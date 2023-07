Étude Thales : 85% des Français interrogés sont prêts à utiliser le portefeuille d’identité numérique approuvé par l’Union Européenne. Les froncés sont les plus volontaires avec les italiens, ce qui confirme les analyses de Debord sur le spectaculaire intégré dont ces deux ex-peuples sont les fans les plus corrompus et les exécutants les plus redoutables.

Une étude d’envergure réalisée par Thales révèle que deux citoyens européens sur trois attendent avec impatience l’arrivée du portefeuille d’identité numérique européen. Il leur permettra de stocker directement sur leur smartphone leur carte d’identité, leur permis de conduire et autres documents et attestations officielles. Aujourd’hui, 27 % des européens interrogés utilisent un système national officiel d’identification numérique, tandis que 45 % d’entre eux ont recours à des scans et des photos non sécurisés et non officiels de leurs documents d’identité. Les Français sont les plus nombreux à déclarer être prêts à utiliser le futur portefeuille numérique européen !

La digitalisation des documents d’identité évite les casse-têtes liés à l’identification des utilisateurs

Après une première phase pilote en 2023, chaque État membre devra, d’ici 2024, proposer aux citoyens un portefeuille d’identité numérique utilisable dans toute l’Union européenne. Les résultats de l’étude indiquent clairement la nécessité d’une telle initiative européenne pionnière, visant à offrir une expérience utilisateur (UX) qualitative tout en assurant un niveau de sécurité maximal. L’étude révèle que 34 % des personnes interrogées rencontrent des difficultés à prouver leur identité lors du renouvellement d’un document d’identité, tandis que 30 % se heurtent à des problèmes lors d’un achat d’une valeur élevée. En revanche, parmi les personnes qui rencontrent de tels problèmes, le chiffre tombe à moins de 5 % en cas d’utilisation d’un format numérique.

Les portefeuilles numériques devront répondre aux plus hautes normes de sécurité

Dans tous les pays étudiés, à une exception près, le gouvernement se révèle être le fournisseur préféré du portefeuille électronique. En dépit du large soutien accordé par le public à cette initiative, les résultats indiquent que les fournisseurs de portefeuilles devront répondre aux préoccupations des utilisateurs potentiels en matière de sécurité et de confidentialité des données. L’étude montre notamment que 65 % des Européens considèrent la sécurité comme la caractéristique la plus importante de tout nouveau portefeuille numérique, devant la commodité et la confidentialité.

Les Français et les Italiens en tête des pays qui utiliseraient le plus le portefeuille numérique

Les Français et les Italiens se montrent les plus positifs à l’égard du portefeuille électronique, avec respectivement 85 % et 75 % d’entre eux affirmant qu’ils l’utiliseront. L’enthousiasme pour la solution dépend également de l’âge et de l’expérience des citoyens avec les fournisseurs de portefeuilles numériques (tels qu’Apple, Google, Samsung) et les systèmes nationaux d’identification, notamment BankID en Suède.

« En proposant aux citoyens un moyen sûr et pratique de prouver leur identité et leurs droits divers au moyen d’un smartphone, le portefeuille électronique permettra des interactions fluides et sûres entre les citoyens, les administrations et les entreprises privées. Les résultats de notre étude permettent aux fournisseurs de mieux appréhender les attentes des citoyens, et contribuent à favoriser l’adoption et l’utilisation des nouveaux portefeuilles qui seront mis en place dans toute l’Union européenne au cours des 18 prochains mois. En tant que chef de file de la sécurité numérique et fournisseur fiable d’identités numériques, Thales est déterminé à répondre à ces besoins en proposant des solutions de portefeuille ayant fait leurs preuves », a déclaré Youzec Kurp, vice-président des solutions d’identité et de biométrie chez Thales.

Menée par Thales, cette étude a été réalisée en décembre 2021. Au total, 1 835 citoyens de sept pays différents de l’UE ont répondu de manière détaillée à un questionnaire en ligne. Les résultats complets sont désormais disponibles dans un nouveau livre blanc : Understanding the European identity experience.

