« J’ai été militant de base au Parti socialiste dans les années 90, puis membre d’une association citoyenne, Réinventons Nanterre. Je suis trésorier de la Ligue des droits de l’homme de Nanterre. Toutes ces activités et fonctions, en plus des actions bénévoles effectuées auparavant, ne m’ont assuré aucune intégration sociale. Pendant un temps, elles ont pu ralentir mon projet de folie destructrice. D’autres barrages et digues étaient constitués par ma famille, par une éthique qui m’imposait de refuser le meurtre et de faire du mal, et par le souvenir de gens dignes et luttant contre le racisme et pour la démocratie que j’avais connus au Kosovo et en Bosnie-Herzégovine. J’ai lutté pendant de nombreuses années contre ce projet, mais n’étant rien socialement, n’ayant plus d’ami proche, ni de famille, ni ne me battant jusqu’au bout pour des causes auxquelles je devais croire, j’ai compris que je n’avais plus ma place nulle part. Donc, je devais m’éliminer. Normalement, si j’avais été un vrai rebelle, un vrai combattant, j’aurais dû me battre pour protéger des gens contre les criminels de guerre, contre des gens prônant le racisme ou une vision totalitaire du monde. Je ne m’en suis pas donné les moyens, je n’en ai pas les capacités intellectuelles, physiques, physiologiques. J’ai toujours vécu dans une prison mentale dont j’étais le propre geôlier. »

« Puisque j’étais devenu un mort-vivant par ma seule volonté, je décidais d’en finir en tuant une mini-élite locale qui était le symbole et qui était les leaders et les décideurs dans une ville que j’ai toujours exécrée. Je n’ai pas trouvé les antidotes pour me respecter moi-même et les autres. Je n’ai pas atteint un idéal d’humanisme et m’étant laissé aller au désœuvrement et à l’échec, j’ai voulu tuer pour prendre ma revanche sur moi-même et sur ces symboles de puissance qu’ils constituent. J’ai voulu connaître la griserie et le sentiment d’être libre par la mort. (…) Je ne supportais plus cette mascarade de démocratie locale, sachant que moi, simple citoyen, je n’ai aucune réalité de contrôle sur ce pouvoir et que je n’étais qu’un pion par rapport aux véritables enjeux politiques et à la réalité du pouvoir, face à ces notables qui m’ont toujours pris pour un con quand je militais. »

« J’avais projeté de tuer ces gens à d’autres conseils municipaux précédents, mais j’avais encore des garde-fous moraux et des inhibitions. Pour m’en débarrasser, j’ai tout fait pour me tuer socialement, intellectuellement et affectivement : vie de vieux garçon ; aucune connaissance d’un métier dont je serais fier ; aucune expérience de construction de lien durable avec des gens, impossible d’aimer et d’être aimable […]. Je m’étais depuis longtemps mis dans une logique de destruction. Je ne voyais pas comment changer le cours des choses même si j’avais le choix et que j’aurais dû lutter comme un fou pour la vie. »

« N’ayant rien conquis, rien à transmettre, je voulais tuer plutôt que de finir en prison, à l’hôpital psychiatrique ou comme un clochard. Il était aussi absolument nécessaire que je me supprime dans le même temps. Une de mes armes devait me servir à me suicider, le Smith and Wesson, mais j’ai été maîtrisé par les élus et les policiers. À cette occasion, j’ai reçu des coups de pied par un élu au visage et je me suis cogné moi-même la tête par terre pour me la fracasser. »

« Hier soir, j’ai quitté mon domicile à 18 heures, j’ai juste pris avec moi trois armes, deux Glock 17 et 18, et un Smith and Wesson. Pour le Smith and Wesson, j’avais prévu vingt cartouches environ et garni le barillet de six cartouches. Pour les Glock, j’avais pris plusieurs chargeurs que j’ai approvisionnés chacun de quinze cartouches de 9 mm. J’ai mis mes trois armes dans les poches intérieures et extérieures de ma parka. C’est la première fois que je venais armé à un conseil municipal. Je suis arrivé à pied à 19 heures, je me suis installé sur un siège du public au milieu de la salle. Assis à ma gauche, un élu que je connaissais de l’association Réinventons Nanterre. »

« J’ai assisté à l’ensemble du conseil et, durant tout ce temps, je me suis demandé si j’allais passer à l’action ou pas. Je ne sais pas quelle proportion idéologique et psychiatrique peut expliquer le pourquoi de mes meurtres. À la fin du conseil, toutes mes inhibitions se sont levées et j’ai compris que je devais passer à l’acte et ne pas partir sans avoir rien fait. Je n’avais plus de notion de l’heure, le public a quitté peu à peu la salle, les élus s’apprêtaient également à le faire. À ce moment-là, je me demandais encore ce que je devais faire. Dans les dernières minutes du conseil, je me suis dit, et j’ai compris que je ne pouvais plus reculer : c’était maintenant ou jamais. »