À la suite de l’information selon laquelle le milliardaire d’extrême gauche George Soros a cédé à son fils le contrôle total de son empire de 25 milliards de dollars, Alex a exposé sa vision despotique de l’avenir de l’internet dans une interview accordée au Wall Street Journal.

« Je suis beaucoup plus politique », a déclaré Alex Soros, se comparant à son radical de père !

« Même si j’aimerais que l’argent disparaisse de la politique, tant que l’autre camp le fera, nous devrons le faire aussi », a-t-il affirmé.

D’après Slaynews.com, les comités d’action politique financés par Soros sont devenus un facteur majeur dans les élections américaines.

George Soros a été le plus grand donateur du parti démocrate lors des dernières élections américaines et son financement des petites élections de procureurs locaux lui a permis de prendre le contrôle du système judiciaire américain.

Alex Soros a déclaré qu’il s’efforçait actuellement d’améliorer le soutien des Hispaniques et des Noirs aux politiciens démocrates.

Selon Fox News, le nouveau chef de l’empire Soros s’est rendu au moins 17 fois à la Maison Blanche du président démocrate Joe Biden depuis 2021.

Trois visites ont eu lieu entre le 8 et le 10 février, selon Slay News.

Plusieurs hauts fonctionnaires de l’administration Biden figurent sur les registres des visiteurs comme étant ceux qui ont rencontré Alex Soros.

« Alexander Soros est prêt à diriger le réseau politique et philanthropique de sa famille, qui pèse plusieurs milliards de dollars », a déclaré Scott Walter, président du Capital Research Center, selon le Washington Examiner.

« Comme son père, il s’acoquine avec les dirigeants de la Maison Blanche et du Congrès qui sont prêts à obéir aux ordres de la famille sur des questions telles que la criminalité, l’immigration, la politique électorale et bien d’autres encore, tandis que les Soros exploitent tous les types de dons : argent aux partis, groupes de dépenses indépendants et soi-disant ‘organisations caritatives’ », a-t-il ajouté.

Selon le New York Post, Mike Howell, directeur du projet Oversight à la Heritage Foundation, a déclaré que l’accès d’Alex Soros à la Maison Blanche de M. Biden constituait une préoccupation majeure.

Howell pense que la famille Soros a déjà « causé d’énormes dégâts à notre pays ».

« Le programme de Soros est un programme de mort et de destruction au nom de l’ouverture des frontières et de la fin de la civilisation occidentale », a-t-il déclaré.

« L’administration Biden et le mouvement des procureurs véreux pourraient être son investissement le plus dommageable pour l’ Amérique à ce jour ».

Matt Palumbo, auteur de « The Man Behind the Curtain : Inside the Secret Network of George Soros » (L’homme derrière le rideau : le réseau secret de George Soros), a déclaré que la famille Soros était profondément ancrée dans l’administration Biden.

« Dans toute la Maison Blanche, il y a une emprise Soros quelque part, et son fils est le nouvel ambassadeur de son père », a déclaré M. Palumbo.

Le président de Judicial Watch, Tom Fitton, a déclaré que, quel que soit l’homme de paille de la fondation et des PACS soutenus par Soros, George Soros est toujours aux commandes.

« Ne vous laissez pas distraire par le nom d’Alex dans le registre des visiteurs ; c’est un représentant de George Soros qu’ils cherchent à rencontrer à la Maison Blanche de Biden », a déclaré Fitton.

« C’est toujours lui qui mène la danse.

« C’est son argent, ce sont ses fondations.

