Une nouvelle Loi de programmation militaire permettant à l’Etat de réquisitionner tout ce qu’il veut

dans Politique — par Bernard Gantois — 3 juillet 2023

Projet de loi de programmation militaire

Le texte de l’article 23 du projet de Loi de Programmation Militaire qui doit bientôt être votée permettra au gouvernement, dans des conditions extensibles à la demande dont la rédaction est particulièrement floue, de réquisitionner tout ce qu’il veut tant en ce qui concerne les personnes que les biens.

Article 23 PLPM 2023 :

En cas de menace pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, la protection de la population, l’intégrité du territoire, la permanence des institutions de la République ou (cas nouveau) de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’Etat en matière de défense, qu’elle soit actuelle ou si elle n’est pas immédiate, seulement prévisible, l’article L. 2212-1 nouveau du code de la défense permettra (s’il est définitivement adopté) au Président de la République, via un décret en conseil des ministres, d’ordonner la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour parer à cette menace ou d’habiliter l’autorité administrative ou militaire à procéder à ces mesures.

Le fait de refuser de déférer à la demande de recensement des personnes, biens et services ou à la convocation à des essais ou à des exercices ou encore de refuser le blocage des biens sera pénalement sanctionné par un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, suite à l’adoption de l’amendement du Gouvernement par le Sénat. Le projet de loi est toujours en cours de discussion.

Députés et sénateurs se réuniront le 6 juillet 2023 en commission mixte paritaire, pour tenter de s’accorder sur une version finale du projet de loi. Le gouvernement espère promulguer le texte autour du 14 juillet.

Source : Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

https://www.huffingtonpost.fr/politique/video/emeutes-eric-dupond-moretti-met-en-garde-ceux-qui-mettent-des-trucs-sur-snapchat_220027.html

https://numidia-liberum.blogspot.com/2023/07/amerique-le-premier-veritable-empire.html

Je ne sais pas si tu as tout ça en tête mais la loi en cours ressemble au :

décret 13603, créé par Barack Obama en 2012 et qui permet au gouvernement fédéral de s’approprier tout, de la terre à la nourriture en passant par les armes à feu en cas d’urgence nationale

Il peut réquisitionner également les sources d‘energie

il permet l’entrée sans mandat chez les particuliers par la police et l’internement sans jugement et à durée illimité des dissidents (compatible avec le projet grey van de bush pour emmener vers des black sites?)

Il y a eu une tentative à Noël 2021 pour en passer un analogue en France.

Cela a donc l’air de faire partie d’un vieux plan.

Je ne sais à quelle type de réquisitions il faut s’attendre :

-Neutralisation des citoyens : désarmement,récupération des réserves des paysans, stock de bouffe, médocs?

-Collectivisation des terres et de l‘énergie : réquisition pour récolte -> transition vers des kolkhozes ?

-Extension de la guerre : réquisition pour l‘armement, milice, conscription, loi martiale par décret…

-Réquisition dans des camps de travail, internement de l’opposition

Bref ça ouvre des perspectives, il y a matière pour faire un conte d’anticipation. Ne serais tu pas inspiré?

En tout merci de m’avoir fait découvrir « Un séjour en France » de Taine, Debord et Bernanos en plus de tes pdfs.

Amicalement,

Un lecteur