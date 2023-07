DÉTOURNEMENT D'UNE PHOTO DU SOMMET DE L’OTAN À VILNIUS

Je relaie ci-dessous ce cliché détourné, plein d'humour noir, qui circule sur Internet.

On y voit Zelensky isolé,ayant échoué à faire entrer l'🇺🇦 dans l'OTAN,et ramené à sa triste condition de larbin des🇺🇸et de leurs vassaux. pic.twitter.com/Z8KlhgUkQX — François Asselineau (@UPR_Asselineau) July 12, 2023

Biden a l'air perdu alors qu'il est conduit à travers le hall lors du sommet de l'OTAN en Lituanie. On lui dit de signer un document. « Ma signature ? Juste ma signature ? Biden ne fait plus jamais rien de sa propre volonté. https://t.co/x3JPfi15NI — SILVANO TROTTA OFFICIEL (@silvano_trotta) July 12, 2023

https://lesakerfrancophone.fr/la-visite-de-zelenski-au-sommet-de-lotan-en-images

https://lesakerfrancophone.fr/le-recul-de-lotan

http://smoothiex12.blogspot.com/

https://english.pravda.ru/world/157093-nato_summit_ukraine_russia/

https://english.pravda.ru/news/world/157091-biden_zelensky/

32views08:45

Boris Karpov 🇷🇺 📣 Chroniques de Russie

Boris Karpov 🇷🇺 📣 Chroniques de Russie

Photo

🔥

🔥⚡️Une journée noire pour les Forces Armées d’Ukraine près de Piatihatka : un échec sanglant d’un bataillon qui allait percer le front et se retrouver dans un sac à feu

Le flanc gauche du front Zaporozhye, la zone de défense de la 19e division de la 58e armée du district militaire du Sud.

▪️Tôt hier matin, le dernier jour du sommet de l’OTAN, les Forces armées ukrainiennes sont passées à l’offensive dans la région de Pyatikhatka-Zherebianka dans le district de Vasilyevsky en direction de Kamensky.

➨ Après une série d’attaques frontales ratées sur Zherebyanki, la 118e brigade du 10e corps des forces armées ukrainiennes a lancé une attaque le long d’une nouvelle route afin d’atteindre l’arrière de nos troupes dans cette zone.

➨ Les nôtres attendaient cette offensive. L’artillerie a commencé à écraser l’ennemi sur le chemin, puis le feu de poignard des mitrailleuses a coupé plusieurs pelotons à la fois.

➨ Après avoir rencontré une rafale de feu, l’infanterie des Forces armées ukrainiennes a perdu jusqu’à la moitié du personnel tué et blessé et a couru vers Pyatikhatki, où elle s’est cachée dans les tranchées et les ruines.

➨ Les cris sauvages des Forces armées ukrainiennes ont commencé sur les ondes. Une centaine de nos soldats bloqués par le feu et les champs de mines sur les flancs des militants ont prié pour leur soutien et leur salut.



➨ En conséquence, les compagnies de réserve des Forces armées ukrainiennes massivement « cinq cents », refusant tout bonnement d’aller à la rescousse, voyant la défaite du premier bataillon. ➨ Ceux qui tentaient d’évacuer les blessés n’ont pas pu les rejoindre à cause du feu massif de nos troupes.

➨ Puis la deuxième vague de l’offensive des groupes tactiques de compagnie des Forces armées ukrainiennes a commencé, elle a répété le sort de la première et a été vaincue par nos éclaireurs et artilleurs, les restes ont de nouveau fui vers Pyatikhatki.

➨ La troisième vague, en termes d’interceptions, a massivement échoué et n’a pas eu lieu.

➨ Pendant les combats, presque tous les commandants des groupes d’assaut des Forces armées ukrainiennes ont été tués ou grièvement blessés.

➨ Cette nuit, plusieurs dizaines de militants, au prix de nouvelles pertes sous nos tirs, ont pu s’échapper de Piatikhatki.

https://t.me/s/boriskarpovblog