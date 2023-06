Je viens de jeter un œil sur twitter (je suis déconnectée depuis un mois), voilà ce que je vois:

Ce chaos n’est pas naturel.

Il y a des choses qui clochent.

Le gouvernement et l’état profond souhaitent une guerre civile. C’est prévu par le plan globaliste.

Le froncé soumis n’a pas réagi aux diverses tentatives qui auraient pu susciter une révolte (l’injection, le pass nazitaire, les retraites, l’inflation….)

Alors on l’aide un peu avec un mouvement qui sort de nulle part et qui démarre extrêmement fort.

Il parait suspect qu’un drame survenu en région Parisienne provoque un embrasement de tout le territoire national aussi rapidement ; il y a une organisation derrière, et les T-shirts floqués caractéristiques pointent Soros du doigt.

La banlieue est un prétexte comme d’habitude.

Et tout ceci va permettre de mettre en place l’état d’urgence, les couvre-feux et tous les passes possibles et imaginables qu’ils ont au fond de leurs tiroirs.

De plus cela permet de tester leurs nouveaux blindés et tous les nouveaux équipements commandés pour l’occasion.

Ce chaos crée des réactions exagérées de toute part.

Prendre de la hauteur ne peut pas nous faire de mal.

Soyons vigilants à leurs manipulations.

Il ne faut pas oublier que cette stratégie a bien fonctionné avec les gilets jaunes.

Cependant, n’oublions pas que nous aussi avons besoin de ce chaos, car pour bâtir un nouveau monde il faut se débarrasser de l’ancien.

Cela impose que les énergies soient dirigées dans la bonne direction, et éviter de se laisser entrainer dans la direction souhaitée par notre ennemi, qui désire nous distraire en détournant notre attention vers des cibles qui ne sont pas les bonnes.

Le niveau de malaise de ces images.



On dirait qu’elle est entrain de porter la flamme olympique avec Assa Traore en invité exceptionnelle face à la foule en délire.



Pas une marche blanche à la mémoire de son fils. #Nanterre pic.twitter.com/g8qS5v8mAi — Victoria Tedeschi (@ToriT08) June 29, 2023

