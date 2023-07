https://tass.com/politics/1643139

UNE PREMIÈRE !

ZELENSKY RECONNAÎT À MOTS COUVERTS L'ÉCHEC DE SA CONTRE-OFFENSIVE

Ce n'est pas l'opération vérité mais c'est un sacré virage dans le narratif: contraint par les faits,le héros de LCI et de BHL avoue implicitement la supériorité de la Russie.https://t.co/hnl2sQ7c3N pic.twitter.com/yW0ck4BAMl — François Asselineau (@UPR_Asselineau) July 6, 2023

🚨 RUMEURS SUR L'IMMINENCE D'UNE ATTAQUE SUR LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE ZAPOROJE

Selon la Porte-parole du MAE russe, l'🇺🇦 s'apprêterait à attaquer cette centrale en désespoir de cause,au vu de l'échec de sa contre-offensive et pour forcer l'OTAN à basculer dans un conflit nucléaire https://t.co/Zgu5tFvxwP — François Asselineau (@UPR_Asselineau) July 5, 2023

En 2065, la Terre a été envahie par des créatures extraterrestres appelées Fantômes. Par contact physique, les Fantômes ont la capacité d’absorber l’esprit Gaïa des êtres vivants, les tuants instantanément – un contact bref entraînant quant à lui une infection. Les humains survivants habitent des villes protégées par des boucliers d’énergie que les Fantômes ne peuvent traverser et mènent la guerre contre les envahisseurs pour libérer la planète. Après avoir été infectés lors d’une expérience, le docteur Aki Ross et son mentor, le docteur Sid, découvrent un moyen de vaincre les Fantômes et réunissent huit esprits dont les signatures, une fois unies, peuvent détruire les Fantômes. Aki recherche le sixième esprit dans les ruines de New York alors qu’elle est prise au piège par les Fantômes. Elle est alors sauvée par Gray Edwards et son escadron, Deep Eyes, composé de Ryan Whittaker, Neil Fleming et Jane Proudfoot. On apprend alors qu’Aki et Gray sont romantiquement engagés…