Bon, les gueux,

on vous avait demandé de choisir la couleur de l'argent (à défaut d'en détenir des quantités suffisantes) mais vous êtes décidément trop incompétents et capricieux pour décider.



Alors on va vous transformer tout ça en monnaie numérique: problème réglé, les cons ! https://t.co/WuJp0l83vZ