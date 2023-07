Les jérémiades des anciens officiers du Grand Orient de France – il y en a un dans la liste de mes destinataires – n’y changeront rien.

Nous sommes entrés, bel et bien, et corps et biens, dans le règne de la bête …

Jésus ne signifie plus rien en occident, alors que l’antipape François n’est qu’un androïde au service des super-loges qui président à la Grande Messe qui consistera à mettre en branle le FEU nucléaire alors que l’ensemble de l’humanité rôtira sans autre forme de procès.

Cela est « juste et bien », après que la Bête se soit jetée sur la Sainte Russie, les Orthodoxes et les Soufis s’uniront et se sera la FIN de l’Imperium latin, le Saint-Siège et ses affidés de l’Ordre de la Jarretelle périront comme des pantins désarticulés.

Et, l’Ordre du Pégase qui se croit invincible sera anéanti, une fois pour toute.

Les BRICS et leurs forces armées ne sont que des proxies, le Président Macron a beau les supplier d’accepter la France dans leur rang, mais que faire d’une ancienne puissance faillie ?

Davos est sous la houlette d’un descendant d’Officiers germaniques qui n’ont jamais fait dans la compromission ou la dentelle pour anéantir leurs ennemis, alors la gauche woke et la droite catho intégriste ne sont que des béni-oui-oui qui seront bientôt sacrifiés sur l’autel de la REAL POLITIK.

Maintenant que les Catholiques se prostituent auprès des plus offrants, montrant leur cul aux démons woke; la gauche se contentant de consommer des poupons et les environnementalistes prônant l’extinction de la race (…) humaine, il ne reste plus rien pour contredire l’oeuvre grandiose luciférienne telle que préparée. par les Officiers des Ordres Thélémites et Martinistes.

La crise de la Covid, la guerre en Ukraine, les feux de forêt au Québec, tout simplement un préliminaire, une mise en bouche avant l’arrivée des plats principaux :

– la monnaie digitale;

– les implants sous-cutanés et l’identité par nanoparticules;

– l’abolition de la famille, les enfants devenant la propriété de l’état, donc des pédophiles;

– les personnes âgées forcées de travailler jusqu’à la mort, sous peine d’euthanasie prématurée;

– l’abolition de toute forme de propriété privée;

– la fin de toutes les cultures;

– la mise en place de BABEL.

C’est maintenant et c’est pas de la conspiration ou un effet de manche.

Et, on se dit, finalement, que c’est TRÈS BIEN AINSI. L’Occident aura ce qu’il mérite :

une liquidation des stocks plus vite que prévue.

Grand bien vous fasse, parce que c’est l’ENFER ici et là-bas, partout qui vous attend 🙂

