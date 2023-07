Franz :

Sur le chemin du tapin, au milieu du périphérique avec tous ces cons, les entrepôts et entreprises de couleurs noires, la « kaaba » ikéa affirmant sa suprématie du CA sur les autres, en route pour l’aliénation de 8h avec des beaufs remplis de disciplines diverses, je vous écoutais…

Coran :

« Seigneur, sauve-moi ainsi que ma famille de ce qu’ils font. »

Pas à pas, le peuple britannique se prépare à la guerre.

« La Grande-Bretagne devrait s’engager directement dans une guerre contre la Russie, nous sommes en guerre en Europe, nous devons passer à la loi martiale.

-Tobias Ellwood, président de la commission de la défense du Parlement britannique

Philippe de nulle part :

Vous avez raison, Nicolas, l’épisode du radeau est un parfait symbole de l’époque. J’avoue préférer le récit de Georges Blond à la fiche de police kikipédia. Extraits de *La grande aventure des océans*, dans la collection « Omnibus » :

Est exemplaire, pour commencer, la démission du chef devant les difficultés puisque c’est Schmaltz, haut fonctionnaire et simple passager, qui décide de construire un radeau :

« Spectacle stupéfiant, peut-être unique dans les annales de la Marine : l’abdication du capitaine. Chaumareyx (orthographe de Blond, également celle des vieux Larousse) ne veut plus rien commander, il cesse d’assumer sa responsabilité. Et c’est le gouverneur du Sénégal qui dessine le radeau ; c’est lui qui supervise sa construction hâtive avec les mâts, les vergues, les filins de la *Méduse* -– bref, avec les moyens du bord. » (p. 132)

Encore le travail est-il bâclé, ce que l’urgence n’excuse pas (« Safety Third », anyone ?) :

« Celui-ci [le radeau] progressait immergé presque d’un mètre, car nul n’avait songé à le monter sur des barils, qui l’eussent maintenu à flot. Dix-sept hommes, le voyant si peu confortable, avaient préféré rester à bord de la *Méduse*. » (p. 133)

A l’abri, les *importants*, savoir Schmaltz et Chaumareyx, se concertent — complotent ! — pour abandonner le poids [bientôt] mort :

« On convint finalement que la meilleure chance qu’on avait de s’en tirer consistait à appliquer la formule : «Chacun pour soi et Dieu pour tous.» Autrement dit, les occupants des deux premières chaloupes tranchèrent les aussières qui les reliaient au reste du convoi. » (p. 133)

Un premier acte ignoble qui évidemment justifie les suivants (c’est ainsi que la corruption des maîtres autorise celle des valets, au nom de la solidarité des pourritures et des médiocres) :

« Finalement, d’autres aussières furent tranchées et le radeau laissé entre les mains de la providence. » (p. 133)

L’honneur aura été sauvé par un tout petit nombre de notables militaires et civils (Coudein, Corréard, Savigny, Lozach…) :

« Les officiers – une poignée – étaient des «volontaires» qui, refusant les canots, avaient jugé de leur devoir de rester parmi les plus déshérités. » (pp. 133 et 134)

Et c’est la déesse Alea, maîtresse de l’imprévu dans l’histoire, qui autorise le sauvetage :

« Or, fait à peine croyable, personne ne les [d’éventuels survivants] cherchait. Et lorsque l’*Argus*, envoyé pour repérer l’épave de la *Méduse*, rencontra, *par hasard*, sur sa route le lamentable radeau, il n’y restait qu’une quinzaine de moribonds. C’était le 27 juillet 1816. » (p. 136)

Et voilà !

Le traitement des événements par l’administration et la presse n’étonnera personne :

« Savigny, l’élève chirurgien de la Marine, fut le premier rescapé à atteindre Paris. Il fit tenir un rapport à son ministre, Dubouchage. Le lendemain, le *Journal des débats* en publiait quelques extraits. On racontait l’histoire du naufrage, le calvaire du radeau […] L’opinion réagit, l’opposition s’en prit au capitaine responsable de la mort de cent cinquante-neuf personnes (six hommes des quinze du radeau avaient succombé après le sauvetage et des dix-sept restés à bord de la Méduse, on n’en sauva que trois). Fait aussi stupéfiant que tout le reste, Savigny fut chassé de la Marine pour indiscrétion. » (p. 136)

« De plus en plus pire », pour reprendre la meilleure traduction de « curiouser and curiouser » : le Système continue à défendre l’incapable et le criminel !

« Corréard – l’ingénieur géographe – revint. De ses mains, il composa et imprima son témoignage auquel collabora Savigny, qui n’avait plus rien à perdre. Corréard fut jeté en prison et la brochure saisie ! » (p. 136)

Par chance — toujours le hasard –, grâce aux presses anglaises, le scandale est vite connu de l’Europe entière. Le Système, malgré ses réticences, doit poursuivre l’innocent (voir *infra*) Schiappus (e pluribus una !) mais avec indulgence et bienveillance :

« Duroy de Chaumareyx, enfin traduit en conseil de guerre, déclara qu’il ne voyait pas de quoi il était coupable. L’opinion réclamait sa mort. On le dégrada, le condamnant à trois ans de prison. » (p. 136)

Non seulement la peine prononcée est dérisoire, mais encore le condamné redevenu libre se verra offrir un emploi de percepteur ! La métamorphose de l’assassin en voleur vaut son pesant de caramels. Le Système sait *recycler* ses bons serviteurs.

Ce naufrage, quel beau de sujet de feuilleton révisionniste pour Netflix. 😉

Conte à écrire : écoeuré par les êtres humains en général et par les Français en particulier, le Tétragramme s’est retiré du monde. Il s’est incarné pour vivre sur une petite planète désertique située dans une galaxie très, très lointaine. Un jour, on frappe à la porte de son refuge. Il s’arrache à sa lecture pour ouvrir : c’est Satan qui réclame l’asile politico-théologique. « Ils en font trop. Leurs ignominies m’inspirent autant de dégoût que de mépris. Je ne peux plus les voir. »

Les deux exilés, longtemps ennemis, se regardent en souriant puis, réconciliés grâce à l’infâme créature *progressiste*, s’agenouillent, qui se mettent à prier : « Nos Pères qui êtes au-dessus des cieux, anéantissez-les tous. »

