Va-t-on vers le Titanic ou vers le radeau de la méduse ? On va vers le deuxième : des gouvernements de lâches et d’incompétents sacrifieront les plus faibles (les moins riches) et les contraindront par les armes à monter sur le radeau. M., U. et B. vont imposer le camp d’extermination numérique : enthousiasme froncé au RDV.

Le système occidental use de la peur pour se maintenir. Virus, terrorisme, chiites, climat, racisme, fascisme, Chine, sexisme, Poutine, ce qu’on voudra, tout justifie l’agenda.

Nous autres antisystèmes sommes aussi soumis à un feu croisé d’affolements divers : troisième guerre mondiale, faillite du système, acheter de l’or, fin des religions, culture Illuminati, disparition des libertés, de l’eau, de l’air, du reste… On en deviendrait drôle ! Cela n’empêche pas de continuer de cliquer et de laisser Assange à ses bourreaux.



Un qui en a bien parlé de cette conjonction du monde automatique moderne et de la croissance corrélée de la panique, c’est Ernst Jünger. Traité du rebelle, XIII…

« La peur est l’un des symptômes de notre temps. Elle nous désarme d’autant plus qu’elle succède à une époque de grande liberté individuelle, où la misère même, telle que la décrit Dickens, par exemple, était presque oubliée. »

Jünger évoque justement le Titanic ; on se souvient du succès effarant de ce film répugnant. Il écrit donc :

« Comment ce passage s’est-il produit ? Si l’on voulait nommer l’instant fatal, aucun, sans doute, ne conviendrait mieux que celui où sombra le Titanic. La lumière et l’ombre s’y heurtent brutalement : l’hybris du progrès y rencontre la panique, le suprême confort se brise contre le néant, l’automatisme contre la catastrophe, qui prend l’aspect d’un accident de circulation. »

Et puis en réfléchissant et en lisant le blog de mon meilleur lecteur (le blog c’est « guerre civile et yaourt allégé » ; le lecteur c’est « Philippe de nulle part »…), je suis arrivé à la conclusion que nous allons au radeau de la méduse. En effet :

Nous sommes dirigés par des imbéciles qui vont nous échouer.

Ces imbéciles vont nous sacrifier, des plus pauvres ou plus moyens.

Et rappel : ils ne sont descendus sur le radeau que sous la menace des armes.

Extrait du yaourt allégé donc :

« Sur le radeau de La Méduse les officiers et des notables s’étaient réservé l’endroit le moins exposé aux vagues et avaient pris soin d’enlever leurs armes aux soldats et de garder les leurs. Très rapidement devant le manque de nourriture et les risques de naufrage ils réduisirent par plusieurs tueries la population du radeau afin de « réprimer des mutineries ». Les rares rescapés à être finalement secourus furent bien évidemment des officiers et des notables. Il ne reste plus qu’à transposer cette sinistre histoire à l’échelle planétaire. » De la Méduse à Macron-Gates-Ursula, toute leur apocalypse postmoderne est expliquée là. Tocqueville toujours : « leur ôter le trouble de penser ET LA PEINE DE VIVRE ». Bravo au yaourt allégé ET merci à Théodore Géricault. « Les puissants ont été mis sur des canots, la piétaille (menacée au fusil) sur le radeau (l’Immortel Alain Decaux). »

NUL ET LÂCHE

▪️17/4/23

Craignant la fureur populaire, Macron gémit qu'il lui faut «100 jours pour agir au service de la France»

▪️14/7/23

100 jours après,il n'a rien fait mais se planque : pas d'allocution !

On n'a pas vu pareil nul et lâche à la tête de la France depuis 600 ans. pic.twitter.com/DSknSHsFHo — François Asselineau (@UPR_Asselineau) July 14, 2023