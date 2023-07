Amal :

Bonjour Mr Bonnal,

Hier, lors de notre promenade, nous avons lu un mot de la mairie pour les festivités d’aujourd’hui: il parle de fête patriotique et non de fête nationale. La perversion des mots est là. Francesco me fait une remarque pertinente: « Nous allons vers le remplacement: nous ne fêterons plus à l’avenir la fête nationale mais la fête de l’union européenne ».

Pour info, les commerces sont ouverts toute la journée. Il me semble que ce n’était pas le cas, il y a quelques années.

Léon Bloy sur le 14 juillet (merci à Franz pour l’image et à Aymeric pour la référence) :

« Un jour, enfin, le 14 juillet 1880, elle vint s’asseoir, épuisée, sur un banc du Luxembourg. Elle avait donné, la veille, ses derniers sous à un logeur de très bas étage et ne pouvait plus acheter le morceau de pain qu’elle mangeait ordinairement dans la rue. À peine vêtue, n’ayant gardé des deux ou trois toilettes offertes par l’ami défunt que le strict nécessaire ; sans gîte maintenant et sans pâture, elle se voyait désormais livrée à Dieu seul, –comme une Chrétienne à un Lion. Elle venait d’entendre à Saint-Sulpice une de ces messes basses qui s’expédièrent fébrilement, ce jour-là, dans toutes les églises paroissiales, impatientes de fermer leurs portes à triple tour. Il était environ dix heures du matin. Le jardin était à peu près désert et le ciel d’une douceur merveilleuse. Le soleil faisait semblant de se diluer, de s’extravaser dans un bleu mitraillé d’or que noyait à l’horizon une lactescence d’opale.

Les puissances de l’air paraissaient en complicité avec la canaille dont c’était le grand jubilé. Le solstice tempérait ses feux, pour que six cent mille goujats se soûlassent confortablement au milieu des rues transformées en cabarets ; la rose des vents bouclait son pistil, ne laissant flotter qu’un léger souffle pour l’ondulation des oriflammes et des étendards ; les nuages et le tonnerre étaient refoulés, pourchassés au-delà des monts lointains, chez les peuples sans liberté, pour que les bombes et les pétards de l’Anniversaire des Assassins pussent être ouïs exclusivement sur le territoire de la République.

Cette fête, vraiment nationale, comme l’imbécillité et l’avilissement de la France, n’a rien qui l’égale dans l’histoire de la sottise des hommes et ne sera certainement jamais surpassée par aucun délire. Les boucans annuels et lamentables qui ont suivi ce premier anniversaire ne peuvent en donner l’idée. Il leur manque la bénédiction d’En Bas. Elles ne sont plus activées, actionnées par cette force étrangère à l’homme que Dieu, quelquefois, déchaîne, pour un peu de temps, sur une nation, et qui pourrait s’appeler l’Enthousiasme de l’ignominie.

Qu’on se rappelle cette hystérie, cette frénésie sans camisole qui dura huit jours ; cette folie furieuse d’illuminations, de drapeaux, jusque dans les mansardes où s’accroupissait la famine ; ces pères et ces mères faisant agenouiller leurs enfants devant le buste plâtreux d’une salope en bonnet phrygien qu’on trouvait partout ; et l’odieuse tyrannie de cette racaille que ne menaçait aucune force répressive…

p. 316-317

14 juillet – Macron « acclamé » par son peuple



Sur cette vidéo nous entendons bien mieux les sifflets et les huées de désapprobation, pas de paroles creuses de journalistes pour les couvrir pic.twitter.com/XpsfelLqg5 — Aliénor d’Aubigné ☦️🇷🇸🇷🇺🇫🇷🇦🇲 (@AlienorAubigne) July 14, 2023

VU SUR INTERNET

Le défilé militaire du "14 juillet apaisé" de Macron. pic.twitter.com/9tumuhHceH — François Asselineau (@UPR_Asselineau) July 14, 2023

NUL ET LÂCHE

▪️17/4/23

Craignant la fureur populaire, Macron gémit qu'il lui faut «100 jours pour agir au service de la France»

▪️14/7/23

100 jours après,il n'a rien fait mais se planque : pas d'allocution !

On n'a pas vu pareil nul et lâche à la tête de la France depuis 600 ans. pic.twitter.com/DSknSHsFHo — François Asselineau (@UPR_Asselineau) July 14, 2023

NOUVELLE HUMILIATION SADIQUE DE MACRON CONTRE BORNE

Qui connaît le sommet de l'État et la méticulosité du service du Protocole sait qu'il est IMPOSSIBLE que la PM ait été rétrogradée «par erreur».

Par perversité et méchanceté, Macron a dû trouver ça drôle.https://t.co/uJ5ceG9GB3 — François Asselineau (@UPR_Asselineau) July 14, 2023

Bonne fête patriotique :

💪BRAS D'HONNEUR🇺🇸

La Commission🇪🇺«ne voit pas de raison de reconsidérer» le recrutement d'une🇺🇸pour traiter le Droit de la Concurrence🇪🇺.

⚠️Le temps révèle l'énorme escroquerie dont ont été victimes tous ceux qui ont voté Oui à Maastricht en 1992 pour «faire contrepoids aux🇺🇸»⤵️ https://t.co/Pk8FpOIbWG pic.twitter.com/51H2Wr8jcS — François Asselineau (@UPR_Asselineau) July 14, 2023