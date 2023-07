“Les États modernes sont des choses puissantes, de vastes machines construites à partir de composants humains qui agissent selon leur propre logique et à leurs propres fins.” – Eugypius sur Substack

Par James Howard Kunstler – Le 16 juin 2023 – Source Clusterfuck Nation

En tant que Juif américain et connaisseur du folklore de mon peuple, j’attire votre attention sur la figure troublante du dibbouk (dih-bik), un démon désincarné qui, à cause de ses péchés, erre sans cesse parmi nous et peut entrer dans la chair d’une personne vivante, qui affligera et tourmentera alors la communauté jusqu’à ce qu’elle soit correctement exorcisée par un minian de rabbins vêtus de linceuls funéraires blancs et brandissant des serments sacrés.

Ainsi, je vous présente Andrew Weissmann, avocat, le dibbouk en chef américain, présent sur la scène depuis des décennies, semant la zizanie et le malheur, à la tête d’une foule impie de dibboukim se faisant appeler Lawfare pour infester les tribunaux et s’immiscer dans les élections. Pensez-y : Michael Sussman, l’un des instigateurs du RussiaGate ; Michael Bromwich, ancien inspecteur général du ministère de la justice ( !), puis conseiller de Christine Blasey Ford (vous vous souvenez d’elle ? ), David Laufman, ancien lutin du contre-espionnage du ministère de la justice et garçon de course de Blasey Ford, Marc Elias, ingénieur extraordinaire des opérations de récolte des bulletins de vote pour les élections de 2020 et de nombreuses farces connexes, Dan Goldman, avocat principal de la commission judiciaire de la Chambre des représentants pour la mise en accusation de Donald J. Trump… tous des dibbouks !

Le dibbouk Weissmann est surtout connu, bien sûr, pour avoir dirigé la campagne “Collusion avec la Russie” du Conseil spécial (2017 – 2019) en l’absence mentale de son chef nominal, Robert Mueller, une entreprise qui, en fin de compte, n’a pu trouver aucun cas de collusion entre le président de l’époque, Trump, et lesdits Russes – mais qui a réussi, grâce à un déluge de fuites dans les médias, à jeter un sort de dérangement Trump sur la moitié de la population américaine. Dibbouk Weissmann hante depuis peu la chaîne d’information câblée MSNBC en tant qu’“analyste juridique”.

Et pourtant, ce démon métamorphique réapparaît aujourd’hui dans l’affaire de corruption globale de la famille Biden, entre autres choses. Voyez si vous pouvez suivre l’histoire alambiquée qui nous vient de Dibbouk Central, c’est-à-dire de l’Ukraine, et du FBI. Vous savez peut-être déjà qu’en mai 2014, Hunter Biden, fils du vice-président de l’époque Joe Biden, a été nommé au conseil d’administration de la société ukrainienne de gaz naturel Burisma, où il a été payé 80 000 dollars par mois pour son expertise (il n’en avait aucune) dans l’industrie mondiale du gaz. Il se trouve qu’exactement au même moment, le vice-président Joe Biden a été nommé “point man” du président Barack Obama en Ukraine après le coup d’État de Maïdan en 2014, organisé par la secrétaire d’État adjointe Victoria Nuland et la CIA, qui a chassé le président élu Viktor Ianoukovitch.

L’Ukraine a ensuite élu un nouveau président favorable aux États-Unis, Petro Porochenko. Burisma appartenait à un oligarque du nom de Mykola Zlochevsky. Apparemment, les 80 000 dollars par mois de Hunter Biden ne suffisaient pas. L’amical vice-président américain, Joe Biden, a pressé Zlochevsky de Burisma de verser 5 millions de dollars chacun à Hunter et à lui-même pour des services supplémentaires à la famille Biden en Ukraine.

Le président Petro Porochenko avait un confident politique et un réparateur (résolveur de problèmes) nommé Oleksandr Onyshchenko, alors membre du parlement ukrainien. En 2015-2016, Onyshchenko a fait savoir à Zlochevsky que le versement d’importantes sommes d’argent aux Bidens n’était peut-être pas une bonne idée. D’une manière ou d’une autre, les plaintes d’Onyshchenko concernant l’opération d’escroquerie des Bidens ont été publiées dans le principal journal de Kiev. Comme nous le savons tous, en novembre 2016, Donald Trump a été élu président des États-Unis. Catastrophe ! Frayeur à l’ambassade des États-Unis à Kiev !

En décembre 2016, l’ambassadrice américaine en Ukraine, Marie Yovanowicth, a envoyé des courriels paniqués à ses compatriotes au sujet des allégations d’Onyshschenko concernant la corruption de Biden. L’un des destinataires était un agent de la CIA implanté au sein du Conseil national de sécurité, Eric Ciaramella, connu plus tard sous le nom de “lanceur d’alerte des appels téléphoniques en Ukraine”.

Vous vous souvenez peut-être qu’au cours de l’été 2019, le propriétaire d’un atelier de réparation d’ordinateurs du Delaware, John Paul Mac Isaac, est entré en possession d’un ordinateur portable abandonné par Hunter Biden – qui, selon la loi, devait être laissé 90 jours après les réparations – et, voyant son contenu surprenant, a essayé de le donner au FBI, mais a essuyé une fin de non-recevoir. Entre-temps, l’agent de la CIA Eric Ciaramella avait dénoncé un appel téléphonique de M. Trump au nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky pour s’enquérir des activités des Biden dans ce pays. Plus tard au cours de l’automne, alors qu’une procédure de destitution était engagée contre le président Trump, les agents du FBI sont revenus à la charge contre M. Mac Isaac et ont pris l’ordinateur en possession de l’agence.

Il faut considérer que le directeur du FBI, Christopher Wray, devait être au courant de l’arrivée de l’ordinateur portable dans son QG et de son contenu, et qu’il l’a su tout au long de la procédure de destitution et du procès de M. Trump devant le Sénat. Le procureur général de l’époque, William Barr, le supérieur de M. Wray, ne l’a pas fait non plus. Un peu bizarre ?

Revenons quelques années en arrière : il s’avère qu’en décembre 2016, Oleksandr Onyshchenko s’est adressé au FBI avec un ensemble de cassettes audio réalisées par le chef de Burisma, Zlochevsky, sur les appels téléphoniques entre le vice-président Joe Biden et le président ukrainien Poroshenko. Zlochevsky était maintenant paniqué à l’idée que le président élu Donald Trump puisse avoir une attitude totalement différente de celle de l’administration Obama-Biden à l’égard de l’Ukraine. Le chef de Burisma avait mis la main sur les enregistrements comme, disons, une police d’assurance au cas où son gouvernement ukrainien peu scrupuleux et ses collaborateurs du département d’État américain et de la CIA, encore plus douteux, lui donneraient des conseils sur ses opérations. À cette époque, M. Onyshchenko avait été officiellement désigné comme une source humaine confidentielle du FBI. Il s’avère qu’il jouait sur les deux tableaux, informant la communauté américaine des renseignements sur de sombres affaires dans les hautes sphères de l’Ukraine depuis un certain temps, qu’on lui faisait confiance et que les États-Unis lui versaient des centaines de milliers de dollars en récompense de ses efforts.

Maintenant, devinez qui est entré dans le jeu au moment même (16 décembre 2016) où la source humaine confidentielle M. Onyshchenko s’est présentée avec les enregistrements de Poroshenko-Biden de Zlochevsky : le dibbouk d’American Lawfare Andrew Weissmann – entre tous ! À quoi pensait le pauvre et naïf M. Onyshchenko lorsqu’il a remis au ministère de la justice de Barack Obama les preuves de la corruption de Joe Biden, grand manitou du parti Démocrate ?

Et devinez ce qu’il est advenu des enregistrements audio des cadeaux extravagants offerts à Hunter et Joe Biden : pffffftttttt… ! Ils se sont évaporées. Dibbouk Weissmann, qui travaillait alors en tant que chef de la division des fraudes du ministère de la justice, a fait disparaître toute l’affaire. Comme de rien. Dibbouk Weissmann s’est assuré que le DOJ et le FBI cessent officiellement de s’intéresser à ce que la famille Biden aurait pu faire en Ukraine.

Et devinez ce qui est arrivé ensuite à M. Onyshchenko : il a été accusé de mensonge et de corruption par son propre gouvernement (ukrainien) et est devenu un fugitif international lorsque la communauté des renseignements américains a refusé de le laisser s’enfuir aux États-Unis. Et devinez qui craint aujourd’hui pour sa vie.

D’ailleurs, des enregistrements d’appels téléphoniques datant du 19 décembre 2016 circulent librement aux États-Unis. On y voit le président ukrainien de l’époque, Porochenko, remercier Joe Biden, alors vice-président, d’avoir permis au ministère de la justice américain de se retirer de l’affaire. Comme le rapporte Stephen McIntyre sur Twitter (@ClimateAudit) : Joe Biden a rassuré Porochenko sur le fait que le FBI avait “arrêté” et qu’il n’y avait “aucune raison [pour le FBI] de lui parler à nouveau”. Biden s’est engagé à “vérifier cela [avec le FBI] et à le confirmer avec vous”.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui. Le sénateur Chuck Grassley a fait un discours au Sénat cette semaine, révélant l’existence de tous ces enregistrements qui détaillent les pots-de-vin de 5 millions de dollars et plus versés par M. Zlochevsky à la famille Biden. Le podcasteur Dan Bongino les a diffusés dans son émission à plusieurs reprises la semaine dernière (épisodes 2020, 2031 et 2032). Allez-y et écoutez par vous-même.

Notez également que le dibbouk Andrew Weissmann est toujours en liberté dans notre pays et qu’il a de nouveau déclenché une tempête la semaine dernière avec un article dans The Atlantic intitulé Jack Smith’s Backup Operation (L’opération de secours de Jack Smith), suggérant que si l’affaire des documents de Mar-a-Lago du conseiller spécial Jack Smith contre Donald Trump devait s’avérer infructueuse, une autre affaire pourrait être ouverte contre l’ancien président devant la cour fédérale de district du New Jersey. N’est-il pas temps de faire appel à ce minian d’exorcistes rabbiniques et d’expulser ce démon du corps politique américain ?

James Howard Kunstler