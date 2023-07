C'est à peine exagéré…

Et même pas complotiste, puisque c'est voté. https://t.co/gSlAjt6KJb — phil.bechade (@pittbull_grrr) July 7, 2023

Le maire dont la famille a été attaquée, la devanture de leur maison ne présente que de la suie. Une personne, voulant faire vraiment des dégâts, aurait enfoncé la maison avant de mettre le feu à sa voiture et non l’inverse ! D’autant plus que la suie se trouvait sur un espace vitré, une sorte de verrière qui ne présente aucuns dégâts majeurs.

Pourquoi la mafia empêcherait une émeute ? Est-ce que la drogue cesse subitement d’être disponible à cause d’une émeute ?

Est-ce qu’un président danse sur du Elton John pendant qu’une partie de son pays est à feu et à sang ?

L’assemblée Nationale n’aurait pu adopter l’article 3 du projet de loi sur les écoutes de citoyens, de même que le contrôle en ligne, aussi rapidement sans un évènement »majeur ».

https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/adolescent-tue-par-un-policier-a-nanterre/mort-de-nahel-a-nanterre-ce-que-l-on-sait-des-premiers-elements-de-l-enquete_5933993.html

Cliquer pour accéder à CommentairesSurLaSocieteDuSpectacle.pdf

On nous dit : le gouvernement ne pourra pas réquisitionner sur motif pandémique ou climatique car « pas de lien avec la défense »



Ah bon? Qui a fait des « conseils de défense sanitaire» et des « conseils de défense sur l’énergie» ?!



Avec cette loi ils feront ce qu’ils veulent ! — Florian Philippot (@f_philippot) July 6, 2023

On en revient à cette incroyable loi ! Comment des députés et sénateurs ont pu voter ça !!! C'est Hallucinant https://t.co/5mOjePLeGe — SILVANO TROTTA OFFICIEL (@silvano_trotta) July 6, 2023

Macron peut tout oser, tout subvertir, détruire les fondements de la République, mentir, narguer puis voler et violenter les français : ils ne réagissent pas, ils tolèrent tout… ils s'en foutent .



Ce qui décrit le mieux la force morale des français ?



Une serpillière usagée. https://t.co/6GL2B6vpUU — phil.bechade (@pittbull_grrr) July 7, 2023

EFFONDREMENT DE LA CONSOMMATION SANS PRÉCÉDENT DEPUIS UN TIERS DE SIÈCLE !

📉 La chute de la consommation des ménages pour

-biens tous confondus

-produits alimentaires

-tabac

n'a aucun précédent depuis 1980 (données mensuelles Insee).

😲 CELA LAISSE PRÉVOIR UN TSUNAMI POLITIQUE. https://t.co/tCnI56Si0S — François Asselineau (@UPR_Asselineau) July 7, 2023