Pour comprendre ce texte revoir la diatribe de Travolta sur la diversion (MISDIRECTION) dans Opération espadon. Film sur le 11 septembre qui avouait que les services secrets créent ces attentats.

On en parle sans cesse dans les médias. C’est parti pour la diarrhée verbale non-stop (même Dimitri Medvedev le dit).On crée la confusion, on mélange tout. Ça s’enflamme de toute part. C’est la faute de mi, c’est la faute de si.

Blablabla blablabla blablabla…

Quelle belle diversion ! A ce propos Sun Tzu dit :

« 17- Tout l’art de la guerre est basé sur la duperie.

18- C’est pourquoi lorsque vous êtes capable, feigniez l’incapacité ; actif, la passivité.

19- Proche, faites croire que vous êtes loin, et loin, que vous êtes proche.

20- Appâtez l’ennemi pour le prendre au piège ; simulez le désordre et frappez le ».

Vous voyez l’arnaque ou pas ?

C’est du cinéma tout ça. Un cinéma de mauvais goût avec de mauvais acteurs. Plus c’est gros, plus ça passe.

Je vois plusieurs personnes, que je croyais de notre camp, plonger les pieds joints dans le piège de notre ennemi. Que c’est lamentable. Encore un tri à faire.

Notre ennemi c’est : le WEF, les BCE, le Bilderberg, le FMI, l’OMS, la Trilatérale, la CIA, Open Society foundations, les philanthropes tels que Gates et compagnie, les NGO (non gouvernement organisation), les capitalistes financiers, les gouvernement corrompus, l’ONU, l’OTAN, la commission européenne, BlackRock, Vanguard, Big Pharma, le Dolder Club et tous les Young leaders (liste non exhaustive, j’arrête là parce qu’il me faudrait des pages pour les citer tous).

C’est eux le Mal. Ils fomentent depuis des décennies des stratagèmes diaboliques.

C’est eux notre ennemi. Ce sont eux les responsables.

Le reste n’est que la conséquence de leurs actes, ou est provoqué délibérément.

Si la France s’effondre, c’est de leur faute.

Ils vous orientent toujours vers d’autres coupables, pour qu’ils puissent arriver en sauveurs des situations qu’ils ont eux-mêmes créés. Ne l’oubliez JAMAIS.

Qu’est-ce que notre ennemi prépare ? Pourquoi maintenant ?

Ils accélèrent le mouvement, vous ne trouvez pas ?

Il y a plusieurs pistes à explorer, je vais en prendre deux pour le moment.

1- Instaurer la censure, l’état policier et le crédit social :

La censure :

Pour commencer, on a vu que Voldemort (je ne cite plus le nom de celui qui est à la tête de ce pays) a tout de suite attaqué les réseaux sociaux, dès samedi 01-07-2023 Twitter était inaccessible, et Musk a restreint les publications (Musk fait partie du Game, n’oubliez pas que Neuralink c’est lui).

La censure est en marche, Acquittator a dit « On va péter les comptes ». Il la rend légitime avec ces histoires d’émeutes. La propagande est déversée non-stop à la télé par les suppôts de Satan. Rien ne les arrête. Ils diffusent des « informations » trompeuses pour faire accepter aux zombis les prochains dispositifs liberticides (surveillance, crédit social,…). Méfiez-vous d’eux. Carl Von Clausewitz, dans son livre « De la guerre », écrit à ce sujet :

« Une grande partie des renseignements que l’on reçoit à la guerre est contradictoire, une partie plus considérable encore est fausse, et encore plus nombreux sont ceux qui baignent dans une grande incertitude. Ce qu’il faut en ce cas exiger de l’officier, c’est un discernement que seuls donnent la connaissance des hommes et des choses et un jugement éprouvé. La loi des probabilités doit le guider ».

Ne mordez pas à l’hameçon que notre ennemi vous tend. Depuis le temps, vous devriez vous méfier de tout ce qui vient de lui.

L’état policier et le crédit social:

L’état policier et le crédit social vont de paire. Ce dernier ne pourra être mis en place sans le premier.

On va installer avec la complicité des politiciens corrompus, ainsi que de la masse abrutie et soumise, toutes les lois liberticides.

L’état policier arrive avec tout ce qu’il va avec : le ministère de la pensée, la surveillance généralisée jusque dans nos foyers, la promotion de la délation, les laisser passer de toutes sortes, les couvre-feux. Ça vous rappelle quelque chose, n’est ce pas ?

Notre ennemi va s’entourer de fidèles qui vont le servir jusqu’au bout.

Notre ennemi va payer ses collabos.

Notre ennemi va protéger ses sbires avec des lois et décrets.

Notre ennemi va arroser et protéger sa garde pour ne pas faillir.

Notre ennemi a besoin de ses chiens de garde pour appliquer les nouvelles mesures.

Les forces de l’ordre (ce ne sont plus les gardiens de la Paix, car notre ennemi, ne veut pas la paix) seront maîtres du terrain, ils seront les exécuteurs. Ils appliqueront les ordres sans ménagement. Ils seront la Sturmabteilung (SA si vous préférez).

C’est la fin de la LIBERTE !

2- Masquer l’imminence de la crise financière :

Je pense que ce serait une piste intéressante à explorer.

Nous savons que la crise des subprimes de 2008 est le déclencheur.

Nous savons que la planche à billets est en roue libre depuis, encore plus depuis le coronacircus et la guerre en Ukraine.

On sait que les banques masquent leur faillite.

La crise est bien là, notre ennemi tente de la camoufler, mais il ne pourra le faire indéfiniment.

Afin de se dédouaner de ses responsabilités, il désignera des bouc-émissaires qui porteront le chapeau à sa place (émeutiers, Poutine, Gilets Jaunes,…).

A ce sujet, j’ai lu un article de Jacques Attali qui parlait de la crise financière.

Je vous mets deux extraits :

Jacques a dit : « Une immense crise financière menace. A moins d’agir vite, elle frappera, probablement au cours de l’été 2023. Et si, par procrastination générale, elle est reportée, elle n’en sera, plus tard, que plus sévère. Nous avons encore tout pour la dominer vraiment, à condition de comprendre que c’est tout notre modèle de développement qui est en cause ».

Il pose le décor dès le début de l’article. Le constat est là. Ce qui m’a intéressé ce sont les réponses qu’il apporte.

Jacques a dit : « Il y a à cela quatre solutions : des économies radicales, dans le même mode de développement, (qui ne feront que créer de la misère et de la violence) ; une relance budgétaire et monétaire (qui ne fera que reporter l’échéance) ; la guerre (qui conduira au pire, avant peut-être d’ouvrir des opportunités pour les très rares survivants). Et enfin une réorientation radicale de l’économie mondiale vers un mode de développement nouveau, avec un tout autre rapport à la propriété des biens de consommation et du logement, réduisant à la fois l’endettement et l’empreinte climatique. »

Intéressant n’est-ce pas ? Que vont-ils choisir ?

Peu importe ce qu’ils choisiront comme solution, elle ne sera jamais à notre avantage de toute façon.

Je rajouterai que cette situation où toutes les caméras sont braquées sur les émeutes, la maison du maire attaquée, la banlieue, le flic assassin, …. font oublier aux froncés l’inflation, l’affaire du fonds Marianne, Bruno Le Maire est son anus dilaté, Palmade, la guerre en Ukraine, la chute du dollar, les faillites bancaires, les affaires Biden aux US, les effets secondaires du vaxx, la corruption d’Ursula, les faillites d’entreprise, les lois votés en catimini …………. Diversion, diversion, diversion.

Je ne cite que ces deux hypothèses pour l’instant, car elles me semblent les plus pertinentes au vu de la situation actuelle. Son évolution pourra ouvrir d’autres portes sur d’autres possibilités.

Affaire à suivre.

Sources:

Article de Jacques Attali https://www.attali.com/finance/crise/

Sun Tzu, L’art de la guerre, p.62- éd. Flammarion. Avril 2017.

Carl Von Clausewitz, De la guerre, P.101, éd. Perrin. 1999.