RF Kennedy Jr. : COVID a été « ethniquement ciblé » pour épargner les Juifs ashkénazes

Le candidat démocrate à la présidentielle, Robert F. Kennedy Jr., a dévoilé cette semaine une information choc sur le COVID-19 lors d’un événement de presse dans un restaurant de l’Upper East Side, affirmant que le virus était une arme biologique génétiquement modifiée qui aurait pu être « ethniquement ciblée » pour épargner les Juifs ashkénazes et le peuple chinois. [1]

Kennedy a lancé l’idée lors d’une partie de questions-réponses d’un dîner au Tony’s Di Napoli sur East 63d Street.

Kennedy a déclaré :

» Il y a un argument selon lequel COVID 19 est ethniquement ciblé. Il attaque certaines races de manière disproportionnée. COVID-19 est ciblé pour attaquer les Caucasiens et les Noirs. Les personnes les plus immunisées sont les juifs ashkénazes (i.e. les Khazars) et les Chinois. ”

« Nous ne savons pas s’il a été délibérément ciblé ou non, mais il existe des articles qui montrent le différentiel et l’impact raciaux ou ethniques ».

Robert F. Kennedy Jr. a parlé pendant plusieurs heures lors d’un dîner bien arrosé dans l’Upper East Side.

Entre les bouchées de linguini et de sauce aux palourdes, Kennedy, 69 ans, a mis en garde contre des armes biologiques plus graves en préparation avec un «taux de mortalité par infection de 50%» qui ferait ressembler COVID-19 «à une promenade dans le parc».

« Nous savons que les Chinois dépensent des centaines de millions de dollars pour développer des armes biologiques ethniques et nous développons aussi des armes biologiques ethniques », a-t-il affirmé. «Nos labos collectent de l’ADN russe. Ils collectent aussi l’ADN chinois afin que nous puissions cibler les gens par race. » [2]

Kunstler :

En tant que Juif américain et connaisseur du folklore de mon peuple, j’attire votre attention sur la figure troublante du dibbouk (dih-bik), un démon désincarné qui, à cause de ses péchés, erre sans cesse parmi nous et peut entrer dans la chair d’une personne vivante, qui affligera et tourmentera alors la communauté jusqu’à ce qu’elle soit correctement exorcisée par un minian de rabbins vêtus de linceuls funéraires blancs et brandissant des serments sacrés.

Ainsi, je vous présente Andrew Weissmann, avocat, le dibbouk en chef américain, présent sur la scène depuis des décennies, semant la zizanie et le malheur, à la tête d’une foule impie de dibboukim se faisant appeler Lawfare pour infester les tribunaux et s’immiscer dans les élections. Pensez-y : Michael Sussman, l’un des instigateurs du RussiaGate ; Michael Bromwich, ancien inspecteur général du ministère de la justice ( !), puis conseiller de Christine Blasey Ford (vous vous souvenez d’elle ? ), David Laufman, ancien lutin du contre-espionnage du ministère de la justice et garçon de course de Blasey Ford, Marc Elias, ingénieur extraordinaire des opérations de récolte des bulletins de vote pour les élections de 2020 et de nombreuses farces connexes, Dan Goldman, avocat principal de la commission judiciaire de la Chambre des représentants pour la mise en accusation de Donald J. Trump… tous des dibbouks !

Le dibbouk Weissmann est surtout connu, bien sûr, pour avoir dirigé la campagne “Collusion avec la Russie” du Conseil spécial (2017 – 2019) en l’absence mentale de son chef nominal, Robert Mueller, une entreprise qui, en fin de compte, n’a pu trouver aucun cas de collusion entre le président de l’époque, Trump, et lesdits Russes – mais qui a réussi, grâce à un déluge de fuites dans les médias, à jeter un sort de dérangement Trump sur la moitié de la population américaine. Dibbouk Weissmann hante depuis peu la chaîne d’information câblée MSNBC en tant qu’“analyste juridique”.

Et pourtant, ce démon métamorphique réapparaît aujourd’hui dans l’affaire de corruption globale de la famille Biden, entre autres choses. Voyez si vous pouvez suivre l’histoire alambiquée qui nous vient de Dibbouk Central, c’est-à-dire de l’Ukraine, et du FBI. Vous savez peut-être déjà qu’en mai 2014, Hunter Biden, fils du vice-président de l’époque Joe Biden, a été nommé au conseil d’administration de la société ukrainienne de gaz naturel Burisma, où il a été payé 80 000 dollars par mois pour son expertise (il n’en avait aucune) dans l’industrie mondiale du gaz. Il se trouve qu’exactement au même moment, le vice-président Joe Biden a été nommé “point man” du président Barack Obama en Ukraine après le coup d’État de Maïdan en 2014, organisé par la secrétaire d’État adjointe Victoria Nuland et la CIA, qui a chassé le président élu Viktor Ianoukovitch.

