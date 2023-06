Philippe toujours (extraits – suie sur son long courrier) :

Elles conviennent à ces temps de désolation, ces quelques réflexions intemporelles prises dans un vieux livre où abondent les morceaux de bravoure, au point qu’on irait bien reprocher à l’auteur, comme à Sénèque, le caractère monotone de son brillant.

On ne sait plus écrire, on ne sait plus penser comme cela.

// On fera tirer sur les Gilets jaunes mais non sur les importés qui doivent, avec la bénédiction gouvernementale, les remplacer.

Si les Français s’insurgent d’eux-mêmes, s’ils se révoltent sans qu’on le leur ait commandé, s’ils marquent le moindre mouvement de mécontentement sincère, ils ne sont plus que des factieux et des scélérats : on mitraille le peuple, quand ce n’est pas celui qu’on a fabriqué.

// Au moins, ainsi énoncé, le principe est clair.

Rappel d’un mot de Saint-Just : « Ce qui constitue une République, c’est la destruction totale de ce qui lui est opposé. »

// Le programme remonte à loin.



Cependant elle [la république] reste un monstre à part. La France est le seul pays où la nation ait en permanence son gouvernement contre soi, le seul où une guerre sinistre et grotesque ait été déclarée à Dieu, le seul où l’ordre ne subsiste que par survivance, sans être jamais soutenu ni fortifié, le seul où l’enseignement officiel n’ait pas d’autre tâche que de détruire obstinément tout ce qu’il devrait conserver, et dérobe à la nation la connaissance de sa propre grandeur. La République est le seul régime où rien de sublime, ni seulement d’honnête, n’est donné en aliment à un peuple dont l’âme est à jeun ; c’est le seul régime qui, pressé de tous côtés par les choses, ne parle jamais un langage qui leur réponde, le seul où les problèmes les plus importants ne puissent pas être résolus, ni même posés, parce que l’intérêt du parti régnant entretient partout des fictions qui séparent la nation du réel.

// Déjà cette « anarcho-tyrannie » dont on nous rebat les oreilles en croyant la formule et l’idée originales.

Un bourgeois ne s’indigne pas, il s’alarme seulement ; il écoute de loin si le bruit de la chasse se rapproche, et s’il peut croire qu’elle ne vient pas de son côté, il se blottit de nouveau dans la possession craintive de ses avantages. C’est pourquoi les bourgeois ont accepté tous les régimes qui se sont succédé. […] Un ordre juste et puissant menacerait la vanité de ces bourgeois par la hiérarchie qu’il pourrait élever au-dessus d’eux, et leur égoïsme par les obligations qu’il lierait à l’importance sociale que leur fortune leur donne. Si, depuis le milieu du dernier siècle, ils ont résisté plus ou moins sourdement à la restauration de la royauté, c’est qu’ils craignaient en elle une possibilité d’organisation sociale, au lieu que le libéralisme ne leur a été si cher que parce qu’en leur assurant la possession de leurs avantages sans y mettre de condition, il laissait épars, dans un état d’impuissance et de nullité, tous ceux, employés ou ouvriers, qu’ils redoutaient de voir réunis. Ce qui plaît à une telle classe, ce qui lui convient, ce qui lui sourit, ce n’est pas une monarchie avec des principes, c’est une anarchie avec des gendarmes.

L’affaire de Nanterre, dans tous ses aspects, comme un symptôme. Celui de la sortie de la France de l’Histoire. Marchant vers le précipice. Sous les yeux du Sud global, qui ricane.



[…] la France est le seul pays où l’amour de la patrie et l’amour de l’ordre ne peuvent éclater que par des émeutes.

// Toute ressemblance avec la ligne de conduite des complices de l’invasion ne serait pas entièrement fortuite.

Les hommes qui allaient périr crurent sauver leur tête en la courbant. Alors on inventa ces beaux arguments, comme quoi il ne faut pas irriter les violents en leur disputant ce qu’ils demandent, rien n’étant, au contraire, si adroit ni si bien joué que de les apaiser malgré eux en leur cédant tout ; dès lors il fut admis qu’il est aussi judicieux de souhaiter l’arrivée au pouvoir de ses adversaires, qu’habile de la faciliter […] dès lors il fut établi par les modérés que le moindre signe d’existence est, de leur part, une provocation, tandis que les excès des violents n’en sont jamais une.

// C’est du Le Bon, et du meilleur.

Dans les opinions politiques qu’ils professent, la plupart des hommes ne font qu’adorer leurs passions ou leurs intérêts sous un aspect qui les divinise, et comme il faut à l’égoïste, pour le rendre intraitable, l’assurance qu’il est un soutien de l’ordre, il faut que l’envieux, pour s’abandonner à ses rages, puisse les croire saintes en s’imaginant qu’il brûle pour la justice.

// C’est du Joly. Maurice Joly.

Les révolutionnaires appartiennent encore au désordre par la volupté de détruire, mais ils rentrent malgré eux dans l’ordre par le bonheur d’obéir.

// Dans un monde normal, le spectacle de foutriquet 2.0, de ses maîtres et de ses valets ferait hennir les constellations ; mais ils ont les armes. Le grotesque est inséparable de l’horrible (voir *Les bouffons* de Monteilhet).

C’est une des erreurs sans nombre que le romantisme nous a léguées, de croire que les révolutions sont favorables à la manifestation des plus fortes âmes : elles les étouffent au contraire : le flot qui porte Marat noierait Richelieu. […] Les révolutions sont les temps de l’humiliation de l’homme et les moments les plus matériels de l’histoire. Elles marquent moins la revanche des malheureux que celle des inférieurs…