https://www.unz.com/article/the-collapse-of-the-west-spring-summer-2023/

https://t.me/s/boriskarpovblog

Le groupe de hackers « From Russia with Love » a eu accès à des informations classifiées sur l’organisation de la sécurité du sommet de l’OTAN à Vilnius…



Ce qui est intéressant :

1 Les principaux risques pour le système de sécurité du sommet sont l’OSINT et le facteur humain ;

2 Le sommet utilise le système de reconnaissance faciale Pimeyes et le système d’identification des utilisateurs du réseau Pipl ;

3 Le principal moyen de communication opérationnel est le Signal Messenger, qui s’est avéré être contrôlé par l’OTAN..



Eh oui, SIGNAL….

https://numidia-liberum.blogspot.com/2023/07/chine-le-seul-tableau-qui-explique-tout.html

Producteur Igor Lopatenok : Pour s’assurer que ce type [Zelensky] ne joue pas des tours avec ses oreilles et fasse soudainement la paix avec Vladimir Poutine, ses enfants et sa femme ont été pris en otage en Grande-Bretagne. C’est une autre couche de sécurité pour ces marionnettistes.