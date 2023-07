Les blagues sur la géopolitique (Chine/Occident, etc.) n’intéressent que les joueurs de boule. Ce monde est unifié, satanique et exterminateur. Point barre. La possibilité de fabriquer industriellement du crétin avec l’éducation, les élections et surtout la télévision aboutit logiquement à une tyrannie et une extermination globale autoritaire et surtout sereinement acceptée.

Article de Rt.com (la chaîne russe est évidemment autorisée en Espagne).

Certains des bailleurs de fonds de l’Ukraine ont dépensé plus de 2 % de leur PIB en aide, selon une étude.

L’Ukraine a reçu plus de 170 milliards de dollars d’aide militaire, financière et humanitaire entre janvier 2022 et février 2023, selon une étude publiée ce mois-ci par un centre de recherche économique allemand.

Les très informé colonel Macgregor tweet :

Les forces ukrainiennes sont au bord de l'effondrement, elles sont totalement démoralisées.

Les données de l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale (IfW) couvrent l’aide fournie par les 41 plus grands donateurs de l’Ukraine, qui se composent principalement des États-Unis et de leurs alliés occidentaux.

Sans surprise, Washington est devenu le plus grand donateur de Kiev, son aide totale représentant plus de 45 % de toute l’aide fournie à l’Ukraine au cours de cette période. Environ 60% de cet argent a été dépensé en armes, selon les données.

L’assistance militaire du Royaume-Uni à Kiev a représenté 67 % de l’aide totale de Londres à l’Ukraine au cours de cette période. La plupart des fonds que Varsovie et Amsterdam ont alloués à l’Ukraine ont également été dépensés en armements, a indiqué la recherche.

Le soutien de l’UE, comprenant à la fois l’aide fournie par Bruxelles et l’aide bilatérale fournie par les membres du bloc, s’est élevé à près de 40 % de l’aide totale à l’Ukraine sur la même période

Les États-Unis étaient également le plus grand fournisseur d’aide militaire à l’Ukraine, dépensant un total de 47,16 milliards de dollars en armes pour les troupes de Kiev, laissant tous les autres pays loin derrière. Le Royaume-Uni est devenu le deuxième contributeur en dépensant 7,1 milliards de dollars en armes pour les forces ukrainiennes.

Selon l’IfW, les États-Unis et le Royaume-Uni n’étaient pas les fournisseurs d’assistance les plus transparents. Londres et Washington ont pris respectivement les 17e et 18e places sur 41 dans la liste des donateurs les plus transparents établie par le centre de recherche allemand. Les deux premières places de cette liste étaient respectivement occupées par la Suisse et l’Allemagne.

Certains bailleurs de fonds occidentaux de Kiev ont supporté des coûts supplémentaires en raison de la nécessité d’accueillir des réfugiés en provenance d’Ukraine, a montré l’étude d’IfW. La Pologne, qui a consacré 0,6 % de son PIB à l’aide bilatérale à l’Ukraine, a dû consacrer 2,2 % supplémentaires aux réfugiés ukrainiens, selon les données.

Les coûts cumulés de l’aide à l’Ukraine ont également dépassé 2 % du PIB dans le cas de la Lettonie et de l’Estonie.

Cette semaine, le Pentagone a annoncé un nouveau paquet d’armes pour l’Ukraine, dont 30 véhicules de combat d’infanterie Bradley. Plus d’une douzaine de véhicules blindés auraient été endommagés ou détruits depuis que Kiev a lancé sa contre-offensive contre les forces russes au début du mois.

Selon le Wall Street Journal, Washington envisage également d’envoyer des missiles à longue portée pour renforcer les capacités ukrainiennes dans sa campagne en cours, qui est en grande partie au point mort jusqu’à présent.

Le journaliste Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer, a récemment critiqué l’aide militaire américaine à Kiev, la qualifiant de « très mauvais investissement ». Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré cette semaine que l’Ukraine ne pouvait pas vaincre la Russie sur le champ de bataille et a appelé à une solution négociée au conflit.

https://www.rt.com/news/579010-western-aid-kiev-extent-study/

https://lesakerfrancophone.fr/zaluzhny-est-de-retour-et-demande-plus-darmes

https://lesakerfrancophone.fr/la-denazification-de-loccident

«L'UE est au bord de la faillite»: Orban refuse de donner 50 milliards d'euros à l'Ukraine



«Ils ne peuvent même pas rendre compte de l'argent que l'on a donné jusqu'à présent», dénonce-t-il.



Le Premier ministre hongrois explique qu’outre l’Ukraine, l’UE demande des centaines de milliards «pour laisser entrer plus de migrants».



Sans oublier «leurs propres poches», à savoir «pour augmenter les salaires des bureaucrates de Bruxelles».



«Nous voulons savoir pourquoi les énormes sommes d’argent que nous avons donné jusqu’à présent ont été dépensées.»



Les Premiers ministres européens discute en ce moment de l’énorme «plan de sauvetage» ordonné par la commission européenne, qui vise à «financer les dépenses de fonctionnement du gouvernement ukrainien et la reconstruction des infrastructures de base».



50 milliards d'euros financés par les Etats membres qui passeront entre les mains de BlackRock et JPMorgan Chase, avant de finir dans un des pays les plus corrompus au monde.







Alors que Blackrock se positionne pour la reconstruction du pays, l'UE va donner 50 milliards à l'Ukraine



Attention pendant ce temps, l'Union européenne a tenu une importante réunion cette semaine pour « faire avancer le projet d'identité numérique » !



Les médias n'en parlent pas alors qu'il s'agit de nos libertés et d'un crédit social au bout du chemin !



Informons et luttons !