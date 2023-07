Alors après…j’en arrive à l’intelligence artificielle…

A un moment donné, je me suis posé la question suivante : « quelle est la nature du monde dans lequel nous vivons ? »

Catholique d’éducation, j’ai eu très tôt des réponses sur l’appartenance de ce monde au prince des ténèbres, par exemple ce dialogue entre satan et Le Christ dans le désert :

Matthieu 4,8 : Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire 9 et lui dit: «Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes pour m’adorer.» 10 Jésus lui dit alors: «Retire-toi, Satan!

Donc de mes quelques 10 ans à l’époque, j’en avais déduit que les royaumes du monde appartiennent à Satan.

Et plus tard, de m’intéresser à la réalité de ce monde…en lisant Jacqueline Berger -la Philosophie universelle- qui remet en question tellement de choses que l’on m’avait apprises…en remettant en question le lien entre l’ancien testament et le nouveau testament, et même jusqu’à certains passages du nouveau testament. N’aurait-il pas par hasard été trafiqué ? Alors je me suis penchée sur les manuscrits de Nag Hamadi…Etonnant…

En restant consciente que La Vérité Divine n’est pas incarnée dans ce monde diabolique, je ne trouve que des bribes de vérité. Alors je dois rester humble.

Les derniers évènements (de ces trois dernières années) m’ont orientée vers l’hypothèse d’une « fausse création » (oh là là, c n’est pas très catholique) ou tout du moins, d’une création dénaturée par le prince des ténèbres. (C’est un peu moins hérétique!!)…

Alors après…j’en arrive à l’intelligence artificielle…le monde synthétique, sans âme…cette « chose » qui prendrait le pas sur la création après avoir séparé le corps physique du corps éthique des êtres humains à l’aide d’un vaccin, les privant ainsi de la source de vie, les réduisant à une vie organique…à la merci de l’intelligence artificielle (HAL dans 2001 l’odyssée de l’espace). Oui, il fallait absolument couper les êtres humains de la source, par n’importe quel moyen, sinon ils allaient mettre en échec le plan diabolique grâce à la petite flamme dont chacun a été doté à la naissance, l’Âme, reliée à l’Esprit. Car le but de Satan est bien de refermer son piège sur les âmes, faisant ainsi sa propre moisson avant La Moisson Divine annoncée par Le Christ…n’oublions pas que Satan copie toujours sur LE DIVIN, il n’est pas créateur, et il a bien l’intention de couper l’herbe sous le pied du DIVIN. Quel orgueil…à l’instar de ces « humains » tels Harari qui en viennent à se prendre eux mêmes pour dieu (diable) et nous balancent le concept d’ « homo deus »…

Dans ce monde synthétique, les règles ont été écrites par les démons, les « archontes » et toute leur clique aux ordres, et ils auront toujours un coup d’avance, car ce sont eux les maîtres de ce monde. Dénoncer tout ce que nous voyons autour de nous est la première chose à faire, mais cela doit nous ramener inexorablement à nous-mêmes, à notre propre nature…à l’introspection nécessaire pour faire le discernement de ce qui vient de notre cerveau gauche (ordinateur de bord matrixé) et notre cerveau droit (celui de la créativité, celui de l’Âme). Je lisais Carlos Castaneda dernièrement (le voyage définitif) et j’ai relevé ce petit passage :(Don Juan parle à Carlos Castaneda)

« Pour l’instant, je ne peux te répéter ce que je t’ai déjà dit sur nos deux esprits. L’un est notre véritable esprit, le fruit de toutes les expériences de notre vie, et il s’exprime peu car il a été vaincu et reste dans l’ombre. L’autre, celui que nous utilisons dans toutes nos activités quotidiennes, est une « implantation étrangère ». Ça m’a percutée.

Ces dernières années m’ont apporté un lot de réponses à tous mes questionnements et je me suis aperçue que rien n’est définitif. Le monde n’est pas binaire, il est fractal. Une question apporte une réponse qui nous ouvre d’autres questions et ainsi de suite. La remise en question permanente de mes « acquis » m’est absolument nécessaire, car rien n’est figé. Lorsque l’on vit comme cela, on est dans une zone d’inconfort permanent qui nous permet d’avancer à vue, sans aucune certitude. Mais avec des intuitions. Viendra alors le temps de la synthèse grâce au discernement qui est une qualité d’âme.

J’espère ne pas vous avoir ennuyé.

Bonne journée Nicolas,

Marie

Relire nos textes sur Maupassant et Castaneda.

