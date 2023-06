1/2

L’excellent @rybar donne un bilan qui rejoint le consensus général, et il permet de faire le point entre ce qui était attendu et ce qui se déroule : contrairement au chaos apparent, @rybar est confiant : toutes les attentes du départ devraient être satisfaites, la stratégie politique de VVP n’a pas changé 😊



Nous voilà tous rassurés et satisfaits d’avoir tenu la ligne avec persistance, malgré les égarements de certains 💪



Au préalable : rappelez-vous le 23 au soir, @rybar avait invité à ne surtout pas prendre parti, et @milinfolive l’avait encore rappelé le 24, tôt le matin : « ne prenez surtout pas parti pour un camp ou l’autre, surtout ne promouvez pas un putsch ». On a bien compris, chacun a eu l’intelligence de promouvoir VVP + le soldat russe + Wagner + Prigozhin : tout le monde est uni et on cherche simplement à améliorer l’armée russe pour gagner la guerre, c’est bien ce que la population a exprimé le 24 à Rostov dans la complicité générale : tout le monde avait bien compris. Gardez cela en tête.

Ce rappel étant fait :



🔸 Wagner a été retiré de la juridiction de l’armée russe, partiellement réorganisé (du point de vue de Prigozhin, les boulets, mercenaires qui lui ont été les moins loyaux, qui n’ont pas souhaité suivre son aventure, ont été abandonnés à l’armée russe), transféré dans une autre direction, la Biélorussie où le pays est prêt à fournir toute l’infrastructure nécessaire.



🔸 Contrairement aux déclarations du 27 juin de l’armée russe concernant la confiscation du matériel lourd, la veille, le 26 juin, Wagner avait déjà livré son matériel lourd en Biélorussie. Les restes, qui n’avaient pas non plus bougé les 23-24, sont abandonnés à l’armée russe.



🔸 L’armée biélorusse a reçu des instructeurs qui sont passés par le creuset de la guerre. Jusqu’à maintenant, l’armée biélorusse était totalement inexpérimentée. Le reformatage général des forces armées biélorusses commence maintenant. Considérant que des munitions nucléaires ont « par pure coïncidence » été transférées à Minsk dans la foulée, on mesure le développement stratégique de l’armée biélorusse dans les années à venir.



🔸 Du côté européen, ils ont déjà réagi en créant une réserve au cas où la Biélorussie entrerait dans un conflit armé. Kiev est agacée face à l’arrivée de Wagner à ses frontières nord : cela lui contraint d’envoyer une partie de ses forces qui devaient être utilisées pour sa contre-offensive le long de la frontière biélorusse.



🔸 Dans la Société russe, une campagne de propagande populaire a été lancée dans la foulée des 23-24 sur l’unité de l’armée et du peuple, cette thèse sera inscrite dans les manuels d’histoire moderne. La prétendue « guerre civile évitée » est un cas d’école assez médiatisé.

A suivre

5.6Kviews 20:3 8

Donbass Insider

Forwarded from Actualités mondiales & françaises

2/2

🔺 Sous prétexte de l’absence de répression de la rébellion, des purges ont commencé au ministère de la défense : les mauvais généraux qui n’ont pas correctement entraîné les soldats russes, ceux qui n’ont pas été à la hauteur pour organiser la mobilisation, ceux qui ont montré leur incompétence aux combats, vont se faire éjecter. Tous sont de l’entourage de Gerasimov, à qui on pose des questions et des réclamations. Oui, beaucoup seront purgés sous ce prétexte, y compris ceux qui ont ouvertement soutenu Prigozhin. Nous n’excluons pas que cela affectera également Alekseev et Surovikin, qui ont accueilli l’oligarque au QG de Rostov. Comme on dit en Russie : quand on coupe une forêt, les copeaux de bois volent.



🔸 Sur le rééquipement de la gendarmerie : des responsables s’opposaient au rééquipement en matériels lourds. La gendarmerie a perdu ses blindés au début des années 2010, T-55, T-62, obusiers de 122. En début 2023, il a été décidé de rééquiper la gendarmerie, car celle-ci effectue des missions de combat comme l’armée régulière, mais sans matériels lourds. Les commandes de matériels avaient déjà été passées au printemps. L’officialisation de la décision imposée aux responsables a été faite grâce au prétexte des 23-24.

La branche policière de la gendarmerie ne recevra rien (ils n’en ont pas besoin…).



🔸 Les occidentaux sont sûrs que le chaos règne dans les forces armées russes après la « rébellion de Prigozhin », et que les combattants russes sont prêts à se rendre. Des troupes ukrainiennes se sont à nouveau ruées vers des positions russes pour y être abattues.



Cette liste n’est pas exhaustive : chacun pourra y ajouter les faits constatés. Mais ce à quoi l’action de Prigozhin a vraiment conduit peut être vu à l’œil nu sans aucun patriotisme exagéré.



L’historien Andrei Fursov a rappelé à juste titre une citation de Franklin Roosevelt : « en politique, rien n’arrive par hasard. Si cela se produit, vous pouvez parier que c’était prévu. » 😉

https://t.me/rybar/49090

https://t.me/rybar/49091

https://t.me/s/donbassinsider

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Edouard-Husson-Le-peuple-russe-est-solidaire-de-son-president-72856.html

🚨PIÉTINANT L'ART.35 DE LA CONSTITUTION,MACRON NOUS ENTRAÎNE VERS LA GUERRE

À Marseille,Macron vient d'annoncer la construction d'un nouvel hôpital militaire pour «préparer la France à une éventuelle guerre de haute intensité».

RN,LR,NUPES LAISSENT FAIRE !https://t.co/m6gKQhYpn0 — François Asselineau (@UPR_Asselineau) June 27, 2023

https://www.zerohedge.com/political/afds-success-warning-sign-europes-mainstream-parties

https://www.zerohedge.com/political/afds-success-warning-sign-europes-mainstream-parties