapules font tout pour se faire détester et viendront ensuite chouiner !



On respecte le drapeau français ! 🇫🇷 pic.twitter.com/f5N2txyhvt — Florian Philippot (@f_philippot) June 25, 2023

