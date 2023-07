Je vous avoue avoir pris comme un coup de bambou ces derniers temps, tellement l’actualité est lugubre et en même temps très fournie en évènements…minutieusement mise en scène par ce que j’appelle « les entités sans âme ». La mort de Nahel (NDLR : mort, Nahel ? En deuil, sa mère ? En révolte et en mode guerre civile, les banlieues ? En mode Grand Reset, nos vacanciers se tapant gentiment 980 kilomètres de bouchons de Liège à Marseille ????), ainsi que ce brouhaha déclenché depuis et les « émeutes » m’avaient presque fait espérer à un moment que le grand chaos pouvait avoir lieu. Il aurait suffi d’un grain de sable dans la matrice…mais LE DIVIN en a décidé autrement. Les « catastrophes » arrivent par vagues, ce qui donne de l’espoir à ceux qui attendent « la fin « (pour moi synonyme de délivrance), cet espoir suivi de désespoir étant une fois de plus une nourriture délectable pour les démons qui se nourrissent de toutes nos émotions, qu’elles soient positives ou négatives. En créant du « louche », on leur remplit une assiette appétissante qui les rassasie encore pour un petit moment, en attendant le prochain évènement -déjà en préparation dans la matrice- qui remplira à nouveau leur assiette.

Mais non, à chaque fois ça fait plouf…

La seule solution que j’ai trouvée à ce jour pour rester en vie dans ce monde en involution permanente est de vivre ma vie de tous les jours simplement, sans ignorer ce qui se passe mais en regardant cela comme un film -de mauvais goût certes- mais en y prenant part le moins possible. Rester spectatrice de ce qui m’entoure mais impliquée dans mes propres renoncements qui définiront à l’heure H la qualité de mon passage de l’autre côté du miroir.

Finalement, tout ce qu’on nous prépare n’est que le piège final, une sorte de diversion pour nous faire oublier que nous avons tous notre propre solution pour échapper à cet enfer : l’introspection qui doit nous mener vers le pardon envers nous-mêmes… Le fait de ne plus consentir à ce qui nous est proposé -par des petites actions dans la vie de tous les jours -est pour moi la solution vers la libération de nos âmes. Mon ami Vincent me disait ce matin (alors que nous reparlions de votre article « Carlos Castaneda, le grand reset et les prédateurs) : N’étant plus soumis, notre intelligence se réveillerait elle alors ?… » Certainement ou plutôt, c’est certain…

Et lorsque cet éveil se fait sentir, nous avons à l’intérieur de nous-mêmes une connaissance innée qui se manifeste à travers nos intuitions que nous consolidons par des recherches, la lecture, et nous pouvons tous mener l’enquête à la recherche de tout ce qu’ »ils » ne veulent pas que l’on sache, découvrant des bribes de vérité qui allègent notre fardeau. Comme nous le dit le Christ : « La Vérité vous rendra libres ». Et cette vérité est en filigrane dans la parole du Christ (non trafiquée). Il faut que chacun expérimente la Parole de Jésus révélée. Travail de chaque instant…

A bas l’illusion même si vivre sans illusions est invivable…

Une de mes grandes découvertes de ces derniers mois, est que le monde dans lequel nous vivons est une vaste fumisterie cependant nécessaire au réveil des âmes. Notre présence sur cette terre, au-delà de servir de nourriture à des prédateurs mal intentionnés (c’est notre âme qu’ils veulent à la fin de tout cela) nous permet de faire la prise de conscience indispensable dans cette incarnation (la dernière peut être avant le grand évènement plasma, une comète ou un autre cataclysme cosmique comme il y en a déjà eu…mais chut, faut pas en parler… voir le film don’t look up- à mourir de rire

: https://fr.wikipedia.org/wiki/Don%27t_Look_Up_:_D%C3%A9ni_cosmique, https://www.youtube.com/watch?v=wplebVZB8FQ)…

…Prise de conscience nécessaire afin d’échapper aux manipulations qui pourraient nous attendre de l’autre côté. Car la réalité étant fractale, on ne peut s’attendre à mieux à un certain niveau dans l’après vie. Je suis certaine que cette fin de cycle ouvre des fenêtres (Windows tiens, tiens…) pour sortir de cette matrice où le cycle des réincarnations est un jour sans fin. La petite porte me paraît à portée d’âme, et elle laisserait passer ceux qui ont renoncé à ce monde et à ses artifices (« renoncer à Satan et à ses pompes » selon le rituel ancien du baptême d’avant Vatican II-comme quoi dans la religion tout n’est pas à jeter…), leur permettant de rejoindre un monde un peu comme celui d’Avallon (roman de Marie Roca ) …

https://www.generationcitesdor.com/page-d-articles/marie-roca-avallon Extrait : voir pièce jointe

Bref…étant de plus en plus réaliste sur la nature de ce qui m’entoure et donc ma propre nature, essayant de me regarder sans jugement mais plutôt à travers le filtre du pardon (ce n’est pas gagné), je trouve que cette époque épouvantable est « diablement passionnante » !!!

Deux sites intéressants sur la possible réalité de notre monde :

Paul Ponssot : https://www.audeladelillusion.fr/

Marc Gray : https://odysee.com/@FREEDOMUFOS:8?&sunset=lbrytv

Nos textes sur Castaneda et Maupassant :

https://lesakerfrancophone.fr/carlos-castaneda-le-grand-reset-et-les-predateurs

https://lesakerfrancophone.fr/maupassant-et-le-horla-avenement-des-predateurs-aux-temps-technologiques

https://lesakerfrancophone.fr/le-grand-reset-a-travers-les-ages-tocqueville-et-la-destruction-des-indiens-damerique-qui-preceda-la-notre

Grasset sur ce navet :

https://www.dedefensa.org/article/deni-cosmique-il-ny-a-plus-de-pilote

