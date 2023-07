Un certain nombre de cerveaux imprimés attendent un grand réveil, une belle arrivée messianique, un moment de réparation – alors que nous ne connaissons depuis le début de cette ère techno-moderne que des moments de trépanation. On guette toujours un bout du tunnel (voyez le Gothard…), un redressement final/terminal et un moment apocalyptique : si tous les crétins du monde comprenaient enfin…

L’essentiel de notre souffrance est pour le moment virtuel. Et c’est pourquoi Sénèque a raison de dire : ne sis miser ante tempus, ne sois pas malheureux avant le moment. Il n’y a pas de souffrance physique, il n’y a qu’une souffrance psychique réservée à une minorité de trop informés dont nous sommes. Cette conscience virtuelle ou psycho ne nous rend en rien supérieurs et fait de certains même des imbéciles – des complotistes. Le reste continue de consommer et de goberger comme si de rien n’était, le reste a bien raison.

Ne pas oublier non plus que les anticommunistes se sont couverts de ridicule au cours des âges… Le salut de droite ou de l’Esprit vient actuellement de l’Orient et de la Russie. Et le communisme a été plus facile à avaler pour les uns que le capitalisme déviant de l’ère du cool pour les autres. Il a moins altéré les humains que la tornade de la modernité occidentale, il était moins toxique.

De toute manière il se peut donc qu’il n’y ait plus rien à attendre pour « sauver l’occident » (qu’est-ce que cela peut vouloir dire ?) ; et que sa population à cet occident, du fait de sa séculaire soumission et de son addiction aux maux occidentaux (les médias, les infos, les grands mots) et à sa capacité hallucinatoire soit bientôt liquidée avec son assentiment ne doit émouvoir personne de sensé.

Virgil Gheorgiu a bien senti le truc dans sa Vingt-cinquième heure :

« Dans la société contemporaine, le sacrifice humain n’est même plus digne d’être mentionné. Il est banal. Et la vie humaine n’a de valeur qu’en tant que source d’énergie ».

Et de conclure moins lugubre que visionnaire :

« Nous périrons donc enchaînés par les esclaves techniques. Mon roman sera le livre de cet épilogue… Il s’appellera la vingt-cinquième heure. Le moment où toute tentative de sauvetage devient inutile. Même la venue d’un messie ne résoudrait rien. Ce n’est pas la dernière heure : c’est une heure après la dernière heure. Le temps précis de la société occidentale. C’est l’heure actuelle, l’heure exacte ».

Intelligence artificielle = esclave technique devenu maître. On est tous dans le vaisseau spatial de 2001, prêts comme les cosmonautes à être liquidés congelés ou expédiés dehors.

Les jours les plus chauds des 100.000 dernières années !!! Plus le mensonge est gros, plus l'imposture scientifique est sidérale, plus ça passe ?



Les agents du contrôle totalitaire par la peur, par le "pass carbone" suite à la propagande la plus éhontée… on vous voit ! https://t.co/bYNABZNodO — phil.bechade (@pittbull_grrr) July 12, 2023

https://www.zerohedge.com/personal-finance/us-music-lovers-fly-europe-cheaper-tickets



US Music Lovers Fly To Europe For Cheaper Tickets

BY TYLER DURDEN

MONDAY, JUL 10, 2023 – 10:15 AM

Beyoncé’s North American leg of her Renaissance World Tour kicked off in Toronto, Canada on Saturday.

Fans have been paying eye-wateringly high prices to see the superstar, with some tickets in Charlotte, North Carolina costing upwards of $800.

However, as Statista’s Anna Fleck reports, with concert ticket prices on the rise in the United States, some fans have decided they would rather pay for a flight and a cheaper European concert ticket than for a more expensive ticket to the same show on homeground.

The following chart looks at Daily Mail analysis of ticket sales on Ticketmaster to show just how much more expensive tickets can be in different cities in the U.S. compared to Europe, with Beyoncé’s Charlotte show costing more than three times that of the Stockholm gig.

It’s not only Beyoncé charging supreme prices in the U.S. though: Madonna’s gig in New York City cost $2,666 versus London’s $1,838, while Bruce Springsteen tickets were more than fivefold in Newark at $537, while Copenhagen’s cost $96 this year.

This chart uses data for selected concert tickets with comparable seating in the U.S. and Europe.

Once fans have paid for a ticket and arrived in their chosen city for the show, many of them have also had to splurge huge amounts on staying in hotels.

In Sweden, Beyoncé’s tour has even been blamed for ‘Beyflation’, as local prices were pushed up.

While, in the UK, hotels quoted anywhere from $570 (£450) to $1,270 (£1,000) a night in Cardiff, Wales on the night of the gig.

So, why have concert tickets become so expensive?

Firstly, where artists used to make money off of their albums, the uptake of music streaming means that revenue from their tracks is just a fraction of what it was before. This means musicians must now try to make money through other means, such as their live performances, instead. So-called ‘price-gouging’ by companies like Live Nation (the parent company of Ticketmaster), as well as general high demand, the rising costs of putting on a show and inflation are also some of the reasons to blame.

https://www.dedefensa.org/article/le-sommet-des-ames-perdues

DÉTOURNEMENT D'UNE PHOTO DU SOMMET DE L’OTAN À VILNIUS

Je relaie ci-dessous ce cliché détourné, plein d'humour noir, qui circule sur Internet.

On y voit Zelensky isolé,ayant échoué à faire entrer l'🇺🇦 dans l'OTAN,et ramené à sa triste condition de larbin des🇺🇸et de leurs vassaux. pic.twitter.com/Z8KlhgUkQX — François Asselineau (@UPR_Asselineau) July 12, 2023

